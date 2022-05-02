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Пенсіонера затримали у Москві за плакати на підтримку Путіна й ФСБ. ФОТО

плакат,затримання

На одному з його плакатів був напис "Политику В.В. Путина одобряю", на іншому - "Одобряю деятельность директора ФСБ РФ".

Затримання відбулося 1 травня на мітингу КПРФ у Москві. Фото звідти опублікував прибічник комуністів Роман Галенкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поліція вирішила перейти на бік народу та затримала за одиночний пікет прихильника ФСБ та президента Путіна. Цілком підтримую! Заарештувати треба й самих держапаратників", - написав він.

Також читайте: Затримано довірених осіб екснардепа-втікача Киви, які планували провокації із залученням "тітушок" та дестабілізацію ситуацію на Одещині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО

Пенсіонера затримали у Москві за плакати на підтримку Путіна й ФСБ 01
Пенсіонера затримали у Москві за плакати на підтримку Путіна й ФСБ 02
Пенсіонера затримали у Москві за плакати на підтримку Путіна й ФСБ 03

Автор: 

затримання (4350) мітинг (755) путін володимир (24060) росія (65829)


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Топ коментарі
+47
На ********* ВСЕ ******** !
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02.05.2022 15:54
+34
Дед сделал тест на дебильность мусоров. Результат они таки дебилы.
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02.05.2022 15:56
+31
У вертухаев лишь один рефлекс-хватательный. А читать они не умеют.
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02.05.2022 15:56
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На ********* ВСЕ ******** !
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02.05.2022 15:54 Відповісти
Маразм крепчает.
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02.05.2022 15:54 Відповісти
Чого? Поліція з народом. А народ проти підтримки.
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02.05.2022 16:37 Відповісти
я до війни цим "лібералам"російським.. так званим писав..--кажу ви шо вівці чи барани? Як так можна, йти в загін як худоба, ,ви самі себе обмежуєте....,бо їм встановили були місце з огорожею залізною ,час. з паспортами,.і навть повинні вказати кількість мітингуючих..і це все під наглядом поліцаїв..
Раби і є раби
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02.05.2022 17:00 Відповісти
Ну кацапи одним словом...
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02.05.2022 15:55 Відповісти
Наверное они тоже привыкли его х%йлом называть. Поэтому путин х. з. Кто?
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02.05.2022 15:56 Відповісти
Дед сделал тест на дебильность мусоров. Результат они таки дебилы.
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02.05.2022 15:56 Відповісти
У вертухаев лишь один рефлекс-хватательный. А читать они не умеют.
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02.05.2022 15:56 Відповісти
дело видимо не в надписи, а в нахождении с политическим плакатом в неположенном месте
это просто не ваш уровень понимания
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02.05.2022 16:10 Відповісти
Ну мы ж не рабы и не овцы в своей стране. Где уж нам логику холопов и рабов понимать)
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02.05.2022 16:29 Відповісти
👍🤝😁
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02.05.2022 18:41 Відповісти
провоціровал
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02.05.2022 16:30 Відповісти
Аби когось арештувати.
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02.05.2022 15:58 Відповісти
Рабы из лаптестана так боятся протестов, что даже уйловского пасипаку словили со страху
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02.05.2022 15:58 Відповісти
Наказать епнутого деда татуровкой на весь лоб "Хочу умереть в ГУЛАГе".
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02.05.2022 15:58 Відповісти
Щось мені здається, що цей дідок - ще той троль. Показав, що на московії взагалі думка однієї окремої людини не вітається. Можна лише строєм, лише за здалегідь партією затвердженим планом.
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02.05.2022 16:12 Відповісти
Может дед троллил власть. А у мусоров приказ - хватать всех с плакатами. А думать, что там написано им по уставу не положено, да и у большинства сия функция атрофировалась
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02.05.2022 15:58 Відповісти
Ато, у них інструкція хватать усєх...
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02.05.2022 16:38 Відповісти
Все правільно. Навіть на болотах влада колись зміниться.
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02.05.2022 16:00 Відповісти
Оруелл одобряєт
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02.05.2022 16:00 Відповісти
Надо было еще и звиздюлей выписать.
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02.05.2022 16:00 Відповісти
Даже мусорам стыдно за такой призыв...
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02.05.2022 16:00 Відповісти
У меня этому одно объяснение - в москву вошла Нацгвардия Украины.
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02.05.2022 16:03 Відповісти
Хороший знак, органы уже не верят ***** и бсф.
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02.05.2022 16:03 Відповісти
Мав написати "Путин не *****"
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02.05.2022 16:03 Відповісти
- Почему милиционеры ходят по трое?
- Один умеет читать, но не умеет писать. Второй умеет писать, но не
умеет читать. А третий, который не умеет ни читать, ни писать, должен присматривать за этими интеллигентами.
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02.05.2022 16:04 Відповісти
На Рашці заборонена ЛЮБА самостійна ініціатива!
Навіть "любити фюрера" дозволено ТІЛЬКИ з письмового дозволу.
Ініціатива - це вже ЗАГРОЗА владі.
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02.05.2022 16:04 Відповісти
Путлєр - бездарний і тупий дегенерат , який зміг стати президентом , тільки в краіні бездарних і тупих дегенератів , чк він сам!

Путлєр , тобі краще застрелитись на 9 травня 😠
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02.05.2022 16:05 Відповісти
А якщо просто "Z" намалювати - теж затримають?
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02.05.2022 16:06 Відповісти
Аякже! За пропаганду фашизму.
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02.05.2022 20:55 Відповісти
na butylku deda ! pohodu menty chitatj neumejut prosto
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02.05.2022 16:08 Відповісти
Е..ла жаба гадюку.
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02.05.2022 16:13 Відповісти
Вполне логично - бей своих, чтобы чужие боялись!
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02.05.2022 16:19 Відповісти
Они читать не умеют просто
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02.05.2022 16:20 Відповісти
В ********** все без перемен ...
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02.05.2022 16:22 Відповісти
хе-хе, сидить хитрий дід з плакатом на підтримку ***** який поховав рфію,а позаду так -"страна которой нет"-епічно виглядає..
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02.05.2022 16:24 Відповісти
А почему бы оригинал в СИЗО не отправить?
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02.05.2022 16:35 Відповісти
Он прячется в бункере, если выйдеть с плакатом за путина, и его отправять..
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02.05.2022 16:36 Відповісти
Это и есть авторитарная система, без мозгов будуть выполять любой запрет, также и путлера отправять на виселицу, если так решить их верхушка..
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02.05.2022 16:35 Відповісти
Да им не привыкать ловить всех, кто с плакатами на улицах.
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02.05.2022 16:51 Відповісти
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02.05.2022 17:02 Відповісти
Мудак
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02.05.2022 17:02 Відповісти
любовь Сцарька нужно заслужить, потом спросить разрешения выразить свои чувЬства-с.

а то ишь, без спросу, неблагодарные холопы...исключения только для мальчиков.))





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02.05.2022 17:10 Відповісти
Дуже символічне фото зробили!!! Дід підтримує політику Пуйла, а на задньому плані красується надпис Країна якої немає. Просто якесь пророцьке фото вийшло, що московії не стане, як так піде далі....
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02.05.2022 17:14 Відповісти
цель путина Запугать россиян так, что бы они вообще не имели мнения никакого в принципе, а только исполняли волю пчеломатки
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02.05.2022 17:23 Відповісти
«Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят!» - Салтыков-Щедрин
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02.05.2022 17:26 Відповісти
новини з зоопарку
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02.05.2022 17:50 Відповісти
Показательно расстрелять старого гандона. Иш чего удумал, пенек!
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02.05.2022 18:29 Відповісти


РАССЕЯ

Ю. Нестеренко

Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.

Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.

Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.

Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо…

Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры -
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.

Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!
И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!

Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне. Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу.
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02.05.2022 18:35 Відповісти
Там на задньому плані є більший екстремізм *страна которой нет*
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02.05.2022 18:47 Відповісти
Шаг в сторону - попытка к бегству, прыжок на месте провокация. Так незаметно для рабсиян они скотились до уровня кндр.
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02.05.2022 19:45 Відповісти
"Вас уже задерживают"
https://www.youtube.com/watch?v=X8uuwio1GnA
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02.05.2022 21:00 Відповісти
 
 