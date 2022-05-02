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Внаслідок ворожого обстрілу згоріла вщент Лисичанська гімназія, побудована понад 100 років тому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора внаслідок прицільного обстрілу росіянами в Лисичанській гімназії, що на Луганщині, зайнялася пожежа. Палало декілька годин. Вогонь повністю знищив сторічну пам’ятку архітектури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник  Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначає, що гімназію  збудували наприкінці 19-го століття, вона входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська. Лисичанська багатопрофільна гімназія неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих навчальних закладів України, її випускники завжди складали ЗНО з високими показниками та вступали до найкращих вищих навчальних закладів країни. Ось такий вигляд вона мала у мирний час.

Внаслідок ворожого обстрілу згоріла вщент Лисичанська гімназія, побудована понад 100 років тому 01

"Була побудована більше 100 років тому бельгійцями. Входила до сотні найкращих шкіл країни. Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014-у, але згоріла через тварин без цінностей в 2022 році", -  підкреслює випускниця Яна Гончаренко.

Внаслідок ворожого обстрілу згоріла вщент Лисичанська гімназія, побудована понад 100 років тому 02
Внаслідок ворожого обстрілу згоріла вщент Лисичанська гімназія, побудована понад 100 років тому 03

Після прицільного вогню росіян  один з найкращих навчальних закладів країни згорів вщент.

Внаслідок ворожого обстрілу згоріла вщент Лисичанська гімназія, побудована понад 100 років тому 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російських обстрілів на Луганщині троє загиблих та троє поранених, серед них - малолітня дитина, багато руйнувань, - ОВА. ФОТО


Внаслідок ворожого обстрілу згоріла вщент Лисичанська гімназія, побудована понад 100 років тому 05
Внаслідок ворожого обстрілу згоріла вщент Лисичанська гімназія, побудована понад 100 років тому 06

"Тепер попіл. "руський мир" виглядає так. Після Перемоги України докладемо всіх зусиль, аби гімназію вдалося відновити. Перш за все, Лисичанська гімназія - це люди, професійний колектив вчителів та талановитих дітей. Разом зможемо все!", - пише Сергій Гайдай.

архітектура (89) Лисичанськ (315) пожежа (4350) школа (2223) Луганська область (4888)


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гарна була гімназія. Конкурувала з нашим багатопрофільним Ліцеєм
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02.05.2022 15:21 Відповісти
Гарна буда гімназія, не совковий сірий стиль.
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02.05.2022 15:23 Відповісти
Варвари!
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02.05.2022 15:43 Відповісти
їпать вони орки-толкієн про них точно писав
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02.05.2022 15:43 Відповісти
"нєх"уй так харашо жіть"
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02.05.2022 16:24 Відповісти
 
 