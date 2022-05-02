Рашисти не встигають проводити ексгумацію тіл вбитих маріупольців, - мер Бойченко. ФОТОрепортаж

В блокадному Маріуполя надвисока смертність через брак питної води, їжі та ліків.

Про це повідомляє пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти викопують тіла та вивозять їх, а місцеві захоронюють нових загиблих.

"Зараз в Маріуполі середньовічні умови життя. Інфраструктуру повністю знищено. Поки ми не бачимо жодного поступу в налагодженні людських умов для населення. Через повну відсутність якісної медичної допомоги у людей з онкологією та хронічними захворюваннями майже не залишається шансів. Кількість жертв російської агресії невпинно продовжує зростати. Тому зараз тільки евакуація допоможе врятувати людей", - розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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