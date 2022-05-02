Внаслідок російських обстрілів на Луганщині троє загиблих та троє поранених, серед них - малолітня дитина, багато руйнувань, - ОВА. ФОТО

За минулу добу троє загиблих та троє поранених російською армією жителів Луганщини, серед постраждалих – малолітня дитина, у Лисичанську згоріла гімназія – Бельгійська спадщина.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

За його словами, поранення хлопець 2010 року народження отримав під час щільного обстрілу росіянами міста Золоте приблизно о 20:00 1 травня.

Також серед постраждалих місцевий житель. Загинула мешканка Золотого. Ще двоє загиблих упродовж минулої доби у Лисичанську та Попасній.

Осколкове поранення отримав житель Лисичанська.

"Надважка доба. Потужні тривалі обстріли завадили повноцінній евакуації. Троє загиблих, багато зруйнованого житла. Щонайменше 12 будинків знищено в Оріховому, чотири – в Гірському. В Лисичанську згоріла старовинна будівля багатопрофільної гімназії, яка є частиною Бельгійської спадщини міста, а також пошкоджено декілька будинків. У Сєвєродонецьку – шість багатоповерхівок, п’ять з яких розташовані поруч", – зазначив Гайдай.

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Загалом за 1 травня міста і села Луганщини 18 разів потерпали від ворожих обстрілів. Тільки офіційно зафіксовано руйнування 28 будинків.

На фронті упродовж 1 травня успішно відбито 10 атак ворога: знищено два танка, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи ППО збили сім безпілотних літальних апаратів.

Гайдай акцентує увагу, що на Сєверодонецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджував на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на Сєверодонецьк.

На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної.

Загалом за тиждень військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Знищили 45 танків, 43 артилерійські системи, чотири одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, шість бойових спеціальних машин, три одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі вісім паливозаправників та чотири зенітні установки ворога.

Підрозділами ППО збито шість літаків, 32 безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети російських окупантів.