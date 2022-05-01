Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання дрона з дисплеєм для десантного розвідбатальйону. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання дрона з дисплеєм для десантного розвідбатальйону.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Терміново!! Люди, війна не закінчилася, на Донбасі, в Маріуполі, в напрямках Миколаєва, Харкова, Ізюма, ідуть запеклі бої. Дуже прошу допомогу десантному розвід батальйону. Я ніяк не можу зібрати гроші на цей дуже потрібний на фронті дрон з дисплеєм. Мені потрібно викупити його у понеділок і відразу відправити розвідникам туди, де ідуть бої. В нас кожного дня багато загиблих та поранених. Прошу підтримати та приєднатися до допомоги Autel EVO II pro rugged bundle V2 + Smart controller

Все разом 130 тис грн", - звернулася Юсупова до українців.

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