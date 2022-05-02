На Донеччині за добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів. 4 людей загинуло, - Нацполіція. ФОТО
Окупанти вбили чотирьох мирних жителів та 11 - поранили. Руйнувань зазнали щонайменше 35 цивільних об’єктів – житлові будинки, фермерське господарство, зерносховище, комунальна інфраструктура.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.
Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах — Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Вугледар, Бахмут, Очеретине, Маяки, Ярова, Переїзне, Володимирівка, Райгородок.
Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії, а також крилатими ракетами. Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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