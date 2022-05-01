У Будапешті вперше відбувся велелюдний мітинг за Україну, поруч із проросійським. ФОТО

У столиці Угорщини Будапешті у суботу відбувся мітинг за Україну, який зібрав більшу підтримку, зокрема від угорців, ніж будь-яка з попередніх проукраїнських акцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Infopost, яке підтверджує, що у мітингу "чи не вперше" брали участь також місцеві угорці у значній кількості.

На площі Деака зібрались представники української асоціації "Єдність", Товариства української культури в Угорщині та сотні небайдужих українців і угорців, які пройшли ходою до площі Мучеників.

Важливим стало те, що цього разу чисельність проукраїнського мітингу була в рази більшою за чисельність проросійського, який одночасно проходив неподалік. За даними Угорської поліції, участь у проукраїнській акції взяли понад 800 учасників (за даними деяких угорських ЗМІ понад тисячу), тоді як проросійський оцінювався у 200 осіб.

Прибічники РФ звинувачували США у відповідальність за війну в Україні, та наголошували на "надмірних санкціях" проти Росії, які призводять до продовольчої та енергетичної кризи у світі.

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Основними сигналами українського мирного мітингу було те, що його учасники засуджують російську агресію та її жорстокість, вбивства мирних українців, а також відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України.

Як відомо, Угорщина приймає українських біженців, однак Київ має до Будапешта інші претензії.

Представники угорського уряду використовують тези російської пропаганди на виправдання рішення не постачати зброю Україні.

Нещодавно Будапешт відреагував на загрозу позбавлення коштів ЄС заявами про війну в Україні.

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