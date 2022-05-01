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Міст в Курській області обвалився через "диверсію", - губернатор. ФОТОрепортаж

Слідчі органи в Росії порушили справу через "диверсію", внаслідок якої обвалився міст із залізничними коліями в Курській област

Про це повідомив у телеграмі губернатор Курщини Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація підтвердилася. Це була диверсія. Порушено карну справу. Слідчі органи, спеціалісти силових відомств розбиратимуться більше детально. Інформацію дамо трохи пізніше", - сказав він.

За словами Старовойта, слідчі вже працюють на рештках мосту. А залізничники готові почати ремонт.

Також читайте: Залізничний міст частково обвалився в Курській області РФ, причини з'ясовуються, - губернатор

Міст в Курській області обвалився через диверсію, - губернатор 01
Міст в Курській області обвалився через диверсію, - губернатор 02
Міст в Курській області обвалився через диверсію, - губернатор 03
Міст в Курській області обвалився через диверсію, - губернатор 04
Міст в Курській області обвалився через диверсію, - губернатор 05

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міст (1239) обвалення (121) росія (65829) диверсія (355)


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Топ коментарі
+68
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01.05.2022 19:03
+55
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01.05.2022 19:18
+53
Диверсія за диверсією. Чудово
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01.05.2022 19:00
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Та то миші з'їли той клятий міст, от і все!
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01.05.2022 22:06 Відповісти
Самі москалі і взірвали. П'яні в дупло були, заблукали, подумали, що вони в Україні і міст той взірвали.
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01.05.2022 22:16 Відповісти
От би було добре, якби то потяг його так зламав. І гепнувся разом з ним! "Вагони повнії москалів ..." співав би Орест Лютий.
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01.05.2022 22:49 Відповісти
Цей зруйнований міст дуже важливий був для рашки - саме через нього залізничним шляхом поставлялии зброю і м"ясо в Изюм. Нашим героям буде полегше. Слава нашім розвідникам- " партизанам".
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01.05.2022 23:54 Відповісти
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02.05.2022 00:37 Відповісти
ПУТИН ОПЯТЬ ВРЕТ ГОВНО СТАРОЕ !!!
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02.05.2022 15:19 Відповісти
Тю, сцикуни - пускайте поїзди, вони і без моста проїдуть.
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02.05.2022 23:15 Відповісти
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