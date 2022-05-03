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За добу війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти вбили мирних жителів, є поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 33 цивільні об’єкти – житлові будинки, дитячі оздоровчі заклади, школа, об’єкти життєзабезпечення.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Покровськ, Сіверськ, Святогірськ, Ярова, Новомиколаївка, Очеретине, Шевченко. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії, а також крилатими ракетами", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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За добу війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, - Нацполіція 01
За добу війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, - Нацполіція 02
За добу війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, - Нацполіція 03
За добу війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, - Нацполіція 04
За добу війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, - Нацполіція 05
За добу війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, - Нацполіція 06
За добу війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, - Нацполіція 07
За добу війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, - Нацполіція 08
За добу війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, - Нацполіція 09
За добу війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, - Нацполіція 10
За добу війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, - Нацполіція 11
За добу війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, - Нацполіція 12
За добу війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, - Нацполіція 13
За добу війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, - Нацполіція 14

Автор: 

армія рф (17729) обстріл (28993) Нацполіція (15260) Донецька область (8734)


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Страшно, важко без людяності. Люди,вас просять тікати,дайте військовим працювати, не робіть з себе живий щиток. Бережіть себе
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03.05.2022 12:13 Відповісти
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03.05.2022 13:05 Відповісти
 
 