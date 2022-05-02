Пенсіонера затримали у Москві за плакати на підтримку Путіна й ФСБ. ФОТО

На одному з його плакатів був напис "Политику В.В. Путина одобряю", на іншому - "Одобряю деятельность директора ФСБ РФ".

Затримання відбулося 1 травня на мітингу КПРФ у Москві. Фото звідти опублікував прибічник комуністів Роман Галенкін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поліція вирішила перейти на бік народу та затримала за одиночний пікет прихильника ФСБ та президента Путіна. Цілком підтримую! Заарештувати треба й самих держапаратників", - написав він.

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