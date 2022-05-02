У Києві відновило роботу посольство Данії: глава МЗС Кофод пообіцяв продовження підтримки України за всіма напрямками. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув до Києва для відновлення роботи посольства. Свій візит почав з відвідання Ірпеня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На спільному з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою брифінгу в Києві Кофод розповів, що Данія планує продовжити підтримку України за всіма напрямками, від питання санкцій проти РФ до відбудови країни після війни.

"Ми повинні готувати жорсткіші санкції проти Росії, продовжувати постачати допомогу для України, включно із необхідною зброєю, а також продовжувати процес збору доказів (воєнних злочинів. - Ред.) і притягати винних до відповідальності", - заявив міністр.

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Він додав, що Данія готова долучатися до відбудови країни після війни, зокрема Миколаєва, та додав, що в Україну вже прямує конкретна практична допомога.

Кофод зазначив, що Данія вже надала Україні допомогу на понад 200 млн євро, включно зі зброєю.

"Ми налаштовані продовжувати допомогу і підтримувати Україну… Це протиправна агресивна війна, яка завдала великого лиха українцям. І ми всі повинні дякувати вам за те, що ви боретеся за свободу України і також свободу всієї Європи, за порядок, заснований на правилах", - додав глава МЗС Данії.

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