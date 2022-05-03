Дві цивільні жінки загинули внаслідок вчорашніх бомбардувань "Азовсталі", - полк "Азов". ВІДЕО+ФОТО 18+

Внаслідок вчорашніх потужних авіабомбардувань території заводу "Азовсталь" у Маріуполі військами РФ загинули дві цивільні жінки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал полку "Азов".

"Увага!!!Після вчорашніх масованих авіабомбардувань території заводу "Азовсталь" російськими окупантами стало відомо про загибель двох цивільних жінок", - йдеться у повідомленні.

"Закликаємо до термінового введення режиму припинення вогню та продовження евакуації громадян на безпечні території, контрольовані Україною!", - додають у "Азові".

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