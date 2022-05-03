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Новини Фото Війна
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Війська РФ розбомбили літаками елеватор у Рубіжному. Рашисти хочуть влаштувати Голодомор, - Гайдай. ФОТО

Мета окупантів - Голодомор. Війська РФ розбомбили літаками елеватор у Рубіжному на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Супутникові знімки від компанії "Planet Lab" свідчать про те, що на територію ТОВ "Голден АГРО" у Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий 2020 року елеваторний комплекс повністю знищено. На підприємстві було встановлено лабораторію з найсучаснішим обладнанням, включаючи експрес-аналізатор, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, зерносушарка потужністю 1500 тон на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник", - зазначає Гайдай. 

Елеваторний комплекс міг зберігати 30 тис. тон зерна одночасно.

"Рашисти хочуть влаштувати Голодомор. В окупованих містах зафіксовані випадки вивозу нашого зерна в РФ. Раніше вони також знищили всі продуктові склади в Сєверодонецьку", - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ 25 разів відкривали вогонь по мирних містах Луганщини та знову безуспішно намагалися просунутися у Рубіжному і Попасній, - ОВА. ВІДЕО+ФОТО

Війська РФ розбомбили літаками елеватор у Рубіжному. Рашисти хочуть влаштувати Голодомор, - Гайдай 01

Автор: 

бомба (236) голодомор (402) зерно (3130) елеватор (48) бомбардування (339) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+12
Що хочуть кацапи відомо з 24 лютого. Хоча а принципі це було відомо завжди.
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03.05.2022 10:50
+8
От яка притомна людина буде будуватибіля лінії фронту, стратегічні об'єкти з новітнім обладнанням? Хоча, це питання -риторичне...
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03.05.2022 10:49
+7
Нарешті дійшло.
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03.05.2022 10:44
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Нарешті дійшло.
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03.05.2022 10:44 Відповісти
От яка притомна людина буде будуватибіля лінії фронту, стратегічні об'єкти з новітнім обладнанням? Хоча, це питання -риторичне...
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03.05.2022 10:49 Відповісти
Брали приклад з Зе, який будував дороги замість армії.
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03.05.2022 10:51 Відповісти
Що хочуть кацапи відомо з 24 лютого. Хоча а принципі це було відомо завжди.
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03.05.2022 10:50 Відповісти
А вывозить зерно можно было?
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03.05.2022 10:52 Відповісти
ідіот...тьфу...взяв і виложив геолокацію..ну шо б ви казали?
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03.05.2022 10:53 Відповісти
Гайдай то він наводчиком у рашистів працює? Чому нах не знімуть..та поставте якогось адекватного
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03.05.2022 10:56 Відповісти
вони це відкрито обговорюють по телевізору, тому все по плану.
нічого нового впринципі, все як і 400 років до цього!
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03.05.2022 10:58 Відповісти
Хочеш подарувати к ацапам -будуй у прифронтовій зоні...не можу зрозуміти чи вони ідіоти чи врєдітєлі
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03.05.2022 11:00 Відповісти
та ви вже заіпа-ли , гайдаї, -то зерно спистили , то комплекс розбомбили , то вивезли , то топливо , - як ви додумались будувати ************ комплекси, дороги і іншу інфраструктуру в прифронтовій зоні ?
Хоча ж ясно як - бюджетні гроші ж порохом не смердять...
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03.05.2022 11:11 Відповісти
а то з отих шо "розбомбили" і "украли"...
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03.05.2022 11:19 Відповісти
могут обстрелять рени и измаил, а, как еще можно на экспорт вывезти...обустраивают железную дорогу на галац, порт на дунае, уже в стране нато...не решатся обстрелять...
и через западную границу продают на экспорт зерно, подс.масло и окатыш железорудный, рулоны стали листовой
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03.05.2022 11:24 Відповісти
О вєчном ідіотізмі ... Позавчора в харьківських пабліках якесь ідіото накидало відосіків з Саржиного Яру - як там охайно , і як гарно там відпочивають харьків'яни , грають в теніс, тренуються... -Вночі нах розбомбили ті всі локації ... Браво Ідіоти !
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03.05.2022 11:18 Відповісти
Я ще до війни писав "їх мета - соср-2 з голодоморами,розстрілами ,переселенням і концтаборами.
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03.05.2022 11:21 Відповісти
Надо сделать выводы
При военном положении нужно иметь минимум 1,5 годичный запас хлеба
а можно и 2 годичный
10% нашего зерна в мировых масштабах
Ну что ж 9 человек дадут по кусочку Хлеба раз в три дня десятому и все проживем
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03.05.2022 11:30 Відповісти
та ні, вони прийшли годувати, що за марення чи всі думали вони прийдуть на шашлики на заклик зе-клоуна?
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03.05.2022 13:41 Відповісти
 
 