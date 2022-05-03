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Новини Фото Війна
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За 2 доби ЗСУ знищили майже 20 російських безпілотників загальною вартістю 2 млн доларів, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Злагоджена робота підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ допомагає ефективно знищувати техніку ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"На фото - вражені російські БПЛА "Орлан" та "Тахіон" на Східному напрямку і ZALA - на Північному. За останні 2 доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих БПЛА загальною вартістю близько 2 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

За 2 доби ЗСУ знищили майже 20 російських безпілотників загальною вартістю 2 млн доларів, - Генштаб 01
За 2 доби ЗСУ знищили майже 20 російських безпілотників загальною вартістю 2 млн доларів, - Генштаб 02
За 2 доби ЗСУ знищили майже 20 російських безпілотників загальною вартістю 2 млн доларів, - Генштаб 03
За 2 доби ЗСУ знищили майже 20 російських безпілотників загальною вартістю 2 млн доларів, - Генштаб 04
За 2 доби ЗСУ знищили майже 20 російських безпілотників загальною вартістю 2 млн доларів, - Генштаб 05
За 2 доби ЗСУ знищили майже 20 російських безпілотників загальною вартістю 2 млн доларів, - Генштаб 06
За 2 доби ЗСУ знищили майже 20 російських безпілотників загальною вартістю 2 млн доларів, - Генштаб 07
За 2 доби ЗСУ знищили майже 20 російських безпілотників загальною вартістю 2 млн доларів, - Генштаб 08

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Автор: 

армія рф (17729) безпілотник (4293) Генштаб ЗС (6732) знищення (7477)


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Canon zoom
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03.05.2022 11:04 Відповісти
Там похоже и мыльницу Canon засунули.
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03.05.2022 11:31 Відповісти
японцы из Canon теперь обогатятся
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03.05.2022 12:00 Відповісти
Прибідняється!

Тільки один безпілотник "Форпост" коштує не меньше 6 млн. доларів, а над Одесою вчора один, і сьогодні зранку ще один збили.
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03.05.2022 12:32 Відповісти
 
 