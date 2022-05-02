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Окупанти спочатку привозять гуманітарку, а потім на цих же вантажівках вивозять трупи, - Маріупольська міська рада. ФОТО

Маріупольці розповідають про логістику "по-російськи".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"Як розповідають маріупольці, які ще перебувають у місті, спочатку окупанти привозять деякі набори з продуктами, а потім цими ж фурами вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають із-під завалів зруйнованих будинків", - йдеться у повідомленні.

Окупанти спочатку привозять гуманітарку, а потім на цих же вантажівках вивозять трупи, - Маріупольська міська рада 01

За словами місцевих, на фото одна з таких вантажівок, яка спочатку привезла подобу гуманітарної допомоги, а потім у неї завантажили вбитих мирних жителів міста.

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"Світ має знати про воєнні злочини росії проти мирного населення Маріуполя та всієї України", - зазначають у Маріупольській міській раді.

Маріуполь (3241) окупація (6739) гуманітарна допомога (1002) труп (100)


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Топ коментарі
+5
Ето називаєтся - логістіка.
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02.05.2022 14:09
+4
Дамбасс порожняк не гонит
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02.05.2022 14:22
+2
То есть на расею везут. Без идентификации трупов. Потом окажутся в безвести пропавших или зверски замученных биндерафцами.
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02.05.2022 14:08
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тушки тудой - тушки сюдой: какая разница
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02.05.2022 14:10 Відповісти
Ідіот! Це українські громадяни.
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02.05.2022 16:27 Відповісти
андрофаги, вони такі
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02.05.2022 14:07 Відповісти
Как говорится, главное не перепутать. Детям мороженное, бабе цветы
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02.05.2022 14:07 Відповісти
То есть на расею везут. Без идентификации трупов. Потом окажутся в безвести пропавших или зверски замученных биндерафцами.
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02.05.2022 14:08 Відповісти
Ето називаєтся - логістіка.
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02.05.2022 14:09 Відповісти
Soylent Green по российскому.
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02.05.2022 14:14 Відповісти
Окупанти спочатку привозять гуманітарку, а потім на цих же вантажівках вивозять трупи З них роблять тушонку та відправляють у бурятію
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02.05.2022 14:14 Відповісти
Ти хоч читав заголовок до кінця?
"...а потім цими ж фурами вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають із-під завалів зруйнованих будинків...".
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02.05.2022 16:30 Відповісти
Россиянские федерасты - андрофаги(людоеды) и кацапы(живодеры),проще рашисты!Исторически даже свою страну не могут назвать цивилизованно.Это - нелюди.Вот и приносят зло всем соседям!
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02.05.2022 14:19 Відповісти
Дамбасс порожняк не гонит
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02.05.2022 14:22 Відповісти
Гадаю, що автори повідомлення відкрили сакральну таємницю кацапського харчування. Але ланцюжок починається саме з ВИВЕЗЕННЯ трупів. Потім їх переробляють додаючи добавки та консерванти, пакують, сортують і відправляють споживачам на парашу. Чому нга парашу? Щоб загрузити транспорт, що везе сюди щось. А відходи і сміття пакують у вигляді гуманітарки.
Тому новина повинна звучати так: На тих же фурах, що вивозять тіла, нам привозять гуманітарку.
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02.05.2022 14:47 Відповісти
До речі, якщо серед читачів є такі, що пробували кацапську продукцію, то вони заперечувати мені не будуть. Смак огидній. У всього!
Особиливо зараз, коли не ввозять якісні консерванти, барвиники тощо.
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02.05.2022 14:49 Відповісти
У тебе ідіота в голові консерванти!
Вивозять тіла вбитих маріупольців, яких досі дістають із-під завалів зруйнованих будинків.
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02.05.2022 16:32 Відповісти
Вывозят убитых мариупольцев
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02.05.2022 14:48 Відповісти
раzzея должна быть разрушена.
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02.05.2022 14:59 Відповісти
 
 