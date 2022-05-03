В результаті російських обстрілів та бомбардувань на Донеччині сьогодні загинули щонайменше 9 людей, 2 - поранено, - голова ОВА Кириленко. ФОТОрепортаж

Щонайменше 9 людей вбили росіяни сьогодні на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська авіація зранку бомбить Авдіївку – під ударом житловий масив у центральній частині міста. Вчора вночі окупанти на цьому ж напрямку застосували Гради.

Наслідки обстрілів та бомбардувань ще належить встановити, але вже зараз відомо про щонайменше 3 загиблих і 2 поранених, 8 пошкоджених будинків.

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Внаслідок ранкового обстрілу Вугледара загинуло три людини, що йшли по питну воду. Ще троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Лимана.

Також під ворожим вогнем сьогодні Очеретинська громада. Інформацію щодо жертв та руйнувань уточнюємо.

Всі воєнні злочини росіян на нашій землі ретельно фіксуємо!" - розповів голова ОВА.













