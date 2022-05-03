"Діти в Маріуполі пили воду з калюж, щоб вижити": їхня мати розповіла про виживання під російськими бомбардуваннями. ФОТОрепортаж

Почувши, що діти подруги пили дощову воду з калюж, Наталія Робертс вирішила дати їм прихисток у своєму будинку в Уельсі.

Юлія і три її доньки (11-ти, шести і трьох років) опинилися у пастці в обложеному українському місті Маріуполь, пише ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Після того, як їхній будинок знищили російські бомби, Юлії з дітьми довелося ховатися у підвалі без туалету, душу та електрики.

"У нас була невелика тарілка [супу] на трьох дітей щодня, - каже Юлія. - І одна склянка води".

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"Діти постійно просили їсти, тому вона намагалася годувати їх перед сном, щоб вони не засинали голодними", - каже Наталія, яка спостерігає за тим, що відбувається в Україні, зі свого будинку на півночі Уельсу.

Відео на маминому телефоні трохи розраджувало малечу у підвалі

"Коли йшов дощ, вони вибігали і пили з калюжі, і ця вода була неймовірно смачна. Потім знайшли кілька каструль, щоб зробити запаси".

Але прісної води критично не вистачало, і Юлії довелося залишити дітей і йти шукати джерело чи криницю.





Ще кілька місяців тому Юлія та її родина насолоджувалися життям

"Найближча криниця була за три кілометри. Доводилось бігати туди під обстрілами", - згадує Юлія.

А коли середня донька захворіла, лікувати її було нічим.

"У мене були гроші, але я нічого не могла купити, бо ніде нічого не було, все зламали, розграбували і знищили", - каже вона.







З початку березня портове місто Маріуполь перебуває в оточенні російських військ

Юлії довелося сховатися у підвалі після того, як їхню квартиру в Маріуполі зруйнували російські бомби

Юлія і Наталія, яка п'ять років тому вийшла заміж і переїхали з України до Уельсу, були близькими подругами ще зі школи і завжди підтримували зв'язок - аж до початку війни в Україні.

Кілька днів, а іноді й тижнів, Юлія не виходила на зв'язок. Час від часу вона скидала Наталії відео з бомбосховища, де вони з доньками ховалися, поки її чоловік воює на передовій.





Юлія і її дівчатка - серед 11 мільйонів українців, що змушені залишити свої домівки. Вони тікали з Маріуполя під майже постійними обстрілами.

Зараз вони у Польщі, а Наталія робить все можливе, щоб допомогти Юлії та її родині отримати статус біженців в Уельсі.