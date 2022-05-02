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Російський пропагандист Кисельов запропонував вдарити по Британії ядерною зброєю й полетів до ОАЕ. ФОТОрепортаж

Дмитро Кисельов закликав скинути на Велику Британію ядерну бомбу і тут же відбув до Дубая в компанії високооплачуваної екскортниці.

Про це пише телеграм-канал "Московская прачечная", інформує Цензор.НЕТ.

Триденна програма відпочинку Кисельова включає спа для двох, морські екскурсії та прогулянки, обіди та вечері в шикарних ресторанах. Відпочинок починається з масажу ніг, продовжується прогулянками на яхті, екскурсіями й шопінгом в елітних бутіках.

"Поки в Росії матері ховають загиблих в Україні строковиків - по суті дітей, які ще вчора сиділи за шкільною партою, телеведучий відпочиває в ОАЕ. Економічні санкції - вони ж лише для простих росіян, яким іноді нема чого й поїсти. На платоспроможність Дмитра Кисельова санкції не впливають. На омарів, дорогий ескорт та інше грошей у нього вистачить", - пише телеграм-канал.

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Російський пропагандист Кисельов запропонував вдарити по Британії ядерною зброєю й полетів до ОАЕ 01
Російський пропагандист Кисельов запропонував вдарити по Британії ядерною зброєю й полетів до ОАЕ 02
Російський пропагандист Кисельов запропонував вдарити по Британії ядерною зброєю й полетів до ОАЕ 03
Російський пропагандист Кисельов запропонував вдарити по Британії ядерною зброєю й полетів до ОАЕ 04
Російський пропагандист Кисельов запропонував вдарити по Британії ядерною зброєю й полетів до ОАЕ 05

Автор: 

Дубай (75) Кисельов Дмитро (279) ОАЕ (340) пропаганда (2818) росія (65829)


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Топ коментарі
+59
Гидота касабська
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02.05.2022 18:02
+43
Ми 6 у вас есть хороший шанс.
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02.05.2022 18:04
+34
це не нам в Україні треба показувати, нам це не цікаво, ви й так знаємо шо це за мерзота. Це треба тим дов6ой6ам в сраній русні показувати, щоб орки знали, за що йдуть на гівно.
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02.05.2022 18:05
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Щось, в найближчі три дні, в засраші має статись. Хитро заварений
"кісєль" не просто так заникався в ОАЕ
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02.05.2022 19:26 Відповісти
Все може бути... не просто так заникався... а ще й міг власну дочку тишком-нишком вивізти... будуть грошики ховати-переховувати в емірів.
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02.05.2022 19:50 Відповісти
Нация подонков и рукожопов очень любит ненавидеть и призывать уничтожить запад и все достижения цивилизации, но сами стремятся успеть воспользоваться всеми его благами.
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02.05.2022 19:29 Відповісти
накуя этому говну эскорт, у него ж все в ядерный пепел...
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02.05.2022 19:31 Відповісти
ну и пусть ему устроют подводный дайвинг без акваланга
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02.05.2022 19:32 Відповісти
Плать, утопите его там кто нибудь!
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02.05.2022 19:33 Відповісти
А не дети Лаврова сейчас в Лондоне? Так кисель ещё до новичка добалаболится.
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02.05.2022 19:34 Відповісти
так он же вроде как под санкциями числится, как же он полетел?
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02.05.2022 19:38 Відповісти
ни одна из арабских стран никаких санкций не вводила...им все пофиг.
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02.05.2022 19:52 Відповісти
вонючие эмираты!!!!
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02.05.2022 23:24 Відповісти
Резко утонул сделать никак?21 век эта гнида спокойно передвигаеться.
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02.05.2022 19:40 Відповісти
Его надо арестовать за международный терроризм.
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02.05.2022 19:50 Відповісти
а эмираты - за пособничество терроризму!
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02.05.2022 23:25 Відповісти
Что-то у киселёва какая-то отрицательная бодрость и отрицательный румянец на лице...
Бабло всю жизнь зарабатывал на крови, думал пожить в достатке... а вот пи*дец подкрался незаметно, пора на кладбище... и эскорт уже не тот...
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02.05.2022 19:51 Відповісти
или утонет, или сожрут голодные акулы или не долетит
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02.05.2022 19:52 Відповісти
Щкода що ОАЕ як колись Аргентина стала прихистком нацистів з росії.
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02.05.2022 19:55 Відповісти
А шо воно таке ? Перший раз чую.
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02.05.2022 20:06 Відповісти
Свиня...
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02.05.2022 20:08 Відповісти
эх, подсуетиться бы нужным людям и превратить в пепел этого ******
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02.05.2022 20:09 Відповісти
ватных пропагандоны должны отдыхать в лучшем случае в крыму
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02.05.2022 20:10 Відповісти
Щось ця мляво - потягана баба з ним
мало схожа на екскортницю, хоча якийсь клієнт такий і екскорт.
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02.05.2022 20:22 Відповісти
Треба по кісєльову бомбочкою...Або хоч лимонку в рот ...
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02.05.2022 20:27 Відповісти
Может эскортница ему что-нибудь откусит ?
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02.05.2022 20:52 Відповісти
Пора вже щось с цим робити! Різне буває з людьми які зловживають речовинами! Плигають з вікон ,топляться у басейнах, передозування...
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02.05.2022 21:03 Відповісти
Когда уже этому павлину отрубят его куриную жопу.
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02.05.2022 21:18 Відповісти
є робота для MI6
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02.05.2022 21:34 Відповісти
Гарний отель. Я там був. Але тільки на екскурсії. На човні по внутрішніх каналах покатали.
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02.05.2022 21:40 Відповісти
а оте старе і страшне біля нього, це дорога ескортниця, тьху, чуть не блюнув, хоча для кацапів може бути, бо у нас забухані алкашки краще виглядають.
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02.05.2022 22:36 Відповісти
какая мерзость эти эмираты! а я еще думал классная страна!

В 1ый же день войны прокукарекали что отменяют НАМ безвиз!

Потом воздержались в ООН!
Потом приняли всех выбл*дков и фашистов из кацапии!
Надеюсь настанет день когда все коллаборанты будут осуждены, включая венгрию и эмираты!!
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02.05.2022 23:28 Відповісти
Блин,да его там грохнуть проще простого. Но это не так важно,как крышевание.
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02.05.2022 23:36 Відповісти
Ця підстаркувата ескортниця для прикриття . Цей поц - пєдік! Лише подивіться на його жестикуляцію, як він ставить свої нозі та відклячує задок, міміка мордяки теж видає у ньому рафінованого гея.

У країні гомофобів небеспечно бути геєм, а пропагандону взагалі заборонено. О. І доводиться цім московським пєдікам їздити за втіхами за кордон та одружуватись на пенсіонерках.
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03.05.2022 02:31 Відповісти
Хм, ОАЭ же слушают США внимательно, почему бы не дать ордер на арест...
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03.05.2022 08:06 Відповісти
Мерзота та покидьок
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03.05.2022 11:32 Відповісти
Невже нема кому їм там зайнятись? В СБУ нестача кадрів?
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03.05.2022 14:34 Відповісти
Подивися на цю "дорогу" повію. Вона ж стара шкапа)))))) Мабуть у Кисєля вже не стоїть на молодих і гарних дівчат))))))
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03.05.2022 20:14 Відповісти
по голове себя ударь прыдурок.
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04.05.2022 08:12 Відповісти
А что, молодец!
Этой пастве нужен соответствующий пастор!
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04.05.2022 09:46 Відповісти
ГЕБЕЛЬСУ ПОСЛЕ ВОЙНЫ МАШИНЫ НЕ ПОНАДОБЯТСЯ
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18.09.2022 01:12 Відповісти
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