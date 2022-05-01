Міст в Курській області обвалився через "диверсію", - губернатор. ФОТОрепортаж

Слідчі органи в Росії порушили справу через "диверсію", внаслідок якої обвалився міст із залізничними коліями в Курській област

Про це повідомив у телеграмі губернатор Курщини Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація підтвердилася. Це була диверсія. Порушено карну справу. Слідчі органи, спеціалісти силових відомств розбиратимуться більше детально. Інформацію дамо трохи пізніше", - сказав він.

За словами Старовойта, слідчі вже працюють на рештках мосту. А залізничники готові почати ремонт.

Також читайте: Залізничний міст частково обвалився в Курській області РФ, причини з'ясовуються, - губернатор









