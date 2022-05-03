На території "Азовсталі" загинув захисник Маріуполя, патрульний поліцейський Данило Сафонов. ФОТО

На території "Азовсталі" в Маріуполі загинув патрульний поліцейський Данило Сафонов, який захищав місто з першого дня повномасштабної війни.

Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Разом із ним загинули ще двоє бійців: вони виконували бойове завдання. Коли поверталися, потрапили під мінометний обстріл", - повідомляє видання.

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Патрульний розповідав журналістам, що є переселенцем із Донецька та три роки був в АТО.

"Він дуже вірив, що повернеться у свій Донецьк", — розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.