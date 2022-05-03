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Новини Фото Війна
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Дві цивільні жінки загинули внаслідок вчорашніх бомбардувань "Азовсталі", - полк "Азов". ВІДЕО+ФОТО 18+

Внаслідок вчорашніх потужних авіабомбардувань території заводу "Азовсталь" у Маріуполі військами РФ загинули дві цивільні жінки.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал полку "Азов".

"Увага!!!Після вчорашніх масованих авіабомбардувань території заводу "Азовсталь" російськими окупантами стало відомо про загибель двох цивільних жінок", - йдеться у повідомленні.

"Закликаємо до термінового введення режиму припинення вогню та продовження евакуації громадян на безпечні території, контрольовані Україною!", - додають у "Азові". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуаційна колона з "Азовсталі" поки не дісталась Запоріжжя, - ОВА

Дві цивільні жінки загинули внаслідок вчорашніх бомбардувань Азовсталі, - полк Азов 01
Дві цивільні жінки загинули внаслідок вчорашніх бомбардувань Азовсталі, - полк Азов 02
Дві цивільні жінки загинули внаслідок вчорашніх бомбардувань Азовсталі, - полк Азов 03

Автор: 

армія рф (17743) Маріуполь (3243) обстріл (28993) смерть (6774) бомбардування (339) Азов (784) Азовсталь (445)


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Топ коментарі
+28
Как вообще получилось что Мариуполь окружили и дошло до такого? Почему целые города (Херсон, Мелитополь, Бердянск, Токмак и тд) на юге сдавались без боя, если согласно заявлению Данилюка они были заранее вкурсе, что росия нападет? Что вообще происходило на юге и каким образом утратили такие территории?
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03.05.2022 14:48
+9
Співчуваємо рідним .

А де 11 автобусів , що учора поїхали з Маріуполя до Запоріжжя ? Раша знову обманула ООН И ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ - чі вони разом обманюють Україну ?
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03.05.2022 14:50
+7
правильные вопросы, все это попахивает договорняком.. еще добавлю почему Скифское золото которое так хотели получить рашисты не было эвакуировано из Мелитополя и вообще почему именно там его хранили
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03.05.2022 15:38
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Как вообще получилось что Мариуполь окружили и дошло до такого? Почему целые города (Херсон, Мелитополь, Бердянск, Токмак и тд) на юге сдавались без боя, если согласно заявлению Данилюка они были заранее вкурсе, что росия нападет? Что вообще происходило на юге и каким образом утратили такие территории?
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03.05.2022 14:48 Відповісти
Всплывает в памяти восстание в Варшаве при немцах 1 августа по 2 октября 1944 года, организованное командованием Армии Крайовой. Чем-то "азовцы" стали неудобны Киеву, но возможно я драматизирую ситуацию и ищу чёрную кошку в подвалах Азовстали...
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03.05.2022 15:17 Відповісти
Азов не тільки в Маріуполі. Також там не тільки азов
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03.05.2022 17:04 Відповісти
Ймовірно, з Криму задіяли надто потужне угруповання.

З півночі до Києва підібрались теж швидко і вибивати їх довелося більше місяця. І це - на лісисто-болотистій місцевості. На півдні ж, в степу - все як на долоні. Схоже, для відбиття атак, в тому числі з повітря, просто забракло сил. Не даремно Крим перетворювали на військову базу.
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03.05.2022 15:30 Відповісти
Это. И снятие заграждений и мин по дороге на Крым.
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03.05.2022 16:13 Відповісти
правильные вопросы, все это попахивает договорняком.. еще добавлю почему Скифское золото которое так хотели получить рашисты не было эвакуировано из Мелитополя и вообще почему именно там его хранили
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03.05.2022 15:38 Відповісти
Дякуючи зрадникам у сбу на півдні не підірвали жодного мосту уся транспортна інфраструктура сприяла швидкому наступу, ось так були готові і усе знали...
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03.05.2022 16:14 Відповісти
Ну а адмирал Баканов выговор получил? может премию сняли? Или ответственность на начальников не распространяется?
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03.05.2022 16:46 Відповісти
Як так вийшло? Зелена влада розмінувала підходи з Криму. До війни не готувались, а розказували про шашлики, у тероборони не було взагалі зброї.
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03.05.2022 20:35 Відповісти
Співчуваємо рідним .

А де 11 автобусів , що учора поїхали з Маріуполя до Запоріжжя ? Раша знову обманула ООН И ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ - чі вони разом обманюють Україну ?
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03.05.2022 14:50 Відповісти
Всі разом. Роблять для раші картинку.
хламідяі і ця, як її, забув - радо допомогають
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03.05.2022 15:05 Відповісти
Та мы в курсе.Только кричать не надо.
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03.05.2022 15:16 Відповісти
Аркадий, твой сарказм может превратится в пророчество и шо ты потом будешь делать (улыбается)
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03.05.2022 15:25 Відповісти
Дорого нам коштує втрата Херсона...Це місто треба негайно звільняти щоб мати шанс на деблокаду Мариуполя.
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03.05.2022 15:42 Відповісти
 
 