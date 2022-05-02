Російський пропагандист Кисельов запропонував вдарити по Британії ядерною зброєю й полетів до ОАЕ. ФОТОрепортаж
Дмитро Кисельов закликав скинути на Велику Британію ядерну бомбу і тут же відбув до Дубая в компанії високооплачуваної екскортниці.
Про це пише телеграм-канал "Московская прачечная", інформує Цензор.НЕТ.
Триденна програма відпочинку Кисельова включає спа для двох, морські екскурсії та прогулянки, обіди та вечері в шикарних ресторанах. Відпочинок починається з масажу ніг, продовжується прогулянками на яхті, екскурсіями й шопінгом в елітних бутіках.
"Поки в Росії матері ховають загиблих в Україні строковиків - по суті дітей, які ще вчора сиділи за шкільною партою, телеведучий відпочиває в ОАЕ. Економічні санкції - вони ж лише для простих росіян, яким іноді нема чого й поїсти. На платоспроможність Дмитра Кисельова санкції не впливають. На омарів, дорогий ескорт та інше грошей у нього вистачить", - пише телеграм-канал.
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"кісєль" не просто так заникався в ОАЕ
Бабло всю жизнь зарабатывал на крови, думал пожить в достатке... а вот пи*дец подкрался незаметно, пора на кладбище... и эскорт уже не тот...
мало схожа на екскортницю, хоча якийсь клієнт такий і екскорт.
В 1ый же день войны прокукарекали что отменяют НАМ безвиз!
Потом воздержались в ООН!
Потом приняли всех выбл*дков и фашистов из кацапии!
Надеюсь настанет день когда все коллаборанты будут осуждены, включая венгрию и эмираты!!
У країні гомофобів небеспечно бути геєм, а пропагандону взагалі заборонено. О. І доводиться цім московським пєдікам їздити за втіхами за кордон та одружуватись на пенсіонерках.
Этой пастве нужен соответствующий пастор!