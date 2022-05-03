УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9262 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
22 249 0

На території "Азовсталі" загинув захисник Маріуполя, патрульний поліцейський Данило Сафонов. ФОТО

На території "Азовсталі" в Маріуполі загинув патрульний поліцейський Данило Сафонов, який захищав місто з першого дня повномасштабної війни.

Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Разом із ним загинули ще двоє бійців: вони виконували бойове завдання. Коли поверталися, потрапили під мінометний обстріл", - повідомляє видання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Захисники Маріуполя закликають Зеленського втрутитися у ситуацію. ВIДЕО

Патрульний розповідав журналістам, що є переселенцем із Донецька та три роки був в АТО.

"Він дуже вірив, що повернеться у свій Донецьк", — розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар. 

На території Азовсталі загинув захисник Маріуполя, патрульний поліцейський Данило Сафонов 01

Автор: 

Маріуполь (3241) Нацполіція (15258) смерть (6771) втрати (4433)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
 
 