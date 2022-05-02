УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10581 відвідувач онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 497 0

На Донеччині за добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів. 4 людей загинуло, - Нацполіція. ФОТО

Окупанти вбили чотирьох мирних жителів та 11 - поранили. Руйнувань зазнали щонайменше 35 цивільних об’єктів – житлові будинки, фермерське господарство, зерносховище, комунальна інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах — Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Вугледар, Бахмут, Очеретине, Маяки, Ярова, Переїзне, Володимирівка, Райгородок.

На Донеччині за добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів. 4 людей загинуло, - Нацполіція 01
На Донеччині за добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів. 4 людей загинуло, - Нацполіція 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку російського вторгнення в Україну на Донеччині загинули 286 мирних мешканців, кількість жертв у Маріуполі та Волновасі нині невідома, - Кириленко


На Донеччині за добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів. 4 людей загинуло, - Нацполіція 03

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії, а також крилатими ракетами. Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

обстріл (28973) Нацполіція (15258) Донецька область (8724)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 