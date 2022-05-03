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Новини Фото Війна
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Воїни 79-ї ОДШБр відбили атаку ворога та знищили 2 танки, 5 БТР і 2 БМП. Одна БМП захоплена, - Бутусов. ФОТО

Вчора, 2 травня, російські війська провели чергову атаку на Донбасі.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, воїни 79-ї десантно-штурмової бригади відбили атаку та знищили 2 танки, 5 БТР та 2 БМП російських військ, маркованих позначками "О".

"Одна БМП захоплена. Я її сфотографував як тільки її вивезли на наші позиції", - пише Бутусов.

Воїни 79-ї ОДШБр відбили атаку ворога та знищили 2 танки, 5 БТР і 2 БМП. Одна БМП захоплена, - Бутусов 01
Воїни 79-ї ОДШБр відбили атаку ворога та знищили 2 танки, 5 БТР і 2 БМП. Одна БМП захоплена, - Бутусов 02

"Сьогодні на напрямках головних ударів ЗС РФ продовжуються бої, українські десантники продовжують відбивати російські атаки. Воїни 79-ї бригади продовжують ефективно знищувати ворога", - додає журналіст. 

Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) Донбас (22356) техніка (1846) Бутусов Юрій (3613) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202) Десантно-штурмові війська (223)


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Топ коментарі
+20
У Бутусова самая точная и актуальная информация, уже много раз убеждался в этом, так как человек в самой гуще событий. Писакам отчетов ОГА на заметку
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03.05.2022 10:14
+14
Пердаки в орків розриває
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03.05.2022 10:20
+11
Хоч інколи і адреналіну багато в редактора,але його анонси,як лакмус на стан війни. Вірю йому і ЗСУ. Україна понад усе
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03.05.2022 10:13
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Хоч інколи і адреналіну багато в редактора,але його анонси,як лакмус на стан війни. Вірю йому і ЗСУ. Україна понад усе
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03.05.2022 10:13 Відповісти
У Бутусова самая точная и актуальная информация, уже много раз убеждался в этом, так как человек в самой гуще событий. Писакам отчетов ОГА на заметку
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03.05.2022 10:14 Відповісти
ОГВА под гнетом ОПУ.А вот Бутусова ОПУ все время терроризируют из-за честной подачи информации и, не исключено, как мщение от нашего "гаранта"!
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03.05.2022 10:30 Відповісти
Бутусову ще пощастило, шо прокураторша забула, як він напередодні Великої війни, дав в морду Депутату верховної ради України, великому "патріоту" України- шуфрічу! А то могли б і засудити.
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03.05.2022 11:04 Відповісти
Чому відлітають башти у танків, детонує боєзапас?
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03.05.2022 10:18 Відповісти
Пердаки в орків розриває
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03.05.2022 10:20 Відповісти
Радянський танк побудований на концепції безкоштовного екіпажу і максимальної боєздатності. Але з масовою появою ПТРК на полі бою ця концепція тріщить по швам.

Відповідно снаряди в нього всередині танка. При серйозному попаданні вони вибухають.

У західних танків боєзапас ззовні. Це значно покращує виживаємість екіпажу, ціною деякого зниження боєздатності - снаряди втрачаються після попадання і танк залишається без БК.
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03.05.2022 10:42 Відповісти
конструктивний недолік.
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03.05.2022 10:44 Відповісти
79-й ДШБр України-черговий респект...
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03.05.2022 10:19 Відповісти
Ост.. з півдня направлена
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03.05.2022 10:21 Відповісти
Ост-Схід,зі східного військового округу.
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03.05.2022 11:03 Відповісти
 
 