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Новини Фото Війна
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В результаті російських обстрілів та бомбардувань на Донеччині сьогодні загинули щонайменше 9 людей, 2 - поранено, - голова ОВА Кириленко. ФОТОрепортаж

Щонайменше 9 людей вбили росіяни сьогодні на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська авіація зранку бомбить Авдіївку – під ударом житловий масив у центральній частині міста. Вчора вночі окупанти на цьому ж напрямку застосували Гради.

Наслідки обстрілів та бомбардувань ще належить встановити, але вже зараз відомо про щонайменше 3 загиблих і 2 поранених, 8 пошкоджених будинків.

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Внаслідок ранкового обстрілу Вугледара загинуло три людини, що йшли по питну воду. Ще троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Лимана.

Також під ворожим вогнем сьогодні Очеретинська громада. Інформацію щодо жертв та руйнувань уточнюємо.

Всі воєнні злочини росіян на нашій землі ретельно фіксуємо!" - розповів голова ОВА.

В результаті російських обстрілів та бомбардувань на Донеччині сьогодні загинули щонайменше 9 людей, 2 - поранено, - голова ОВА Кириленко 01
В результаті російських обстрілів та бомбардувань на Донеччині сьогодні загинули щонайменше 9 людей, 2 - поранено, - голова ОВА Кириленко 02
В результаті російських обстрілів та бомбардувань на Донеччині сьогодні загинули щонайменше 9 людей, 2 - поранено, - голова ОВА Кириленко 03
В результаті російських обстрілів та бомбардувань на Донеччині сьогодні загинули щонайменше 9 людей, 2 - поранено, - голова ОВА Кириленко 04
В результаті російських обстрілів та бомбардувань на Донеччині сьогодні загинули щонайменше 9 людей, 2 - поранено, - голова ОВА Кириленко 05
В результаті російських обстрілів та бомбардувань на Донеччині сьогодні загинули щонайменше 9 людей, 2 - поранено, - голова ОВА Кириленко 06
В результаті російських обстрілів та бомбардувань на Донеччині сьогодні загинули щонайменше 9 людей, 2 - поранено, - голова ОВА Кириленко 07

Автор: 

армія рф (17743) обстріл (28993) Донецька область (8734) Кириленко Павло (907) воєнні злочини (1871)


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Коли вже цю ********* визнають терористами?
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03.05.2022 13:18 Відповісти
вот хрен знает когда..., еще сегодня прочла, что не все фидео-фотофиксации могут признать такими, что подходят в качестве доказательств в международных судах..., а только с привязкой на местности и прочими фишками...
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03.05.2022 13:24 Відповісти
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03.05.2022 13:45 Відповісти
 
 