За добу війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донеччини, є вбиті та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, окупанти вбили мирних жителів, є поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 33 цивільні об’єкти – житлові будинки, дитячі оздоровчі заклади, школа, об’єкти життєзабезпечення.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Покровськ, Сіверськ, Святогірськ, Ярова, Новомиколаївка, Очеретине, Шевченко. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії, а також крилатими ракетами", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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