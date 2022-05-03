Війська РФ розбомбили літаками елеватор у Рубіжному. Рашисти хочуть влаштувати Голодомор, - Гайдай. ФОТО
Мета окупантів - Голодомор. Війська РФ розбомбили літаками елеватор у Рубіжному на Луганщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Супутникові знімки від компанії "Planet Lab" свідчать про те, що на територію ТОВ "Голден АГРО" у Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий 2020 року елеваторний комплекс повністю знищено. На підприємстві було встановлено лабораторію з найсучаснішим обладнанням, включаючи експрес-аналізатор, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, зерносушарка потужністю 1500 тон на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник", - зазначає Гайдай.
Елеваторний комплекс міг зберігати 30 тис. тон зерна одночасно.
"Рашисти хочуть влаштувати Голодомор. В окупованих містах зафіксовані випадки вивозу нашого зерна в РФ. Раніше вони також знищили всі продуктові склади в Сєверодонецьку", - резюмує очільник регіону.
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нічого нового впринципі, все як і 400 років до цього!
Хоча ж ясно як - бюджетні гроші ж порохом не смердять...
и через западную границу продают на экспорт зерно, подс.масло и окатыш железорудный, рулоны стали листовой
При военном положении нужно иметь минимум 1,5 годичный запас хлеба
а можно и 2 годичный
10% нашего зерна в мировых масштабах
Ну что ж 9 человек дадут по кусочку Хлеба раз в три дня десятому и все проживем