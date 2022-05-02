У боях на Донбасі загинув воїн Антон Гевак із позивним Перун. ФОТО
Антон Гевак із позивним Перун загинув 5 березня під час першого штурму Зачатівки, що на Донеччині. На село насувалася колона - до 40 одиниць техніки окупантів. Розпочався бій - рашисти обстрілювали позиції українців. Після бою українські воїни рухалися в укриття, Антон прикривав їхній відхід. Тоді в нього і влучила ворожа куля, спричинивши важке ураження грудної клітки. Хлопець помер дорогою до військового госпіталя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Експрес.
"Командир взводу 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ Антон Гевак (позивний "Перун") з п’яти років хотів стати військовим. Займався спортом і загартовувався. Не один рік йому снилося, що він солдат і перебуває на війні...
На строкову службу до армії Антон пішов по закінченні школи, дочекавшись повноліття. Потрапив в Одесу — у внутрішні війська. Там прослужив рік і повернувся додому, проте довго не зміг відпочивати — усе поривався воювати", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у 2014 році, коли розпочалася російсько-українська війна, Антон Гевак приєднався до 8-го окремого полку спеціального призначення, що дислокується у Хмельницькому. Служив радистом.
"Йому було тоді лише 19, — розповідає мама воїна Зінаїда Гевак. — Пів року я не знала, що син на війні. Антон телефонував, казав, що в нього все гаразд. Так оберігав нас, не хотів, щоб хвилювалися. А потім знайома сказала, що він воює на Донбасі. У мене земля захиталася під ногами..."
У 2015 році Антон повернувся з фронту. За словами мами, його поведінка змінилася: став мовчазним і закритим, чимало часу проводив медитуючи та займаючись спортом, а ще багато подорожував і читав. Тоді Антон вирішив, що хоче стати командиром. Вступив на факультет розвідки Одеської військової академії. Після чотирьох років навчання приєднався до 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.
"Під час служби там син часто мені казав, що може загинути на війні. Я плакала і питала, чому він таке каже. А син відповідав, що треба бути готовим до всього", -розповіла мати воїна.
"Яра", старший матрос і бойовий медик 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ, служила пліч-о-пліч з Перуном два роки. Вісім місяців ротації напередодні повномасштабного вторгнення вони провели на одній з позицій на Луганщині. Дівчина розповідає, що Антон Гевак запам’ятався їй дуже сильним, сміливим і добре підготовленим військовим.
"Він був взірцем офіцера нового покоління, з тих, які рвуться в бій, можуть, вміють і мають сміливість брати на себе відповідальність за інших, а також знають, чого навчити своїх бійців. Згадував, що, коли воював у 2014 році, не всі офіцери поводилися належно. Тому він прагнув бути командиром, який дбатиме про своїх бійців", - розповіла дівчина.
Перун загинув 5 березня під час першого штурму Зачатівки, що на Донеччині. На село насувалася колона — до 40 одиниць техніки окупантів. Розпочався бій — рашисти обстрілювали позиції українців, Перун разом з іншими бійцями "працювали" по них, використовуючи NLAW і РПГ. Після бою наші воїни рухалися в укриття, Антон прикривав їхній відхід. Тоді в нього і влучила ворожа куля, спричинивши важке ураження грудної клітки. Хлопець помер дорогою до військового госпіталя.
"Мій командир під час розвідувальних виходів у найнебезпечніші місця завжди йшов сам, — згадує Яра. — Казав: якщо "задвохсотять", то це не біда, адже на його місце поставлять нового командира, проте не пробачить собі, якщо через його помилку загинуть бійці взводу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Спочивай, Воїне.
Земля рідна пухом.
Царство небесне.
Пам'ять навіки і в наших серцях і майбутніх поколінь вільних українців.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!