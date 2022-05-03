Воїни 79-ї ОДШБр відбили атаку ворога та знищили 2 танки, 5 БТР і 2 БМП. Одна БМП захоплена, - Бутусов. ФОТО
Вчора, 2 травня, російські війська провели чергову атаку на Донбасі.
Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, воїни 79-ї десантно-штурмової бригади відбили атаку та знищили 2 танки, 5 БТР та 2 БМП російських військ, маркованих позначками "О".
"Одна БМП захоплена. Я її сфотографував як тільки її вивезли на наші позиції", - пише Бутусов.
"Сьогодні на напрямках головних ударів ЗС РФ продовжуються бої, українські десантники продовжують відбивати російські атаки. Воїни 79-ї бригади продовжують ефективно знищувати ворога", - додає журналіст.
Топ коментарі
+20 MAKAROV #508144
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+14 саша паламарчук
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+11 Валентина Саюн
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Відповідно снаряди в нього всередині танка. При серйозному попаданні вони вибухають.
У західних танків боєзапас ззовні. Це значно покращує виживаємість екіпажу, ціною деякого зниження боєздатності - снаряди втрачаються після попадання і танк залишається без БК.