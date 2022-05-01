Понад 50 людей вивезли з території поруч із "Азовсталлю" на територію окупованого Донбасу, - Reuters. ФОТОрепортаж
Люди виїхали на автобусах з українськими номерами, які супроводжували російські військові та автомобілі з символікою ООН.
Фотографії їхнього виїзду опубліковало агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Люди виїхали у населений пункт Безіменне, що знаходиться у так званій "ДНР" на окупованому Донбасі. Безіменне розташоване за 30 км від Маріуполя.
Це село відоме як місце одного з фільтраційних таборів, до яких потрапляє багато біженців з регіону, нагадує ВВС. Люди, що вийшли звідти, розповідають про важкі умови проживання та тривалі допити, спрямовані нібито на виявлення осіб, лояльних українській владі.
Топ коментарі
+38 Александр Чуднивец #474549
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+36 Nub_ko92
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+24 Claudia Smith
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ганьба ООН. ганьба гуттерішу і його приспішнику ху*лу.
"Зеленський підтвердив евакуацію цивільних із "Азовсталі"
Президент повідомив, що перша група з близько 100 людей вже прямує на підконтрольну територію"
А така інституція потрібна як воздух, особливо заборона подвійного громадянства на держслужбі.
А звідтам ми їх вже якось дістанемо, хоча це буде і важко. Принаймі є за кого боротись!
А вы говорили его накажут.Да его ещё
и наградят.А если даст нашему Вовчику
в глаз заглянуть, так тот Ху.лу ещё и медальку выдаст.
Автобусами с киевскими номерами с Украинского Мариуполя вывезли людей в ДНР?
Что за нах?(((
А то дальше? Сдача наших позиций через допросы?
Хм ,, дивно . А хіба тупорилій кацапні не зрозуміло , що у бомбосховищах Азовсталі , не могли ховатись жителі Маріуполя , НЕ лояльні до України ?? Хіба може таке бути , щоб прокацапська вата , ховалась від самих же кацапських асвабадітєлєй . ?
"хіба тупорилій кацапні не зрозуміло , що у бомбосховищах Азовсталі"
Читати хоч назву статті вміємо?
Між ТВОЇМ твердженням і цим:
"50 людей вивезли з території ПОРУЧ із "Азовсталлю""
різниця не помітна?
Саме з "Азовсталі" точно наших близько 100 людей виїхало сьогодні в Запоріжжя.
ООН визнає терористичнi анклави дЫнЫрЫ та лЫнЫрЫ ?
Як можливо туди, в рашистськi концтабори, вивозити українських громадян ???
Ганьба ООН !