Російський мільярдер Тіньков покинув РФ: "Сюда я больше не ездок... А Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло"

Російський мільярдер Олег Тіньков залишив Росію і побажав, щоб Україна перемогла.

Про це він написав в коментарях в соцмережі інстаграм, інформує Цензор.НЕТ.

Олігарх вирішив виїхати з країни через погрози з боку російської влади. Він також заявив, що забирає свої бренди TINKOFF and LA DATCHA з Росії, щоб "не марати їх кров'ю російських солдатів і жителів України"

"Україна переможе, бо добро завжди перемагає зло, нас так навчали у школі! Всім Добра та Здоров'я", - зазначає він.





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