Окупанти спочатку привозять гуманітарку, а потім на цих же вантажівках вивозять трупи, - Маріупольська міська рада. ФОТО
Маріупольці розповідають про логістику "по-російськи".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді.
"Як розповідають маріупольці, які ще перебувають у місті, спочатку окупанти привозять деякі набори з продуктами, а потім цими ж фурами вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають із-під завалів зруйнованих будинків", - йдеться у повідомленні.
За словами місцевих, на фото одна з таких вантажівок, яка спочатку привезла подобу гуманітарної допомоги, а потім у неї завантажили вбитих мирних жителів міста.
"Світ має знати про воєнні злочини росії проти мирного населення Маріуполя та всієї України", - зазначають у Маріупольській міській раді.
Топ коментарі
+5 Олег Кущ #490032
показати весь коментар02.05.2022 14:09 Посилання
+4 calm
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+2 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар02.05.2022 14:08 Посилання
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"...а потім цими ж фурами вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають із-під завалів зруйнованих будинків...".
Тому новина повинна звучати так: На тих же фурах, що вивозять тіла, нам привозять гуманітарку.
Особиливо зараз, коли не ввозять якісні консерванти, барвиники тощо.
Вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають із-під завалів зруйнованих будинків.