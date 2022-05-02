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Повідомлено про підозру командувачу Східного військового округу ЗС РФ генерал-полковнику Чайку за спробу захоплення Києва, - Венедіктова. ФОТО

Повідомлено про підозру командувачу Східного військового округу ЗС РФ. Російський генерал-полковник Олександр Чайко, який очолює угруповання "Схід", брав участь у підготовці, плануванні та організації вторгнення підпорядкованих йому підрозділів на територію північних областей України.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, саме він керував військовою операцією зі спроби захоплення столиці із західного напрямку.

Повідомлено про підозру командувачу Східного військового округу ЗС РФ генерал-полковнику Чайку за спробу захоплення Києва, - Венедіктова 01

"Зібрані нами докази стали підставою для повідомлення російському генералу про підозру у веденні агресивної війни проти України з метою порушення її територіальної цілісності (ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 КК України)", - зауважила Венедіктова.

Прокурори Офісу Генпрокурора спільно з оперативними співробітниками Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції в ході слідчих дій на території Київської області встановили, що воєначальник протягом двох тижнів березня 2022 року мешкав у селі Здвижівка Бучанського району. Там у захопленому дитсадку він облаштував штаб, з якого керував бойовими діями. А на стадіоні захопленої окупантами школи у селі Катюжанка він вручав підлеглим військовослужбовцям держнагороди РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі порушено понад 9 тисяч справ щодо воєнних злочинів військ РФ в Україні. Процес притягнення до відповідальності розпочато, - Венедіктова

"Їхні "подвиги" ми зараз розслідуємо, перевіряючи генерала та його армійців на причетність до вчинення також воєнних злочинів проти мирного населення Київщини та інших регіонів України", - резюмує генпрокурорка.

Автор: 

армія рф (17713) Київ (19626) Венедіктова Ірина (829) підозра (781)


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Топ коментарі
+6
Венедиктова продолжает создавать видимость бурной деятельности прокуратуры.
И это не смешно. Прокуратура как была коррупционным дном, так и осталась!
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02.05.2022 09:46
+4
По фото відразу вгадується порода-расєйская ванючая свінья...
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02.05.2022 09:26
+4
що за дурня,...підозра?підозрюємо не підозрюємо..ромашка.. А він приїде в Україну щоб його засудили.з вашою підозрою?
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02.05.2022 09:31
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На самом деле ему бы какое-нибудь украинскую награду дать, поскольку чем больше таких генерал-полковников, тем быстрее кацапия рухнет в пекло.
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02.05.2022 09:25 Відповісти
По фото відразу вгадується порода-расєйская ванючая свінья...
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02.05.2022 09:26 Відповісти
Киев Киев Киев ... чисто город-государство ... а Херсонскую область кто атаковал, не хочешь поведать нам пиявка?
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02.05.2022 09:29 Відповісти
А він перелякався до дрижаків в колінах.
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02.05.2022 09:29 Відповісти
Его проще грохнуть.
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02.05.2022 09:30 Відповісти
що за дурня,...підозра?підозрюємо не підозрюємо..ромашка.. А він приїде в Україну щоб його засудили.з вашою підозрою?
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02.05.2022 09:31 Відповісти
Как вариант она может поехать в рос.генштаб и вручить ему лично.🤣
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02.05.2022 09:40 Відповісти
Венедиктова продолжает создавать видимость бурной деятельности прокуратуры.
И это не смешно. Прокуратура как была коррупционным дном, так и осталась!
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02.05.2022 09:46 Відповісти
Венедиктова пукнула, мабудь з бодуна вчора перегуляла у Львівських рестораціях...
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02.05.2022 09:56 Відповісти
Як подивишся, кого ми годуємо за наші податки, так відразу хочеться зайнятись цими мудаками, а вже потім Хйлом
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02.05.2022 10:05 Відповісти
То ще не все.. Прийде час, війна закінчиться і тоді всі ці "бійці" ужгородсько-львівських-польських-турецьких-англійських-австрійських фронтів одержать учасників бойових дій та нагороди, не виключаю Героїв.. Он Коля Котлета вже одержав іменну зброю за подвиги в мукачівських борделях
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02.05.2022 10:33 Відповісти
Не заметил сильно много Ваших, чтобы гуляли в Варшаве (кроме студентов).
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02.05.2022 10:45 Відповісти
Та вже оголоси підозру *****, досить цих напівмір! Оголосиш і воно зразу само стрельнеться від такого жаху, то ж неможливо пережить, ціла підозра!
Взять би всіх цих зелених дегенератів і на фронт. Хоч якась користь була б.
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02.05.2022 10:47 Відповісти
А підозру за те що сумській, херсонській і іншим підлозділам тероборони зброю не видавали, вже комусь повідомили ?
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02.05.2022 10:52 Відповісти
А типа киевской выдавали. Был прорыв на 3й день войны на Оболони, так один день раздавали всем желающим в районе Полярной, а потом лавочка закрылась.
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02.05.2022 11:51 Відповісти
Хтось може назвати випадок, щоб після численних "підозр", "внесення до реєстрів", "оголошених в розшук","затримань"... когось з негідників (крупного штибу), посадили, розстріляли чи повісили? Десятки тисяч дармоїдів, лайдаків і бездарів ходять один попри одного, отримують захмарні зарплати, надбавки, пільги, пенсії... і плюють на Україну і Українців (котрі їх утримують на свої податки)
Цей московський генерал гидує навіть нах. послати всю нашу прокуратуру з її підозрами і реєстрами.
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02.05.2022 12:05 Відповісти
НКВД працює)))
Ще місяць, і в кацапів не буде генералів)))
Тільки Україна зламає(уже дополовини) зламала хребет "непАбедІмой"
Тому візьміть це до уваги, тому що після нашої УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРЕМОГИ, ви будете звертатися до УКРАЇНИ на "ВИ"

СЛАВА УКРАЇНІ!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!(расеї)
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02.05.2022 13:14 Відповісти
 
 