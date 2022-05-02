Пенсіонера затримали у Москві за плакати на підтримку Путіна й ФСБ. ФОТО
На одному з його плакатів був напис "Политику В.В. Путина одобряю", на іншому - "Одобряю деятельность директора ФСБ РФ".
Затримання відбулося 1 травня на мітингу КПРФ у Москві. Фото звідти опублікував прибічник комуністів Роман Галенкін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Поліція вирішила перейти на бік народу та затримала за одиночний пікет прихильника ФСБ та президента Путіна. Цілком підтримую! Заарештувати треба й самих держапаратників", - написав він.
Топ коментарі
+47 Мистер Икс #492862
показати весь коментар02.05.2022 15:54 Посилання
+34 Саша Пончик
показати весь коментар02.05.2022 15:56 Посилання
+31 Garry Grant
показати весь коментар02.05.2022 15:56 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Раби і є раби
это просто не ваш уровень понимания
- Один умеет читать, но не умеет писать. Второй умеет писать, но не
умеет читать. А третий, который не умеет ни читать, ни писать, должен присматривать за этими интеллигентами.
Навіть "любити фюрера" дозволено ТІЛЬКИ з письмового дозволу.
Ініціатива - це вже ЗАГРОЗА владі.
Путлєр , тобі краще застрелитись на 9 травня 😠
а то ишь, без спросу, неблагодарные холопы...исключения только для мальчиков.))
РАССЕЯ
Ю. Нестеренко
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо…
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры -
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!
И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне. Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу.
https://www.youtube.com/watch?v=X8uuwio1GnA