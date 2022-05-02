У боях на Донбасі загинув воїн Антон Гевак із позивним Перун. ФОТО

Антон Гевак із позивним Перун загинув 5 березня під час першого штурму Зачатівки, що на Донеччині. На село насувалася колона - до 40 одиниць техніки окупантів. Розпочався бій - рашисти обстрілювали позиції українців. Після бою українські воїни рухалися в укриття, Антон прикривав їхній відхід. Тоді в нього і влучила ворожа куля, спричинивши важке ураження грудної клітки. Хлопець помер дорогою до військового госпіталя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Експрес.

"Командир взводу 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ Антон Гевак (позивний "Перун") з п’яти років хотів стати військовим. Займався спортом і загартовувався. Не один рік йому снилося, що він солдат і перебуває на війні...

На строкову службу до армії Антон пішов по закінченні школи, дочекавшись повноліття. Потрапив в Одесу — у внутрішні війська. Там прослужив рік і повернувся додому, проте довго не зміг відпочивати — усе поривався воювати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2014 році, коли розпочалася російсько-українська війна, Антон Гевак приєднався до 8-го окремого полку спеціального призначення, що дислокується у Хмельницькому. Служив радистом.

"Йому було тоді лише 19, — розповідає мама воїна Зінаїда Гевак. — Пів року я не знала, що син на війні. Антон телефонував, казав, що в нього все гаразд. Так оберігав нас, не хотів, щоб хвилювалися. А потім знайома сказала, що він воює на Донбасі. У мене земля захиталася під ногами..."

У 2015 році Антон повернувся з фронту. За словами мами, його поведінка змінилася: став мовчазним і закритим, чимало часу проводив медитуючи та займаючись спортом, а ще багато подорожував і читав. Тоді Антон вирішив, що хоче стати командиром. Вступив на факультет розвідки Одеської військової академії. Після чотирьох років навчання приєднався до 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

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"Під час служби там син часто мені казав, що може загинути на війні. Я плакала і питала, чому він таке каже. А син відповідав, що треба бути готовим до всього", -розповіла мати воїна.

"Яра", старший матрос і бойовий медик 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ, служила пліч-о-пліч з Перуном два роки. Вісім місяців ротації напередодні повномасштабного вторгнення вони провели на одній з позицій на Луганщині. Дівчина розповідає, що Антон Гевак запам’ятався їй дуже сильним, сміливим і добре підготовленим військовим.

"Він був взірцем офіцера нового покоління, з тих, які рвуться в бій, можуть, вміють і мають сміливість брати на себе відповідальність за інших, а також знають, чого навчити своїх бійців. Згадував, що, коли воював у 2014 році, не всі офіцери поводилися належно. Тому він прагнув бути командиром, який дбатиме про своїх бійців", - розповіла дівчина.

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Перун загинув 5 березня під час першого штурму Зачатівки, що на Донеччині. На село насувалася колона — до 40 одиниць техніки окупантів. Розпочався бій — рашисти обстрілювали позиції українців, Перун разом з іншими бійцями "працювали" по них, використовуючи NLAW і РПГ. Після бою наші воїни рухалися в укриття, Антон прикривав їхній відхід. Тоді в нього і влучила ворожа куля, спричинивши важке ураження грудної клітки. Хлопець помер дорогою до військового госпіталя.

"Мій командир під час розвідувальних виходів у найнебезпечніші місця завжди йшов сам, — згадує Яра. — Казав: якщо "задвохсотять", то це не біда, адже на його місце поставлять нового командира, проте не пробачить собі, якщо через його помилку загинуть бійці взводу".