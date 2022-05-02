Окупанти спочатку привозять гуманітарку, а потім на цих же вантажівках вивозять трупи, - Маріупольська міська рада. ФОТО

Маріупольці розповідають про логістику "по-російськи".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"Як розповідають маріупольці, які ще перебувають у місті, спочатку окупанти привозять деякі набори з продуктами, а потім цими ж фурами вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають із-під завалів зруйнованих будинків", - йдеться у повідомленні.

За словами місцевих, на фото одна з таких вантажівок, яка спочатку привезла подобу гуманітарної допомоги, а потім у неї завантажили вбитих мирних жителів міста.

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"Світ має знати про воєнні злочини росії проти мирного населення Маріуполя та всієї України", - зазначають у Маріупольській міській раді.