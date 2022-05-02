У Мелітополі російські окупанти викрали головного зберігача фондів краєзнавчого музею Кучер: у неї вдома залишилася лежача матір. ФОТО

У Мелітополі загарбники викрали 60-річну працівницю краєзнавчого музею Галину Кучер, у неї вдома залишилася лежача матір.

Про це повідомив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"30 квітня вночі окупанти викрали 60-річну співробітницю краєзнавчого музею Мелітополя Кучер Галину Андріївну. У жінки вдома залишилася хвора, лежача матір", - розповів він.

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За словами Барієва, місцезнаходження Галини Кучер, яка працювала головним зберігачем фондів Мелітопольського краєзнавчого музею, невідоме.