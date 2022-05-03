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Новини Фото Війна
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Росіяни, які працюють на забезпечення загарбницької армії, масово звільняються через низьку зарплату, - розвідка. ДОКУМЕНТ

Російська армія втрачає цивільний персонал через відсутність відповідного фінансового забезпечення.

Про це йдеться в листі профспілкової організації цивільного персоналу ЗС РФ по Сибірському регіону до голови уряду Михайла Мішустіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

"Співробітники нарікають на вкрай низьку оплату праці, при тому що протягом значного часу індексація взагалі не проводилась. Автори листа стверджують, що "процес зниження укомплектованості військових частин та установ цивільним персоналом має стійкий характер". Через це відбувається масове звільнення кваліфікованих співробітників. Це вже не перше звернення профспілок рФ щодо негативних наслідків міжнародних санкцій для російського ВПК. Офіційно профспілка гаряче підтримує російське вторгнення в Україну, влаштовуючи пропагандистські заходи. Втім, "не помічає" взаємозв’язку між введеними санкціями через війну та неспроможністю бюджету окупантів фінансувати їхню роботу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регіони РФ зобов’язали залучати на військову службу за контрактом по 200 "добровольців" щотижня, - розвідка

Росіяни, які працюють на забезпечення загарбницької армії, масово звільняються через низьку зарплату, - розвідка 01
Росіяни, які працюють на забезпечення загарбницької армії, масово звільняються через низьку зарплату, - розвідка 02

Автор: 

армія рф (17713) розвідка (3877)


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Топ коментарі
+19
Зараз ***** війну проголосить та всіх тих кацапів повернуть до станків. І настане в них комунізм "з кожного - норма, кожному - пайка" (С)
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03.05.2022 15:55
+19
изменщики!! а вот рабочие пермского порохового завода, выполняя зараз лично дорогого *****, наоборот, работали с огоньком, только дым столбом встал, так спорилась работа в бывших их руках.
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03.05.2022 15:56
+13
підуть на фронт по могилізації з мосінками, кЇк
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03.05.2022 15:50
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підуть на фронт по могилізації з мосінками, кЇк
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03.05.2022 15:50 Відповісти
тю так нехай надрукують рублєй та розплатяться вже з пацанами по людськи
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03.05.2022 15:53 Відповісти
Интересно, куда они пойдут
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03.05.2022 15:53 Відповісти
Походу на#уй((.
🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀
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03.05.2022 16:12 Відповісти
Зараз ***** війну проголосить та всіх тих кацапів повернуть до станків. І настане в них комунізм "з кожного - норма, кожному - пайка" (С)
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03.05.2022 15:55 Відповісти
))) и расстрел, за малейшее опоздание на роботу.
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03.05.2022 15:57 Відповісти
Яке запізнення? Іх на роботу будуть водити строєм "в составє колони".
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03.05.2022 16:05 Відповісти
А навіщо їх взагалі з роботи відпускати?! "Родіна в опасності".
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03.05.2022 16:14 Відповісти
изменщики!! а вот рабочие пермского порохового завода, выполняя зараз лично дорогого *****, наоборот, работали с огоньком, только дым столбом встал, так спорилась работа в бывших их руках.
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03.05.2022 15:56 Відповісти
горели на производстве можно сказать, горели идеей, горели искорки в их глазах!
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03.05.2022 15:57 Відповісти
трудоголики, на работе сгорели
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03.05.2022 19:09 Відповісти
Ну сссрия тоже думала, что санкции ей не почём, правда потом её не стало ). Думаю у рафии всё будет куда быстрее.
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03.05.2022 15:59 Відповісти
- Стаять! Баяцца!
- Стою! Боюсь!

"Клац"!
- Ты чево делаешь?!
- Як це "чево"? Автомат знімаю з запобіжника!
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03.05.2022 16:00 Відповісти
Ну,й х з ними... швидше виздохнуть
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03.05.2022 16:08 Відповісти
Тут есть один нюанс, в основном эти вакантные места для женщин, напишите кто нибудь этой дуре Бушуевой в смс что будет ещё хуже, а отечество апасносте, вакантных места в основном женские, поэтому надо терпеть и не раскачивать, *****, галеру солнцеликого ПэЖэ!!!
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03.05.2022 16:10 Відповісти
потім до них дійде, що кращої роботи і зарплатні немає і не буде - і всі повернуться
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03.05.2022 16:12 Відповісти
Як це не прикро, але саме на це х@йло і розраховує...
Воно розуміе, що якщо у його хомо-фауни буде хоч якась "альтернатива" чорному сміттєвому пакету на Україні - скрепо-планктон не піде в Україну підставляти свою верхню дупу під наші кулі.
Друге діло, коли окрім як у орочій армії грошей не платитимуть...
А на заводи та фабрики можна і зеків загнать, які будуть за їжу, та шмат чистої газети, замість туалетного папіру працювать...
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03.05.2022 16:16 Відповісти
Как говорил Невзоров, самая эфективная экономика в истории РФ это "лагерная". Сегодня они уволились а завтра их посадят и они будут за пайку работать. Исход войны решаи поставки западной артиллерии и снарядов, а шо у кацапов на заводах не платят, то это никак не повлияет на ход войны.
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03.05.2022 16:17 Відповісти
Так скоро в Уралвагонзаводе и хлопки с задымлением появится.
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03.05.2022 16:17 Відповісти
Оклад 100 баксов по старому курсу? А где ж там эта средняя в 720 на бумаге?
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03.05.2022 17:34 Відповісти
всё, что кацапы строят, в конце концов всегда превращается в гулаг
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03.05.2022 18:16 Відповісти
з вироком від Народу України - Винні!
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03.05.2022 19:09 Відповісти
 
 