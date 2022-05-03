Відновлено рух вже на 8 мостах і шляхопроводах на Чернігівщині, - Кубраков. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області відкрито рух ще на двох тимчасових переправах, у регіоні відновлено вісім мостів та шляхопроводів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

У результаті бойових дій на території області було зруйновано 680 км державних доріг та 22 мости.

"Після звільнення території Чернігівщини дорожнє господарство відновило роботу для забезпечення безперервної гуманітарної та медичної допомоги. Цими вихідними чергову переправу збудували на маршруті, який поєднує міста Чернігів та Мена, на дорозі Н-27. За п’ять днів змонтували прогонову будову тимчасового мосту, облаштували перекриття та огородження мосту", – зазначив він.

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Раніше, за словами міністра, ще одна переправа запрацювала на дорозі Р-69 Київ – Чернігів. Там влаштовано насип тимчасової об'їзної дороги. Для пропуску води підготовлено труби та шар покриття з щебенево-піщаної суміші.

В міністерстві підкреслюють: це вже друга тимчасова переправа, збудована на маршруті, який з'єднує Чернігівщину з Київщиною.

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Всього в Чернігівській області відновили рух на 8 мостах та шляхопроводах.















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