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ДБР затримало 12 диверсантів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань затримало 12 диверсантів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДБР.

Напередодні 2 травня працівники ДБР спільно зі співробітниками Нацполіції провели масштабну спецоперацію щодо виявлення організаторів та виконавців можливих диверсій та провокацій у роковини трагедії.

Були перевірені десятки осіб з-поміж криміналітету та можливих колаборантів, які могли під керівництвом спецслужб РФ дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі окупанти готували провокації до 2 травня, - Центр протидії дезінформації

ДБР затримало 12 диверсантів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня 01

У підсумку працівники ДБР виявили та затримали 12 осіб, які обґрунтовано підозрюються у підготовці диверсій, протестів і заколотів на Одещині. Також, за оперативною інформацією, затримані працювали над підбуренням одеситів до масових безпорядків.

ДБР затримало 12 диверсантів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня 02
ДБР затримало 12 диверсантів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня 03

У диверсантів працівники Бюро виявили арсенал зброї та вибухівки. Велика кількість автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів та набоїв до них зберігалась в приватному будинку одного із затриманих. Крім того, у заколотників виявили прапори з комуністичною символікою, медалі, антиукраїнські книги та агітаційні брошури.

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ДБР затримало 12 диверсантів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня 04

За задумами ворога, вони мали реалізувати свій злочинний план на річницю трагічних подій – 2 травня.

ДБР затримало 12 диверсантів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня 05

Слідчі ДБР порушили кримінальне провадження за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Всіх передано Службі безпеки України для подальших процесуальних дій.

ДБР затримало 12 диверсантів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня 06

ДБР затримало 12 диверсантів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня 07

ДБР затримало 12 диверсантів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня 08

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ДБР затримало 12 диверсантів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня 09

ДБР затримало 12 диверсантів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня 10

Автор: 

Одеса (5492) провокація (786) ДБР (3536)


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Топ коментарі
+27
то може і цих засмажити? сьогодні як раз 2-ге число..
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02.05.2022 11:18
+18
Мерзоті коаснопузій не йметься... недопалили себе в 14-му, тому ще й зараз просяться в пекло... Нищити красно-коричневу сволоту - обов,язок чесної і вільної людини.
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02.05.2022 11:22
+16
День смажених колорадів
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02.05.2022 11:25
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то може і цих засмажити? сьогодні як раз 2-ге число..
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02.05.2022 11:18 Відповісти
Путін, КПРС - брати.
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02.05.2022 11:50 Відповісти
зникнення кпсс+ссср для нього - найбільша трагедія ХХст.
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02.05.2022 12:10 Відповісти
ДБР ? Не смешите , посмотрите на фото ПРАВИЛЬНО , взяли коллекционера ,, Одессики ,, , там нет ничего такого, которое может принести вред или дестабилизацию, все в единичных экземплярах , причем оружие времен второй мировой, немецкие тубусы, каски , ппш автомат , пулемет, и тд , посмотрите на стены , это типичная квартира коллекционера ...................
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02.05.2022 12:14 Відповісти
Та и правда, что за коллекция без Ф1 и ргд.
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02.05.2022 13:01 Відповісти
ага, и рожков 7-10 полностью снаряженных патронами 7.62 и калаши - то тупо для "калекции"
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02.05.2022 14:22 Відповісти
Мерзоті коаснопузій не йметься... недопалили себе в 14-му, тому ще й зараз просяться в пекло... Нищити красно-коричневу сволоту - обов,язок чесної і вільної людини.
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02.05.2022 11:22 Відповісти
День смажених колорадів
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02.05.2022 11:25 Відповісти
сорі ... це вже було неділю назад ...
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02.05.2022 11:32 Відповісти
Анальна пробка в кольорах триколора і з портретом Уйла - це шедеврально )))
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02.05.2022 11:34 Відповісти
розмиті ***** у дівєрсантів - це шоп мона було їх відпустити без послєдствій?
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02.05.2022 11:34 Відповісти
дбр в своем репертуаре - винтовка мосина, ппш, пулемет дехтярева.....
Там вата по кабинетам сидит и видосики снимает патриотические.
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02.05.2022 11:34 Відповісти
"Арсенал" потешный из подпольного музея КПССС. Комуняк задержали это хорошо, но выдали как спецоперацию. Фигня
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02.05.2022 11:56 Відповісти
Но АКМ там тоже присутствуют. Ну а гранаты то современные и вообще оружие любое стреляет и убивает. А коммуняки как не крути -пятая колонна плешивого расистского гитлера
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02.05.2022 12:11 Відповісти
Та ця вся організація фігня. Перша моя в жиитті порада Зеленському : перейменувати оте ДБР в ДБФ (державне бюро фігні).
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02.05.2022 13:18 Відповісти
І де ці "недопалки" тільки беруться? Це ж яке сміття в тих істот в головах!
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02.05.2022 11:35 Відповісти
Травануть колорадов мышьяком !
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02.05.2022 11:51 Відповісти
Це тільки фотки: але щойно бачив ролик на "Прямому"... - вражає цим совком...
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02.05.2022 12:07 Відповісти
наверное они на предмет с изображением пути прежде чем их принять в организацию должны трижды на него сесть.
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02.05.2022 12:14 Відповісти
Це ж пропаганда фашизму , комунізму , нацизму , рашизму , тероризму , війни і мародерства . Плюс незаконне зберігання зброї . Тут 15 років строгача в карцері , без права апеляції - зразу можна впаяти . І то ще буде по божески .
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02.05.2022 12:18 Відповісти
Не смішіть наш КК. Хто це впаяє? Бєнядуктова со товаріщі?
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02.05.2022 13:20 Відповісти
У нас наводчиков ракет по нашим городам под заставу отпускают,а этих и подавно отпустят.
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02.05.2022 13:34 Відповісти
Проблема нашої країни в тому що замість того щоб нищити таких тварюк ми їх закриваємо а потім відпускаємо.
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02.05.2022 14:53 Відповісти
да це бл... якась ху...йова постанова 🤮... Нах ми утримуємо за величезні кошти таких нікчем, які займаються тільки профанацією роботи????????????????
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02.05.2022 21:58 Відповісти
ДБР у музеї оцю зброю знайшла?
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02.05.2022 23:01 Відповісти
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03.05.2022 01:50 Відповісти
 
 