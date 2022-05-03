Війська РФ обстріляли селище Залізничне під Гуляйполем, загинули дві людини, - ОВА. ФОТО

Сьогодні, 3 травня окупанти здійснили артобстріл селища Залізничне Гуляйпільського району Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Як зазначається, російські загарбники розтрощили місцевий шкільний заклад. Ракетним обстрілом пошкоджено будівлю приміщення, дах та вікна.

"Окрім того, також пошкоджень зазнали 12 будинків. Внаслідок обстрілів від отриманих осколкових поранень загинуло двоє людей. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни", йдеться у повідомленні.

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