На території "Азовсталі" загинув захисник Маріуполя, патрульний поліцейський Данило Сафонов. ФОТО
На території "Азовсталі" в Маріуполі загинув патрульний поліцейський Данило Сафонов, який захищав місто з першого дня повномасштабної війни.
Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ.
"Разом із ним загинули ще двоє бійців: вони виконували бойове завдання. Коли поверталися, потрапили під мінометний обстріл", - повідомляє видання.
Патрульний розповідав журналістам, що є переселенцем із Донецька та три роки був в АТО.
"Він дуже вірив, що повернеться у свій Донецьк", — розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.
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