Росіяни, які працюють на забезпечення загарбницької армії, масово звільняються через низьку зарплату, - розвідка. ДОКУМЕНТ

Російська армія втрачає цивільний персонал через відсутність відповідного фінансового забезпечення.

Про це йдеться в листі профспілкової організації цивільного персоналу ЗС РФ по Сибірському регіону до голови уряду Михайла Мішустіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

"Співробітники нарікають на вкрай низьку оплату праці, при тому що протягом значного часу індексація взагалі не проводилась. Автори листа стверджують, що "процес зниження укомплектованості військових частин та установ цивільним персоналом має стійкий характер". Через це відбувається масове звільнення кваліфікованих співробітників. Це вже не перше звернення профспілок рФ щодо негативних наслідків міжнародних санкцій для російського ВПК. Офіційно профспілка гаряче підтримує російське вторгнення в Україну, влаштовуючи пропагандистські заходи. Втім, "не помічає" взаємозв’язку між введеними санкціями через війну та неспроможністю бюджету окупантів фінансувати їхню роботу", - йдеться у повідомленні.

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