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Водія евакуаційного автобуса, який зник дорогою до Попасної, взяли в полон, - ОВА. ФОТО

Водія евакуаційного автобуса Михайла Панкова, який 29 квітня зник дорогою до Попасної, взяли в полон російські загарбники і використовують для своєї пропаганди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Согодні, після двох діб пошуків, Михайло Панков знайшовся. росіяни записали з ним пропагандистське інтерв‘ю і показали по центральному рашистському телеканалу", - йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, окупанти змусили Михайла говорити, що українська влада не займається евакуацією людей, кинувши своїх напризволяще.

"Брехня, якою росіяни тільки і живуть. Вбивають, брешуть і знищують. Розумію, що іншого варіанту Михайло не мав. Кадри красномовні", - зауважив начальник ОВА.

Головне - Панков живий, наголосив Гайдай, але загарбники тримають його в полоні.

Також це означає, що росіяни заволоділи шкільним автобусом та можуть використати його для своїх провокацій, приміром, прориваючись у тил ЗСУ і маскуючись під волонтерів.

Очільник адміністрації розповів, що Михайло Панков - звичайний вчитель історії Врубівської школи. Щодня протягом багатьох тижнів він допомагав одним попаснянам виїхати в безпечні місця, іншим привозив харчі, сам неодноразово потрапляв під обстріли. Він постійно йшов на ризик заради інших, і влада зробить все можливе для його визволення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній. Зв'язку з людьми немає, - голова ВЦА

Водія евакуаційного автобуса, який зник дорогою до Попасної, взяли в полон, - ОВА 01
Водія евакуаційного автобуса, який зник дорогою до Попасної, взяли в полон, - ОВА 02
Водія евакуаційного автобуса, який зник дорогою до Попасної, взяли в полон, - ОВА 03

Автор: 

заручник (823) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4888)


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Топ коментарі
+28
Касапские грязные питары вы один хрен уже проиграли и подохнет в нищете и позоре. С вашей говноимперией покончит маленькая Великая Гордая Украина. Слава Украине!
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01.05.2022 21:50
+23
Який полон?? Він що, військовослужбовець???
Черговий злочин.
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01.05.2022 21:59
+20
орда орків, що тут сказати
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01.05.2022 21:49
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орда орків, що тут сказати
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01.05.2022 21:49 Відповісти
Касапские грязные питары вы один хрен уже проиграли и подохнет в нищете и позоре. С вашей говноимперией покончит маленькая Великая Гордая Украина. Слава Украине!
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01.05.2022 21:50 Відповісти
Попасна в оточенні, виходить(
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01.05.2022 21:50 Відповісти
там не окружение,там просто идут сильные бои и линии фронта ,как таковой нет -такое уже 2 месяца
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01.05.2022 22:05 Відповісти
дякую.
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01.05.2022 22:17 Відповісти
Який полон?? Він що, військовослужбовець???
Черговий злочин.
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01.05.2022 21:59 Відповісти
Він не полонеений. Він взятий в заручники кацапськими терористами.
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01.05.2022 23:23 Відповісти
как минимум два поколения уродов будут изгоями. и если выживут будут существовать в своих мухосрансках.
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01.05.2022 21:59 Відповісти
И етого тоже на обмен за рашистских солдат-убийц? Что то по морде водилы он не очень и расстроен
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01.05.2022 22:07 Відповісти
вiн водій евакуаційного автобусу...що Ви вiд цього чоловiка хочете? в чому його вина?

потрiбно визволяти чоловiка.
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01.05.2022 22:23 Відповісти
пусть трепло верещук его вызволяет - это же она обеспечивает коридор?
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02.05.2022 06:46 Відповісти
Ці водії щось дуже часто почали потрапляти у полон?! у пані вєрєщук ця тєма не виникає занепокоєнь...?
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01.05.2022 22:21 Відповісти
а хіба верещук винна що тварюки не дотримуються слова???
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01.05.2022 22:38 Відповісти
кончено виновна это же не первый раз .. пусть не трындит о коридорах и не подставляет людей
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02.05.2022 06:47 Відповісти
Тобто рашисти захопили водія, що займався евакуацією і заставили його в інтерв'ю казати, що...не займаються евакуацією?
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01.05.2022 22:47 Відповісти
Нація ********, мародерів та гвалтівників!!! Мерзотні покидьки!
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01.05.2022 23:40 Відповісти
Іпані кацапські дебіли. До жопи така армія, яка бере в полон не для того, щоб покращити якусь тактичну ситуацію, взявши від полоненого інформацію, а хватає першого ліпшого цивільного, щоб повикабелюватися. Питання часу, коли вони на своїй шкурі чи без шкури відчують наслідки свого волойоbства. Орки і орда були професійніші.
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01.05.2022 23:53 Відповісти
 
 