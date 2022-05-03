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"Діти в Маріуполі пили воду з калюж, щоб вижити": їхня мати розповіла про виживання під російськими бомбардуваннями. ФОТОрепортаж

Почувши, що діти подруги пили дощову воду з калюж, Наталія Робертс вирішила дати їм прихисток у своєму будинку в Уельсі.

Юлія і три її доньки (11-ти, шести і трьох років) опинилися у пастці в обложеному українському місті Маріуполь, пише ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Після того, як їхній будинок знищили російські бомби, Юлії з дітьми довелося ховатися у підвалі без туалету, душу та електрики.

"У нас була невелика тарілка [супу] на трьох дітей щодня, - каже Юлія. - І одна склянка води".

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"Діти постійно просили їсти, тому вона намагалася годувати їх перед сном, щоб вони не засинали голодними", - каже Наталія, яка спостерігає за тим, що відбувається в Україні, зі свого будинку на півночі Уельсу.

Діти в Маріуполі пили воду з калюж, щоб вижити: їхня мати розповіла про виживання під російськими бомбардуваннями 01

Відео на маминому телефоні трохи розраджувало малечу у підвалі

"Коли йшов дощ, вони вибігали і пили з калюжі, і ця вода була неймовірно смачна. Потім знайшли кілька каструль, щоб зробити запаси".

Але прісної води критично не вистачало, і Юлії довелося залишити дітей і йти шукати джерело чи криницю.

Діти в Маріуполі пили воду з калюж, щоб вижити: їхня мати розповіла про виживання під російськими бомбардуваннями 02
Діти в Маріуполі пили воду з калюж, щоб вижити: їхня мати розповіла про виживання під російськими бомбардуваннями 03

Ще кілька місяців тому Юлія та її родина насолоджувалися життям

"Найближча криниця була за три кілометри. Доводилось бігати туди під обстрілами", - згадує Юлія.

А коли середня донька захворіла, лікувати її було нічим.

"У мене були гроші, але я нічого не могла купити, бо ніде нічого не було, все зламали, розграбували і знищили", - каже вона.

Діти в Маріуполі пили воду з калюж, щоб вижити: їхня мати розповіла про виживання під російськими бомбардуваннями 04

З початку березня портове місто Маріуполь перебуває в оточенні російських військ

Діти в Маріуполі пили воду з калюж, щоб вижити: їхня мати розповіла про виживання під російськими бомбардуваннями 05

Юлії довелося сховатися у підвалі після того, як їхню квартиру в Маріуполі зруйнували російські бомби

Юлія і Наталія, яка п'ять років тому вийшла заміж і переїхали з України до Уельсу, були близькими подругами ще зі школи і завжди підтримували зв'язок - аж до початку війни в Україні.

Кілька днів, а іноді й тижнів, Юлія не виходила на зв'язок. Час від часу вона скидала Наталії відео з бомбосховища, де вони з доньками ховалися, поки її чоловік воює на передовій.

Діти в Маріуполі пили воду з калюж, щоб вижити: їхня мати розповіла про виживання під російськими бомбардуваннями 06
Діти в Маріуполі пили воду з калюж, щоб вижити: їхня мати розповіла про виживання під російськими бомбардуваннями 07

Юлія і її дівчатка - серед 11 мільйонів українців, що змушені залишити свої домівки. Вони тікали з Маріуполя під майже постійними обстрілами.

Зараз вони у Польщі, а Наталія робить все можливе, щоб допомогти Юлії та її родині отримати статус біженців в Уельсі.

Автор: 

біженці (1888) Маріуполь (3243)


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Топ коментарі
+14
Интересно, а дети бакановского главы сбу в херсонской области, губернатора, дети верещук, какую воду пьют?
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03.05.2022 12:59
+9
КТО виноват в блокаде Мариуполя ???!! - кто допустил свинособак из Крыма ? из-за кого эти люди страдали и умирали ? Имя этого г-на который знал что попрут из Крыма, но ничего не сделал.
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03.05.2022 13:22
+5
Це не те що показали на відео арахамії. Тримайтесь і бережіть себе. Ви уже в безпеці
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03.05.2022 12:59
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Интересно, а дети бакановского главы сбу в херсонской области, губернатора, дети верещук, какую воду пьют?
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03.05.2022 12:59 Відповісти
У мене є думка,що 80% мирних ''жителей'') Маріуполя ,які не виїхали з міста ,коли це було можливо, ''любітелі руззгава мірра''),чекали АсвабАдітелей.От руззгій мір і прийшов а тепер хлібайте і радійте!!
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03.05.2022 13:51 Відповісти
Никто не оглашал в Мариуполе эвакуацию, наоборот вся городская власть свалила по тихому, а людей на убой оставили. Это было часть плана ЗЕ, который примерно в то время заявлял, вроде кто же останется защищать города, если все уедут.
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03.05.2022 14:00 Відповісти
Все так , Друже..
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03.05.2022 14:39 Відповісти
они ждали бойко и шуфрича
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03.05.2022 14:03 Відповісти
А мне думается, тебя надо было на мое место в Левоберенжний район засунуть..на пару месяцев....диванное чучело
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03.05.2022 14:38 Відповісти
Я теж такої думки
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03.05.2022 14:53 Відповісти
Це не те що показали на відео арахамії. Тримайтесь і бережіть себе. Ви уже в безпеці
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03.05.2022 12:59 Відповісти
Кацапов убивать.
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03.05.2022 13:20 Відповісти
КТО виноват в блокаде Мариуполя ???!! - кто допустил свинособак из Крыма ? из-за кого эти люди страдали и умирали ? Имя этого г-на который знал что попрут из Крыма, но ничего не сделал.
показати весь коментар
03.05.2022 13:22 Відповісти
 
 