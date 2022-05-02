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У Мелітополі російські окупанти викрали головного зберігача фондів краєзнавчого музею Кучер: у неї вдома залишилася лежача матір. ФОТО

У Мелітополі загарбники викрали 60-річну працівницю краєзнавчого музею Галину Кучер, у неї вдома залишилася лежача матір.

Про це повідомив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"30 квітня вночі окупанти викрали 60-річну співробітницю краєзнавчого музею Мелітополя Кучер Галину Андріївну. У жінки вдома залишилася хвора, лежача матір", - розповів він.

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За словами Барієва, місцезнаходження Галини Кучер, яка працювала головним зберігачем фондів Мелітопольського краєзнавчого музею, невідоме.

У Мелітополі російські окупанти викрали головного зберігача фондів краєзнавчого музею Кучер: у неї вдома залишилася лежача матір 01

Автор: 

армія рф (17713) Мелітополь (772) музей (441) викрадення (821) Барієв Ескендер (32) воєнні злочини (1870)


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Кацапня поцупила скіфське золото.
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02.05.2022 13:21 Відповісти
так мелитополь ватное гетто и был те кто остались им пох атб или днрский магазин с казаками...они приспособленцы....просто вопрос в том что б спасти север отдали юг...теперь они в шиколаде а мы у дупе.....нефиг два года было строить будивныцтво шоб за месяц все разрушили...порох конечно не такой эксцентричный но он предупреждал...хоть с наружи не рыба не мясо...и евреи не дали купол они просто ж...массоны(
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02.05.2022 13:51 Відповісти
мародери блдські,
в криму все пограбули і далі лізуть,
треба буде якось повертати, навіть неофіційно
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02.05.2022 15:24 Відповісти
 
 