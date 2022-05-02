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На Банковій відбулася зустріч із послами країн ЄС, які повернулися до Києва, - ОП. ФОТО

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зустрівся з послами держав - членів ЄС, які повернулися до Києва для виконання своїх обов’язків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Зокрема, у зустрічі взяли участь посли Іспанії, Італії, Латвії, Литви, Німеччини, Словаччини, а також тимчасові повірені у справах Естонії, Польщі, Словенії, Франції, Чехії.

Жовква подякував дипломатам, які повернулися до Києва: "Це демонструє вашу тверду солідарність з народом України, який протистоїть російській агресії".

Він високо оцінив незмінну політичну підтримку та вагому практичну допомогу, яку надають уряди цих держав із першого дня широкомасштабного російського вторгнення. Заступник керівника ОП окремо відзначив важливість візитів лідерів європейських держав в Україну та висловив сподівання, що кількість таких візитів зростатиме.

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Крім того, Жовква подякував країнам ЄС за важливу гуманітарну допомогу й підтримку громадян України, які вимушено залишили Батьківщину через російську агресію. Він акцентував на необхідності посилення санкційного тиску ЄС на росію з метою спонукання її до негайного припинення військових дій і звільнення тимчасово окупованих територій.

"Шостий пакет санкцій має бути запроваджений якнайшвидше. Він обов’язково має містити ембарго на російську нафту, відключення від SWIFT усіх російських банків і припинення трансляції у ЄС російських телеканалів", – заявив посадовець.

В ОП зауважили, що основна увага під час зустрічі була приділена крокам, спрямованим на якнайшвидше набуття Україною членства в ЄС.

"Надання Україні у найбільш стислі строки статусу країни – кандидата на членство у Євросоюзі має стати символічним кроком підтримки з боку лідерів держав-членів ЄС. Україна сьогодні захищає не лише себе, а й усю Європу, і вже тільки цим довела свою приналежність до Європейського Союзу. Україна та українці заслуговують на це рішення", – наголосив заступник керівника ОП.

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Він зауважив, що внаслідок російської агресії та систематичного руйнування об’єктів критичної та соціальної інфраструктури існує нагальна потреба якнайшвидшого запуску Трастового фонду солідарності з Україною.

Жовква також поінформував про ініціативу Президента Володимира Зеленського щодо залучення країн-партнерів до відбудови тих чи інших міст і регіонів, які постраждали внаслідок війни, і закликав представників держав-членів ЄС активно визначатися з такою допомогою.

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На Банковій відбулася зустріч із послами країн ЄС, які повернулися до Києва, - ОП 01

Автор: 

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а якого милого зустріч з послами проводить "заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква "?У нас МЗС немає?
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02.05.2022 21:13 Відповісти
Завгоспи там взагалі попутали обов'язки...
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02.05.2022 21:15 Відповісти
Звонок из России в Украину. В Украине поднимают трубку:
-Слава Украiнi!
-Ой, перестаньте это!
-Що перестати?
-Ну вот это ваше...
-Не розумiю, що саме ви маете на увазi?
-Да ваше вот это "Слава Украiнi"!
-Героям слава!!!
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02.05.2022 21:14 Відповісти
Сподіваюсь посли пояснять різним гівнюкам чому не можна відмикати проукраїнські, патріотичні телеканали в країні яка воює, в тому числі, за демократію!
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02.05.2022 21:56 Відповісти
 
 