Міст в Курській області обвалився через "диверсію", - губернатор. ФОТОрепортаж
Слідчі органи в Росії порушили справу через "диверсію", внаслідок якої обвалився міст із залізничними коліями в Курській област
Про це повідомив у телеграмі губернатор Курщини Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація підтвердилася. Це була диверсія. Порушено карну справу. Слідчі органи, спеціалісти силових відомств розбиратимуться більше детально. Інформацію дамо трохи пізніше", - сказав він.
За словами Старовойта, слідчі вже працюють на рештках мосту. А залізничники готові почати ремонт.
Топ коментарі
+68 саша паламарчук
показати весь коментар01.05.2022 19:03 Посилання
+55 Urs
показати весь коментар01.05.2022 19:18 Посилання
+53 Валентина Саюн
показати весь коментар01.05.2022 19:00 Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Семен Шкаралупа
показати весь коментар01.05.2022 22:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Kozak Slovak
показати весь коментар01.05.2022 22:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
V Vv #502451
показати весь коментар01.05.2022 22:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Pani Hope
показати весь коментар01.05.2022 23:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Jimmy Hill
показати весь коментар02.05.2022 00:37 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар02.05.2022 15:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
valera ivolgov
показати весь коментар02.05.2022 23:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль