Внаслідок ворожого обстрілу згоріла вщент Лисичанська гімназія, побудована понад 100 років тому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора внаслідок прицільного обстрілу росіянами в Лисичанській гімназії, що на Луганщині, зайнялася пожежа. Палало декілька годин. Вогонь повністю знищив сторічну пам’ятку архітектури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначає, що гімназію збудували наприкінці 19-го століття, вона входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська. Лисичанська багатопрофільна гімназія неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих навчальних закладів України, її випускники завжди складали ЗНО з високими показниками та вступали до найкращих вищих навчальних закладів країни. Ось такий вигляд вона мала у мирний час.

"Була побудована більше 100 років тому бельгійцями. Входила до сотні найкращих шкіл країни. Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014-у, але згоріла через тварин без цінностей в 2022 році", - підкреслює випускниця Яна Гончаренко.





Після прицільного вогню росіян один з найкращих навчальних закладів країни згорів вщент.

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"Тепер попіл. "руський мир" виглядає так. Після Перемоги України докладемо всіх зусиль, аби гімназію вдалося відновити. Перш за все, Лисичанська гімназія - це люди, професійний колектив вчителів та талановитих дітей. Разом зможемо все!", - пише Сергій Гайдай.