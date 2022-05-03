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Новини Фото Війна
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У звільненому від російських окупантів селі на Миколаївщині у спільній могилі виявили тіла двох місцевих жителів зі слідами катувань: у одного з них були зв'язані ноги, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці Баштанщини в Миколаївській області документують злочини військових РФ під час окупації

За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу прокуратури Миколаївської області.

Під час проведення слідчих дій на території села Новофонтанка Баштанського району в спільній могилі виявлено тіла 2 місцевих жителів зі слідами вогнепальних поранень та катувань. В одного з чоловіків були зв'язані ноги. Біля могили чоловіків знайдені сліди перебування російських військових, зокрема фрагменти типового пакета сухпайка РФ.

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Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

У звільненому від російських окупантів селі на Миколаївщині у спільній могилі виявили тіла двох місцевих жителів зі слідами катувань: у одного з них були звязані ноги, - прокуратура 01
У звільненому від російських окупантів селі на Миколаївщині у спільній могилі виявили тіла двох місцевих жителів зі слідами катувань: у одного з них були звязані ноги, - прокуратура 02

Автор: 

армія рф (17729) Миколаївська область (2291) прокуратура (3696) воєнні злочини (1871)


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Ублюдочные дикари. Нацисты. Никакого мира и никаких договоренностей с русофашистами не будет. А фашистская разия должна быть денацифицирована и разделена на десятки государств.
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03.05.2022 11:13 Відповісти
Ми ще не знаємо всієї правди.Коли дізнаємось,весь люд буде в шоці.
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03.05.2022 11:32 Відповісти
В шоке? Как говорил мой знакомый который просидел в окупации в Ирпене, что такого насмотрелся и пережил, что если бы перед ним убили ребенка и начали его есть его бы ето уже не шокировало. Вторая мировая война ето детские шалости по сравнению с тем что творят рашисты.
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03.05.2022 11:48 Відповісти
 
 