У Мелітополі російські окупанти викрали головного зберігача фондів краєзнавчого музею Кучер: у неї вдома залишилася лежача матір. ФОТО
У Мелітополі загарбники викрали 60-річну працівницю краєзнавчого музею Галину Кучер, у неї вдома залишилася лежача матір.
Про це повідомив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"30 квітня вночі окупанти викрали 60-річну співробітницю краєзнавчого музею Мелітополя Кучер Галину Андріївну. У жінки вдома залишилася хвора, лежача матір", - розповів він.
За словами Барієва, місцезнаходження Галини Кучер, яка працювала головним зберігачем фондів Мелітопольського краєзнавчого музею, невідоме.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в криму все пограбули і далі лізуть,
треба буде якось повертати, навіть неофіційно