Повідомлено про підозру командувачу Східного військового округу ЗС РФ генерал-полковнику Чайку за спробу захоплення Києва, - Венедіктова. ФОТО

Повідомлено про підозру командувачу Східного військового округу ЗС РФ. Російський генерал-полковник Олександр Чайко, який очолює угруповання "Схід", брав участь у підготовці, плануванні та організації вторгнення підпорядкованих йому підрозділів на територію північних областей України.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, саме він керував військовою операцією зі спроби захоплення столиці із західного напрямку.

"Зібрані нами докази стали підставою для повідомлення російському генералу про підозру у веденні агресивної війни проти України з метою порушення її територіальної цілісності (ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 КК України)", - зауважила Венедіктова.

Прокурори Офісу Генпрокурора спільно з оперативними співробітниками Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції в ході слідчих дій на території Київської області встановили, що воєначальник протягом двох тижнів березня 2022 року мешкав у селі Здвижівка Бучанського району. Там у захопленому дитсадку він облаштував штаб, з якого керував бойовими діями. А на стадіоні захопленої окупантами школи у селі Катюжанка він вручав підлеглим військовослужбовцям держнагороди РФ.

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"Їхні "подвиги" ми зараз розслідуємо, перевіряючи генерала та його армійців на причетність до вчинення також воєнних злочинів проти мирного населення Київщини та інших регіонів України", - резюмує генпрокурорка.