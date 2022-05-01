Водія евакуаційного автобуса, який зник дорогою до Попасної, взяли в полон, - ОВА. ФОТО

Водія евакуаційного автобуса Михайла Панкова, який 29 квітня зник дорогою до Попасної, взяли в полон російські загарбники і використовують для своєї пропаганди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Согодні, після двох діб пошуків, Михайло Панков знайшовся. росіяни записали з ним пропагандистське інтерв‘ю і показали по центральному рашистському телеканалу", - йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, окупанти змусили Михайла говорити, що українська влада не займається евакуацією людей, кинувши своїх напризволяще.

"Брехня, якою росіяни тільки і живуть. Вбивають, брешуть і знищують. Розумію, що іншого варіанту Михайло не мав. Кадри красномовні", - зауважив начальник ОВА.

Головне - Панков живий, наголосив Гайдай, але загарбники тримають його в полоні.

Також це означає, що росіяни заволоділи шкільним автобусом та можуть використати його для своїх провокацій, приміром, прориваючись у тил ЗСУ і маскуючись під волонтерів.

Очільник адміністрації розповів, що Михайло Панков - звичайний вчитель історії Врубівської школи. Щодня протягом багатьох тижнів він допомагав одним попаснянам виїхати в безпечні місця, іншим привозив харчі, сам неодноразово потрапляв під обстріли. Він постійно йшов на ризик заради інших, і влада зробить все можливе для його визволення.

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