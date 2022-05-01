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Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання дрона з дисплеєм для десантного розвідбатальйону. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання дрона з дисплеєм для десантного розвідбатальйону.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Терміново!! Люди, війна не закінчилася, на Донбасі, в Маріуполі, в напрямках Миколаєва, Харкова, Ізюма, ідуть запеклі бої. Дуже прошу допомогу десантному розвід батальйону. Я ніяк не можу зібрати гроші на цей дуже потрібний на фронті дрон з дисплеєм. Мені потрібно викупити його у понеділок і відразу відправити розвідникам туди, де ідуть бої. В нас кожного дня багато загиблих та поранених. Прошу підтримати та приєднатися до допомоги Autel EVO II pro rugged bundle V2 + Smart controller

Все разом 130 тис грн", - звернулася Юсупова до українців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїнам на Донбасі терміново потрібні два тепловізори та дизельний генератор: волонтерка Юсупова просить українців допомогти. ФОТОрепортаж

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Перевод закордону Paypal

[email protected].

Волонтерка Юсупова просить допомогти з коштами для придбання дрона з дисплеєм для десантного розвідбатальйону 01

Автор: 

армія (3776) благодійність (573) волонтери (1339) ЗСУ (7638) дрони (4838) Юсупова Наталія (197)


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Топ коментарі
+14
гнусявий, тобі не соромно?
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01.05.2022 15:11
+10
А 10 миллиардов Долларов куда делись?
Вэлыкэ будывныцтво снова
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01.05.2022 15:19
+5
Sent
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01.05.2022 15:13
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гнусявий, тобі не соромно?
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01.05.2022 15:11 Відповісти
нет зеленскому не стыдно он же не украинец ..
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01.05.2022 23:31 Відповісти
Sent
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01.05.2022 15:13 Відповісти
+
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01.05.2022 15:15 Відповісти
А 10 миллиардов Долларов куда делись?
Вэлыкэ будывныцтво снова
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01.05.2022 15:19 Відповісти
кхм 60-70 тыс эта модель вроде как стоит ... в любом случае, покупать по розничной цене в Украине квадрокоптер это - тот еще финт ушами .... мне кажется на передке такие коптеры как расходник ... их нужно в армию десятками, если не сотнями поставлять ...
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01.05.2022 15:35 Відповісти
Очевидно, ціна більша, ніж у роздрібних продавців, яких можна наґуґлити, через цей "smart controller" з дисплеєм. Хоча важко повірити в це, що останній може котувати 50 тис грн. Волонтерам і продавцям товарів, які зараз на піку попиту, теж хочеться отримувати прибуток. Тут кількадесят тисяч навару, там - профіт
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01.05.2022 15:45 Відповісти
На позапрошлой неделе, надо было приборы ночного видения из Ляйпцига в Украину доставить. Задолбались на украинской таможне хабари совать во все лапы...
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01.05.2022 15:40 Відповісти
Так ещё из моего личного опыта: погранцы не пускают на таможенный досмотр, пока 5 евро не дашь. Тоска...
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01.05.2022 15:44 Відповісти
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01.05.2022 15:56 Відповісти
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01.05.2022 16:02 Відповісти
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01.05.2022 16:11 Відповісти
а 950 лярдов бакинских пожертвований, о которых чесал дерьмак куда пристроили козляры зеленые?
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01.05.2022 16:14 Відповісти
ты ошибся с нулями такой сумы не было
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01.05.2022 23:32 Відповісти
Опять на дороги все бабки пошли, сорока любит все блестящее,а этот асфальт.
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01.05.2022 16:37 Відповісти
Наталка і хлопці - Янголи!
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01.05.2022 16:50 Відповісти
Так Кірюша Тимошенко ВЖЕ анонсував будівництво житла на мільярди гривень.А Шуляк анонсувала фінансову допомогу за зруйноване житло до 250 квадратів.Мені цікаво - а простим смертним щось припаде?
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01.05.2022 17:29 Відповісти
вообщето компенсировать жилье должны европейские суды точнее их решение по репарациям а не продажные чиновники с зе слуг
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01.05.2022 23:34 Відповісти
ФАМИЛИЯ ПЛОХАЯ !!!
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02.05.2022 09:27 Відповісти
 
 