Російський пропагандист Кисельов запропонував вдарити по Британії ядерною зброєю й полетів до ОАЕ. ФОТОрепортаж

Дмитро Кисельов закликав скинути на Велику Британію ядерну бомбу і тут же відбув до Дубая в компанії високооплачуваної екскортниці.

Про це пише телеграм-канал "Московская прачечная", інформує Цензор.НЕТ.

Триденна програма відпочинку Кисельова включає спа для двох, морські екскурсії та прогулянки, обіди та вечері в шикарних ресторанах. Відпочинок починається з масажу ніг, продовжується прогулянками на яхті, екскурсіями й шопінгом в елітних бутіках.

"Поки в Росії матері ховають загиблих в Україні строковиків - по суті дітей, які ще вчора сиділи за шкільною партою, телеведучий відпочиває в ОАЕ. Економічні санкції - вони ж лише для простих росіян, яким іноді нема чого й поїсти. На платоспроможність Дмитра Кисельова санкції не впливають. На омарів, дорогий ескорт та інше грошей у нього вистачить", - пише телеграм-канал.

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