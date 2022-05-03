За 2 доби ЗСУ знищили майже 20 російських безпілотників загальною вартістю 2 млн доларів, - Генштаб. ФОТОрепортаж
Злагоджена робота підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ допомагає ефективно знищувати техніку ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"На фото - вражені російські БПЛА "Орлан" та "Тахіон" на Східному напрямку і ZALA - на Північному. За останні 2 доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько 2 млн доларів", - йдеться у повідомленні.
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Тільки один безпілотник "Форпост" коштує не меньше 6 млн. доларів, а над Одесою вчора один, і сьогодні зранку ще один збили.