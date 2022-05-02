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Рашисти не встигають проводити ексгумацію тіл вбитих маріупольців, - мер Бойченко. ФОТОрепортаж

В блокадному Маріуполя надвисока смертність через брак питної води, їжі та ліків.

Про це повідомляє пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти викопують тіла та вивозять їх, а місцеві захоронюють нових загиблих.

"Зараз в Маріуполі середньовічні умови життя. Інфраструктуру повністю знищено. Поки ми не бачимо жодного поступу в налагодженні людських умов для населення. Через повну відсутність якісної медичної допомоги у людей з онкологією та хронічними захворюваннями майже не залишається шансів. Кількість жертв російської агресії невпинно продовжує зростати. Тому зараз тільки евакуація допоможе врятувати людей", - розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Рашисти не встигають проводити ексгумацію тіл вбитих маріупольців, - мер Бойченко 01
Рашисти не встигають проводити ексгумацію тіл вбитих маріупольців, - мер Бойченко 02
Рашисти не встигають проводити ексгумацію тіл вбитих маріупольців, - мер Бойченко 03

Автор: 

Маріуполь (3241) Бойченко Вадим (88)


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а Гутерішу все одно. його більше злодійкуваті ліниві африканці цікавлять.
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02.05.2022 18:10 Відповісти
Можливо я помиляюсь але є така думка ,що у Маріуполі залишились ''людітелі рузкАга мврра'' ,які чекали Асвабадітелей))От то них і прийшов руzzкій міррр ,іжте і насолоджуйтест.
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02.05.2022 18:18 Відповісти
Помиляєтесь.
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02.05.2022 18:35 Відповісти
а может там остались те, кто не захотел уезжать в мордор?
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02.05.2022 18:51 Відповісти
У мене в Маріуполі мати 83 роки.Перед тим як щось писати включай мізки довбо...б.
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02.05.2022 22:56 Відповісти
Нехай ваша мама залишиться живою і здоровою. Душа болить за Маріуполь
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02.05.2022 23:59 Відповісти
 
 