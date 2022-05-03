У звільненому від російських окупантів селі на Миколаївщині у спільній могилі виявили тіла двох місцевих жителів зі слідами катувань: у одного з них були зв'язані ноги, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці Баштанщини в Миколаївській області документують злочини військових РФ під час окупації
За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу прокуратури Миколаївської області.
Під час проведення слідчих дій на території села Новофонтанка Баштанського району в спільній могилі виявлено тіла 2 місцевих жителів зі слідами вогнепальних поранень та катувань. В одного з чоловіків були зв'язані ноги. Біля могили чоловіків знайдені сліди перебування російських військових, зокрема фрагменти типового пакета сухпайка РФ.
Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.
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