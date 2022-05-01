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Волонтери благодійного фонду "КОЛО" та "Дівчата Нечипорука" просять українців про допомогу в придбанні витратників для апаратів VAC терапії поранених. ФОТОрепортаж

Дівчата Нечипорука (спецура медична) та Благодійний фонд "КОЛО" збирають кошти для закупки витратників для апаратів VAC терапії. Вартість найближчої партії 36 000 євро, з них 17 200 вже зібрали.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Володимира Нечипорука у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Дівчата Нечипорука (спецура медична) та Благодійний фонд "КОЛО" розпочинаємо черговий проєкт. Закупка витратників для апаратів VAC терапії. Апарати ШВЛ, монітори пацієнта, кардіографи і шприцеві насоси, хірургічне і фармакологічне асорті вже служать в шпиталях Києва, Харкова, Миколаєва. Завезено 32 апарати VAC терпаії. І сьогодні надактуально закупити чергові витратники до них. Щоб дорогоцінні прилади не перетворились на інтерьєрні дрібниці, а й далі прискорювали в рази швидкість загоєння ран. Вартість найближчої партії 36 000 євро. 17 200 вже добродії зібрали. Долучайтесь", - закликали волонтери.

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Карта Володимира Нечипорука:

5168 7456 1036 9982

PayPal: [email protected]

Волонтери благодійного фонду КОЛО та Дівчата Нечипорука просять українців про допомогу в придбанні витратників для апаратів VAC терапії поранених 01
Волонтери благодійного фонду КОЛО та Дівчата Нечипорука просять українців про допомогу в придбанні витратників для апаратів VAC терапії поранених 02
Волонтери благодійного фонду КОЛО та Дівчата Нечипорука просять українців про допомогу в придбанні витратників для апаратів VAC терапії поранених 03

Автор: 

благодійність (573) медицина (2132) поранення (2813) волонтери (1339)


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А " плохие " мобильные госпитали с Германии уже назад отправили?
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01.05.2022 14:47 Відповісти
Отправил 50
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01.05.2022 16:13 Відповісти
Перерахував і тепер тільки подумав, а який у вас банк?
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01.05.2022 16:31 Відповісти
 
 