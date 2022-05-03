Війська РФ 25 разів відкривали вогонь по мирних містах Луганщини та знову безуспішно намагалися просунутися у Рубіжному і Попасній, - ОВА. ВІДЕО+ФОТО
Понад два місяці рашисти намагаються щоночі просунутися вперед у Рубіжному та Попасній і встановити повний контроль над ними, але щоразу безуспішно і з втратами.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що на Донбасі за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено шість танків, п’ять артилерійських систем, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та вісім одиниць автомобільної техніки противника.
Гайдай зауважує, що росіяни 25 разів відкривали вогонь по мирних містах області.
Найбільші руйнування за добу у Гірський громаді - щонайменше 12 будинків пошкоджено (10 згоріло в Оріховому та два в Золотому).
"Дісталося Сєверодонецьку, тут орки поцілили у п‘ять багатоповерхівок, в одній з пошкоджених квартир снаряд не розірвався - далі робота піротехніків. Також палало складське приміщення. З-під обстрілів та завалів врятовано три людини. Кількість обстрілів з боку росіян кожен день збільшується. Евакуація триває", - відзначив Гайдай.
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Ці руїни виглядають більш привабливо ніж той пейзаж , який 95% загарбників бачив з дня його народження .
Якщо в газпромівський РФ-ії тільки 55% газофікація , в Україні навіть йще в 1989 році було десь так 98% ... А якщо прибрати Мацькву з Пітером й йще десь так їх 15 мілійонників , то по їх дєрьовням й райцентрам там й 10% нема газифікації !