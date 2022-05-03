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Новини Фото Війна
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Війська РФ обстріляли селище Залізничне під Гуляйполем, загинули дві людини, - ОВА. ФОТО

Сьогодні, 3 травня окупанти здійснили артобстріл селища Залізничне Гуляйпільського району Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА. 

Як зазначається, російські загарбники розтрощили місцевий шкільний заклад. Ракетним обстрілом пошкоджено будівлю приміщення, дах та вікна.

"Окрім того, також пошкоджень зазнали 12 будинків. Внаслідок обстрілів від отриманих осколкових поранень загинуло двоє людей. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни", йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованих Василівці і Токмаку на Запоріжжі оголошено евакуацію

Війська РФ обстріляли селище Залізничне під Гуляйполем, загинули дві людини, - ОВА 01
Війська РФ обстріляли селище Залізничне під Гуляйполем, загинули дві людини, - ОВА 02
Війська РФ обстріляли селище Залізничне під Гуляйполем, загинули дві людини, - ОВА 03
Війська РФ обстріляли селище Залізничне під Гуляйполем, загинули дві людини, - ОВА 04
Війська РФ обстріляли селище Залізничне під Гуляйполем, загинули дві людини, - ОВА 05

Автор: 

армія рф (17729) Гуляйполе (101) обстріл (28993) Запорізька область (3700)


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щось *новороси* перевзуваються в повітрі, дивітья шо ігарь іванавіч транслює https://t.me/bozhejakekonchene/4455 https://t.me/bozhejakekonchene/4455

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03.05.2022 12:35 Відповісти
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03.05.2022 13:36 Відповісти
https://magnolia-tv.com/news/72791-na-mykolayivshchyni-deputatka-podalasya-u-kolaborantky-i-otrymala-pidozru-vid На Миколаївщині депутатка подалася у колаборантки і отримала підозру від прокуратури
За даними слідства, депутатка райради з 19 березня 2022 року під час окупації збройними силами рф міста Снігурівка вступила у злочинну змову з окупантами та добровільно погодилася на співпрацю з ними.Крім того, депутатка займалась організацією розподілу гуманітарної допомоги начебто від імені рф, яка насправді була отримана від українських волонтерів. Причому такі заходи висвітлювалися у російських засобах масової інформації. Також вона контролювала і організовувала переміщення мешканців до тимчасово окупованого ворожими військами м. Херсона.
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03.05.2022 14:47 Відповісти
 
 