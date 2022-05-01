У Будапешті вперше відбувся велелюдний мітинг за Україну, поруч із проросійським. ФОТО
У столиці Угорщини Будапешті у суботу відбувся мітинг за Україну, який зібрав більшу підтримку, зокрема від угорців, ніж будь-яка з попередніх проукраїнських акцій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Infopost, яке підтверджує, що у мітингу "чи не вперше" брали участь також місцеві угорці у значній кількості.
На площі Деака зібрались представники української асоціації "Єдність", Товариства української культури в Угорщині та сотні небайдужих українців і угорців, які пройшли ходою до площі Мучеників.
Важливим стало те, що цього разу чисельність проукраїнського мітингу була в рази більшою за чисельність проросійського, який одночасно проходив неподалік. За даними Угорської поліції, участь у проукраїнській акції взяли понад 800 учасників (за даними деяких угорських ЗМІ понад тисячу), тоді як проросійський оцінювався у 200 осіб.
Прибічники РФ звинувачували США у відповідальність за війну в Україні, та наголошували на "надмірних санкціях" проти Росії, які призводять до продовольчої та енергетичної кризи у світі.
Основними сигналами українського мирного мітингу було те, що його учасники засуджують російську агресію та її жорстокість, вбивства мирних українців, а також відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України.
Як відомо, Угорщина приймає українських біженців, однак Київ має до Будапешта інші претензії.
Представники угорського уряду використовують тези російської пропаганди на виправдання рішення не постачати зброю Україні.
Нещодавно Будапешт відреагував на загрозу позбавлення коштів ЄС заявами про війну в Україні.
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сапер Водічка- плохо ти брат мадяров знаешь
(В.Рибніков)
украінців , а вбивають нашу націю кацапи , як це було і 400 років назад !!
Американці - це наші найліпші друзі і наше спасіння від орків - московітів !!
Це не перший мітинг організований Українською Асоціацією "Єдність" та Товариством Української Культури Угорщини.
А це вже 14-й мітинг і це був не найбільший.
Наприклад, на площі Героїв у Будапешті збиралося декілька тисяч людей.
В угорському суспільстві ситуація не проста. Наприклад, я особисто нікого не знаю, хто не підтримував би Україну в цій героїчній боротьбі.
Але тут в такій кількості працюють ботоферми російської пропаганди, що це якесь жахіття.
Прошарок, який не знає мов і не дуже освідчений піддається тиску усіляким теоріям змов, антиєвропейским теоріям, россійській пропаганді.
Уряд грає на цих темах і накручує суспільство на пошук ворогів, щоб довести те, що вони єдина сила, яка захистить Угорщину.
Мякість в оцінках россійської агрессії можливо пояснити тільки деякими кулуарними корупційними домовленностями між урядами країн по газу та нафті. Ситуація схожа на ту, яка була до 2014-го і в Україні.
Українська діаспора Угорщини усіма силами веде інформаційну боротьбу на підтримку України разом з нашими угорськими друзями.
Прошу радикально налаштованих українців бути більш лояльними до ситації, більш витриманими в оцінках, тому що агресивними коментами та лозунгами ускладнюєте боротьбу за тих угорців які не визначилися, чи не зовсім розуміють серйозність загроз.
Не беріть під копірку угорців та рашистів. Угорці не ведуть війну проти України, але допомагають тим 600 000 українців, які знайшли прихисток у цій маленькій країні і мають безкоштовний транспорт, медичне обслуговування та багато іншого.
Боротьба триває.
В Єднанні Наша Сила!
Смерть Ворогам!
Слава Україні!