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Російський мільярдер Тіньков покинув РФ: "Сюда я больше не ездок... А Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло"

Російський мільярдер Олег Тіньков залишив Росію і побажав, щоб Україна перемогла.

Про це він написав в коментарях в соцмережі інстаграм, інформує Цензор.НЕТ.

Олігарх вирішив виїхати з країни через погрози з боку російської влади. Він також заявив, що забирає свої бренди TINKOFF and LA DATCHA з Росії, щоб "не марати їх кров'ю російських солдатів і жителів України"

"Україна переможе, бо добро завжди перемагає зло, нас так навчали у школі! Всім Добра та Здоров'я", - зазначає він.

Російський мільярдер Тіньков покинув РФ: Сюда я больше не ездок... А Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло 01
Російський мільярдер Тіньков покинув РФ: Сюда я больше не ездок... А Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський мільярдер Тіньков: Кремль змусив мене продати банк за копійки, бо я виступав проти війни

Автор: 

перемога (488) росія (65829) Тіньков Олег (10)


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Топ коментарі
+40
Быстро ж ты переобулся. Не так давно было интервью, где это поц полностью поддерживал путлера.
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03.05.2022 15:33
+31
"Бідний" мілліардер, відчув, що щось не так. Тільки я йому не вірю, як не вірю жодному кацапу.
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03.05.2022 15:34
+28
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03.05.2022 16:11
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Быстро ж ты переобулся. Не так давно было интервью, где это поц полностью поддерживал путлера.
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03.05.2022 15:33 Відповісти
Він уже бува не Тинько (без -в) ?
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03.05.2022 15:42 Відповісти
Чем дальше, тем больше в Рашке будет подобных переобувшихся на лету, которые якобы всегда были против войны и бункерного. Как собственный карман прищемило, так сразу стали ясномыслящими и героически сбежали из страны, вместо борьбы собственно с самим диким режимом. Кукарекать из-за границы безопаснее ведь
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03.05.2022 15:43 Відповісти
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03.05.2022 16:11 Відповісти
И рапрации до сих пор платят...
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03.05.2022 18:41 Відповісти
Но это хороший знак для рашобизнеса. Пох на этого поца, но первая крыса пошла. Так что Рашаник получил первую и пока незаметную пробоину. У Рашаника еще впереди айсберг из санкций за войну с Украиной, но он пройдет так же как в той трагической катастрофе: капитан Титаника, пытаясь отвернуть корабль от айсберга, допустил повреждения ниже ватерлинии вдоль всего борта корабля. И непотопляемый по всем расчетам конструкторов лайнер в течение нескольких часов пошел на дно...
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03.05.2022 15:44 Відповісти
Деньги у него забрали и любовь к родине испарилась. Теперь где-нибудь дадут пару копеек и он полюбит новую родину. Мелкая душонка.
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03.05.2022 15:47 Відповісти
так это же прекрасно.
и вовсе не переобулся, а осознал свои ошибки
или ты против чтобы за Украину было больше людей?
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03.05.2022 15:49 Відповісти
Дорога ложка к обеду. После майских вяличий ни один переобувшийся на лету кацап прощен не будет.
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03.05.2022 15:53 Відповісти
Сцылу давай на интервью, если строишь предьявы.
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03.05.2022 15:50 Відповісти
забрали би в тебе $9.4 млрд - ще би не так написав
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03.05.2022 16:00 Відповісти
https://daily.afisha.ru/news/7076-oleg-tinkov-prizval-sdelat-putina-imperatorom/ - это его интервью? Во-первых, 2017-й год. Во-вторых, в нём он сказал, что голосовать за президента путина не будет. В-третьих, мне кажется, что он просто стебался
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03.05.2022 17:40 Відповісти
"Бідний" мілліардер, відчув, що щось не так. Тільки я йому не вірю, як не вірю жодному кацапу.
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03.05.2022 15:34 Відповісти
Криси втікають, бо москва тече.
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03.05.2022 15:52 Відповісти
Вообще пох на него. Русский - значит *****!
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03.05.2022 16:19 Відповісти
Да пшол нах. Никто тебе не поверит. Пока все было хорошо ты сцарю жопу лизал и одобрял войну а как твой хозяин тебя же нагнул раком так ты сразу о демократии запел
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03.05.2022 15:36 Відповісти
Тиньков февральское вторжение нигде не одобрял, не гони порожняк.
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03.05.2022 15:57 Відповісти
Потому что не успел. Так как увидел что рашисты начали получать п***ды раньше чем он начал хвалить своего сцаря
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03.05.2022 16:01 Відповісти
Снова брешешь, он высказался до того, как рашистов погнали из под Киева. Тиньков выпустил антироссийский пост в самые первые дни войны, когда русня убивала пачками тероборону и захватывала город за городом. А сейчас ты ерзаешь на своём вранье, то одобрял, то не успел одобрять.
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03.05.2022 18:55 Відповісти
Брехун, ты сказал что он одобрял войну. Покажи где и когда.
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03.05.2022 18:59 Відповісти
Хороший кацап - дохлый кацап !
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03.05.2022 15:36 Відповісти
Скользкая крыса
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03.05.2022 15:36 Відповісти
Якась підозріла... обличчя!
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03.05.2022 15:37 Відповісти
Да ну??? Яка радість!!! Пішов ти на ***!
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03.05.2022 15:37 Відповісти
Кацапи стають добрими лише коли потрапляють до пекла.
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03.05.2022 15:37 Відповісти
Главное вовремя переобутся (с)
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03.05.2022 15:38 Відповісти
Странна што нє взарвалася/згарєла актіва. Дебіл *************.
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03.05.2022 15:38 Відповісти
Но з громадянства рф не вийшов,так що бла бла бла...
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03.05.2022 15:40 Відповісти
Сейчас таких "честных" банкиров "не дававших взятки", "с нуля построивших миллиардные бизнесы" будет пруд пруди. как только у них отнимают деньги - они вдруг вспоминают о человечности и о детских слезах. И становятся ярыми борцами с режимом, с которым прекрасно сотрудничали последние 20 лет.
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03.05.2022 15:41 Відповісти
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03.05.2022 15:41 Відповісти
помню как в 1991 году, вечером 19 августа комми ложились спать, бережно прижимая партбилет к сердцу, а уже утром 21 августа, все проснулись тотально верующими с крестиками на шеях. это одно из величайших чудес ХХ века - обмен в ночь с 19-го на 21- е партбилетов на крестики. после этого случая, все остальные "чудесные преображения к утру" впечатляют не так сильно )))
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03.05.2022 15:43 Відповісти
не єздок чи не єздун
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03.05.2022 15:44 Відповісти
Не ездец...
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03.05.2022 15:48 Відповісти
Нє єздюк.
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03.05.2022 16:18 Відповісти
Не ездло.
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03.05.2022 17:15 Відповісти
Хороший удар по "имиджу" **********.
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03.05.2022 15:46 Відповісти
Вот что санкции животворящие делают! ✌
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03.05.2022 15:47 Відповісти
Важливо не те що він сказав, а те що він зробив. Він виїхав з ********** забравши з собою ті методи управління компаніями двигуном яких він особисто був. Той мудак що позарився на знижку і купив працюючий банк дуже скоро перетворить його на типовий кацапський олігархічний гадюшник який буде обслуговувати фсб.
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03.05.2022 15:48 Відповісти
Що не скажеш.".пред вратами рая "
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03.05.2022 15:49 Відповісти
Помнится, Ахметов в 2014-ом году тоже с красной рожей возмущался, когда когда у него "молодые республики" начали бизнес отжимать. Даже в гудок гудел! А ведь сначала поддерживал всю ту пи..доту на донбасе.
И ведь, как и Тиньков, честнейшей человек! Бизнес начал с нуля, взяток, конечно-же, не давал. И, конечнечно-же, совсем не бандит! Всё, так сказать, нажито непосильным трудом...
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03.05.2022 15:50 Відповісти
он мне всегда нравился
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03.05.2022 15:51 Відповісти
Почему в прошедшем времени? Он как бы пока ещё живой...
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03.05.2022 15:53 Відповісти
у него лейкоз
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03.05.2022 21:58 Відповісти
О запахло чем то жаренным, я думаю дальше больше
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03.05.2022 15:52 Відповісти
Якось пофіг на того лаптєногого...
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03.05.2022 15:53 Відповісти

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03.05.2022 15:56 Відповісти
А какашку ***** нє хотітє?.

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03.05.2022 16:25 Відповісти
щас его начнут в эфиры на объеднаном марахвоне тягать, будет учить нас жить
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03.05.2022 15:57 Відповісти
как-то пох на него, слишком похож на засланного, типа отой с первого канала
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03.05.2022 15:58 Відповісти
Жодному слову манкурта неповірю ніколи
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03.05.2022 15:59 Відповісти
""
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03.05.2022 16:02 Відповісти
Як там казав Станіславський: "Не вірю!"
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03.05.2022 16:03 Відповісти
Не хоче "морать кровью" своє бабло? Він вчора приведений на світ? Війна в Грузії? Чечні? Анексія Криму? Окупація частини Донбасу? Початок повномасштабного вторгнення в Україну?

А як тільки санкції ОСОБИСТО ЙОГО всмажили,то раптом загортанив, що "он на сторонє добра!".
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03.05.2022 16:05 Відповісти
АЙ ЯЙ ЯЙ, КАКОЙ "ПРАВИТЛЬНЫЙ И ЧЕСТНЫЙ КАЦАП ТИНЬКОВ!
Но вот лично я не вере ему. ПРОСТО НЕ ВЕРЮ. Поверю когда он купит и передаст ВСУ роту "Абрамсов" с хорошим дополнительным БК.
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03.05.2022 16:08 Відповісти
Роздуплився при лейкозі
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03.05.2022 16:09 Відповісти
Комментаторы тут странные. Он с первых дней высказался против войны и поддержал Украину, а потом уже у него бизнес отжали. Не наоборот. Но некоторым лишь бы говном кого-то облить.

Там в принципе с олигархов никто и не поддерживают войну (чисто из-за шкурных интересов, а не морали и человечности), но боятся *****, а Тиньков сегодня-завтра умрет, ему уже нечего боятся, вот он и высказался.
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03.05.2022 16:15 Відповісти
Комментаторам всё, что не целование украинского сапога - уже не по нраву.
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03.05.2022 16:57 Відповісти
рак?

ну те что давно осели в британанских квартирах
например совладелец альфа груп как его
он думаю мог бы спокойно высказаться
учитывая в какую какаху его бизнес превратился))

хотя это бессмысленно
многие из них не владельцы полноценные всего этого "добра"
пример ходора показал
что если надо, могут забрать все
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03.05.2022 19:46 Відповісти
Кацапия ты проклята. Обратный отбор на интеллект дает результаты.
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03.05.2022 16:19 Відповісти
І навіть речення англійською наприкінці із закликом "запад сахрані ботакснайє літсо", як минулого інстаграмного разу, не приписав? Отакої
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03.05.2022 17:01 Відповісти
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03.05.2022 17:05 Відповісти
В Беларуси победило зло.
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03.05.2022 17:15 Відповісти
я этому козлу не верю!
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03.05.2022 17:28 Відповісти
бренды он забрать может может
а долю акций в банке продал за "бесценок"
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03.05.2022 19:44 Відповісти
Вот что санкции животворящие делают
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03.05.2022 20:52 Відповісти
Главное вовремя смыться.
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04.05.2022 02:20 Відповісти
 
 