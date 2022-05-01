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У Будапешті вперше відбувся велелюдний мітинг за Україну, поруч із проросійським. ФОТО

У столиці Угорщини Будапешті у суботу відбувся мітинг за Україну, який зібрав більшу підтримку, зокрема від угорців, ніж будь-яка з попередніх проукраїнських акцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Infopost, яке підтверджує, що у мітингу "чи не вперше" брали участь також місцеві угорці у значній кількості.

На площі Деака зібрались представники української асоціації "Єдність", Товариства української культури в Угорщині та сотні небайдужих українців і угорців, які пройшли ходою до площі Мучеників.

У Будапешті вперше відбувся велелюдний мітинг за Україну, поруч із проросійським 01

Важливим стало те, що цього разу чисельність проукраїнського мітингу була в рази більшою за чисельність проросійського, який одночасно проходив неподалік. За даними Угорської поліції, участь у проукраїнській акції взяли понад 800 учасників (за даними деяких угорських ЗМІ понад тисячу), тоді як проросійський оцінювався у 200 осіб.

У Будапешті вперше відбувся велелюдний мітинг за Україну, поруч із проросійським 02

Прибічники РФ звинувачували США у відповідальність за війну в Україні, та наголошували на "надмірних санкціях" проти Росії, які призводять до продовольчої та енергетичної кризи у світі.

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Основними сигналами українського мирного мітингу було те, що його учасники засуджують російську агресію та її жорстокість, вбивства мирних українців, а також відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України.

У Будапешті вперше відбувся велелюдний мітинг за Україну, поруч із проросійським 03

Як відомо, Угорщина приймає українських біженців, однак Київ має до Будапешта інші претензії.

Представники угорського уряду використовують тези російської пропаганди на виправдання рішення не постачати зброю Україні.

Нещодавно Будапешт відреагував на загрозу позбавлення коштів ЄС заявами про війну в Україні.

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Автор: 

Будапешт (67) Угорщина (2332) мітинг (755)


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Топ коментарі
+18
Після того, як ЄС пообіцяв прикрутить трохи фінансовий поток ********, і почали більше пресувать яйця в "тиски", ******* починають співать по іншому.
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01.05.2022 18:01
+9
гнати цих ******* з ес та нато- хай в таежніий союз вступають
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01.05.2022 18:21
+8
завтра газпрем відкрутить вентіль для мадярів
сапер Водічка- плохо ти брат мадяров знаешь
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01.05.2022 17:55
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завтра газпрем відкрутить вентіль для мадярів
сапер Водічка- плохо ти брат мадяров знаешь
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01.05.2022 17:55 Відповісти
Ты тут живешь, на ЦН?
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01.05.2022 18:09 Відповісти
Після того, як ЄС пообіцяв прикрутить трохи фінансовий поток ********, і почали більше пресувать яйця в "тиски", ******* починають співать по іншому.
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01.05.2022 18:01 Відповісти
гнати цих ******* з ес та нато- хай в таежніий союз вступають
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01.05.2022 18:21 Відповісти
200 - сакральне число.
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01.05.2022 18:28 Відповісти
Два нулі. Так туалети позначалися.
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01.05.2022 18:49 Відповісти
сравнять с гавном этот конченный гадюшник
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01.05.2022 18:39 Відповісти
Фиксируйте их *********, номера машин , делаем фототеку. Венгрия, Германия, Перу, где угодно
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01.05.2022 19:01 Відповісти
Ех, пропонував же Володін "создать международную Антанту с Венгрией для борьбы с украинской интервенцией. Проку в таком деле от сраных венгров, конечно, чуть, но это укрепило бы отношения между двумя братскими странами и в недалеком будущем создало бы для России предпосылки для спасения угнетенных народов Венгрии от Венгрии"

(В.Рибніков)
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01.05.2022 19:31 Відповісти
Хто брав участь у мітингу за Україну написали. А хто брав участь за рашку?
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01.05.2022 19:33 Відповісти
zvери
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01.05.2022 20:22 Відповісти
Проросійська козлота ніяк не усвідомлює , що американці не вбивають
украінців , а вбивають нашу націю кацапи , як це було і 400 років назад !!
Американці - це наші найліпші друзі і наше спасіння від орків - московітів !!
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01.05.2022 20:50 Відповісти
оказывается на всю венгрию есть пару десятков нормальных
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01.05.2022 20:54 Відповісти
резать рузькэ, резать, по всему миру. Умыть кровью падаль московитую.
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01.05.2022 21:01 Відповісти
Інформація не зовсім достовірна.
Це не перший мітинг організований Українською Асоціацією "Єдність" та Товариством Української Культури Угорщини.
А це вже 14-й мітинг і це був не найбільший.
Наприклад, на площі Героїв у Будапешті збиралося декілька тисяч людей.
В угорському суспільстві ситуація не проста. Наприклад, я особисто нікого не знаю, хто не підтримував би Україну в цій героїчній боротьбі.
Але тут в такій кількості працюють ботоферми російської пропаганди, що це якесь жахіття.
Прошарок, який не знає мов і не дуже освідчений піддається тиску усіляким теоріям змов, антиєвропейским теоріям, россійській пропаганді.
Уряд грає на цих темах і накручує суспільство на пошук ворогів, щоб довести те, що вони єдина сила, яка захистить Угорщину.
Мякість в оцінках россійської агрессії можливо пояснити тільки деякими кулуарними корупційними домовленностями між урядами країн по газу та нафті. Ситуація схожа на ту, яка була до 2014-го і в Україні.
Українська діаспора Угорщини усіма силами веде інформаційну боротьбу на підтримку України разом з нашими угорськими друзями.
Прошу радикально налаштованих українців бути більш лояльними до ситації, більш витриманими в оцінках, тому що агресивними коментами та лозунгами ускладнюєте боротьбу за тих угорців які не визначилися, чи не зовсім розуміють серйозність загроз.
Не беріть під копірку угорців та рашистів. Угорці не ведуть війну проти України, але допомагають тим 600 000 українців, які знайшли прихисток у цій маленькій країні і мають безкоштовний транспорт, медичне обслуговування та багато іншого.
Боротьба триває.
В Єднанні Наша Сила!
Смерть Ворогам!
Слава Україні!
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01.05.2022 23:16 Відповісти
 
 