Дві цивільні жінки загинули внаслідок вчорашніх бомбардувань "Азовсталі", - полк "Азов". ВІДЕО+ФОТО 18+
Внаслідок вчорашніх потужних авіабомбардувань території заводу "Азовсталь" у Маріуполі військами РФ загинули дві цивільні жінки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал полку "Азов".
"Увага!!!Після вчорашніх масованих авіабомбардувань території заводу "Азовсталь" російськими окупантами стало відомо про загибель двох цивільних жінок", - йдеться у повідомленні.
"Закликаємо до термінового введення режиму припинення вогню та продовження евакуації громадян на безпечні території, контрольовані Україною!", - додають у "Азові".
Топ коментарі
+28 MAKAROV #508144
показати весь коментар03.05.2022 14:48 Посилання
+9 Sophia-Maria Duglass
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+7 Антон Чехов #517453
показати весь коментар03.05.2022 15:38 Посилання
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З півночі до Києва підібрались теж швидко і вибивати їх довелося більше місяця. І це - на лісисто-болотистій місцевості. На півдні ж, в степу - все як на долоні. Схоже, для відбиття атак, в тому числі з повітря, просто забракло сил. Не даремно Крим перетворювали на військову базу.
А де 11 автобусів , що учора поїхали з Маріуполя до Запоріжжя ? Раша знову обманула ООН И ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ - чі вони разом обманюють Україну ?
хламідяі і ця, як її, забув - радо допомогають