Понад 50 людей вивезли з території поруч із "Азовсталлю" на територію окупованого Донбасу, - Reuters. ФОТОрепортаж

Люди виїхали на автобусах з українськими номерами, які супроводжували російські військові та автомобілі з символікою ООН.

Фотографії їхнього виїзду опубліковало агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Люди виїхали у населений пункт Безіменне, що знаходиться у так званій "ДНР" на окупованому Донбасі. Безіменне розташоване за 30 км від Маріуполя.

Це село відоме як місце одного з фільтраційних таборів, до яких потрапляє багато біженців з регіону, нагадує ВВС. Люди, що вийшли звідти, розповідають про важкі умови проживання та тривалі допити, спрямовані нібито на виявлення осіб, лояльних українській владі.

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