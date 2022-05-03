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Новини Фото Хабарники
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Заступника начальника митного поста "Полтава" затримано під час одержання хабаря, - прокуратура. ФОТО

Київською міською прокуратурою спільно з Головним управлінням з протидії системним загрозам управлінню державою СБ України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди затримано заступника начальника митного поста "Полтава" Полтавської митниці Держмитслужби. (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуротуру Києва.

За наявною інформацією, посадовець вимагав від керівника підприємства, яке здійснює імпорт на територію України товарів промислового значення, неправомірну вигоду за безперешкодне здійснення митного оформлення товарів та проведення інших митних процедур.

У ході досудового розслідування задокументовано низку фактів отримання неправомірної вигоди посадовцем.

3 травня 2022 року у ході контролю за вчиненням злочину особу затримали "на гарячому" в м. Полтава після одержання 3200 дол. США чергової суми неправомірної вигоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провадження проти керівника Івано-Франківської митниці, у якого знайшли понад $230 тис. та коштовності, закрили через знищення НСРД, - суддя Гольник

Заступника начальника митного поста Полтава затримано під час одержання хабаря, - прокуратура 01
Заступника начальника митного поста Полтава затримано під час одержання хабаря, - прокуратура 02

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення інших посадових осіб причетних до вчинення злочину.

Автор: 

хабар (4723) затримання (4350) Полтава (562) прокуратура (3694) СБУ (12912) митниця (1880)


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Топ коментарі
+30
Закони воєнного часу?
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03.05.2022 16:01
+23
Хабарництво на митниці, особливо під час воєнного стану, потрібно прирівняти до особливо тяжких злочинів проти держави - від 15 років з конфіскацією всього нажитого майна по всім родинним лініям, позбавлення дипломів та трудового стажу на всіх займаних посадах. Хабарник це завжди зрадник який за гроші продасється ворогам і діє в їх інтересах. Це не громадянин - це падло яке дискредитує, обезцінює та глумиться з держави і кожного чесного громадянина.
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03.05.2022 16:07
+19
Судя по смешной сумме взятки и показанному лицу, скорее всего показательное наказание проштрафившегося. О тех, кто наколядував лямы долларов и хаты 3-х этажные построил не видно и не слышно, они "вопросы решают" или на незаслуженном отдыхе с 3-я паспортами
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03.05.2022 16:12
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Закони воєнного часу?
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03.05.2022 16:01 Відповісти
Судя по смешной сумме взятки и показанному лицу, скорее всего показательное наказание проштрафившегося. О тех, кто наколядував лямы долларов и хаты 3-х этажные построил не видно и не слышно, они "вопросы решают" или на незаслуженном отдыхе с 3-я паспортами
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03.05.2022 16:12 Відповісти
А це шобло без бодікамер служить?
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03.05.2022 16:27 Відповісти
война войной, а бизнес есть бизнес
ничего ему не будет, заплатит 2грн штрафа, и на том дело закроют
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03.05.2022 17:03 Відповісти
Молодець! Терміново взяти в слугу народу! Такі кадри пропадають))
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03.05.2022 16:04 Відповісти
Угу..Коля Митбол одобряет.
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03.05.2022 19:38 Відповісти
Цікаві автівки у митників. Зарплата явно більше ніж, у воїнів ЗСУ.
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03.05.2022 16:05 Відповісти
Какое его ждет наказание в условиях военного времени? Надеюсь, что не общественное порицание?
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03.05.2022 16:05 Відповісти
Ніякого покарання не буде. Там система. Штраф, а може і взагалі нічого. Якщо не вважати покаранням суттєве спустошення гаманця)
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03.05.2022 16:11 Відповісти
Уже збулось-виваляли джинси в пилюці,а далі такі ж судді.
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03.05.2022 18:18 Відповісти
Отдайте его оркам ~ такие ****** стране не нужны. Пусть поглумятся над ним... ****.
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03.05.2022 16:06 Відповісти
Война войной, а обед по распорядку.
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03.05.2022 16:06 Відповісти
Жага наживи засліплює навіть інстинкти самозбереження
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03.05.2022 16:06 Відповісти
Хабарництво на митниці, особливо під час воєнного стану, потрібно прирівняти до особливо тяжких злочинів проти держави - від 15 років з конфіскацією всього нажитого майна по всім родинним лініям, позбавлення дипломів та трудового стажу на всіх займаних посадах. Хабарник це завжди зрадник який за гроші продасється ворогам і діє в їх інтересах. Це не громадянин - це падло яке дискредитує, обезцінює та глумиться з держави і кожного чесного громадянина.
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03.05.2022 16:07 Відповісти
Лишить гражданства суку.
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03.05.2022 16:09 Відповісти
Невозможно по закону. Но вот принять поправочку и отправлять таких в штрафбат на передовую. Ну и всё, что выше НБ написал. Все взяточники раскладывают яйца по разным корзинам и все средства у них вряд ли изъять получится без пыток. Потом они на заныканные средства нанимают адвокатов, подкупают судей, уходят под залог, внесённый внучатым племянником троюродного дедушки. Поэтому сесть шансов мало и риск минимальный. А вот если будут знать, что пойдут в штрафбат вместо домашнего ареста, то количество взяточников поубавится. Причём, в любом случае - хоть будут меньше брать, хоть в штрафбате гибнуть
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03.05.2022 17:27 Відповісти
А хто ж працювати буде - чесних митникiв не буваэ, вiд слова ЗОВСIМ. Хiба що перевести в ОП iнструктором.
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03.05.2022 17:24 Відповісти
прості люди , пенсіонери останній кусок хліба на армію віддають , а такі як це падло на війні збагачуються .
З.І. Та ще й плять і відкупиться у таких як сам...
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03.05.2022 16:09 Відповісти
Тут немає про що балакати. ПОЛІГРАФ ДЛЯ ВСЬОГО СКЛАДУ МИТНИЦІ. Жирна ТОЧКА.
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03.05.2022 16:09 Відповісти
Поліграф це фуфло, занадто велика похибка. Треба збирати конкретні докази.
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03.05.2022 20:36 Відповісти
Мабуть цього посадовця треба посадити.
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03.05.2022 16:09 Відповісти
Скільки разів повторювати ДО СТІНКИ ГАДІВ !
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03.05.2022 16:10 Відповісти
он замахнулся на самое святое - перешёл дорогу братве из оп-ы!
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03.05.2022 16:11 Відповісти
Мимо кассы Иванова и Слюсарева работал , за что и поплатился
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03.05.2022 16:40 Відповісти
Латвии?
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03.05.2022 17:29 Відповісти
В Азии ворам отрубают кисть руки, на площади... Он правша ? Значит правую.
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03.05.2022 16:11 Відповісти
В Азии ещё и в парандже женщины ходят. Ты хочешь, чтоб твоя жена ходила в парандже? Или всё-таки в Европу идём?
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03.05.2022 17:30 Відповісти
Европа - демократия...
Если жена хочет в парандже ходить, то кто ей может запретить.

(sarkazm)
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03.05.2022 17:50 Відповісти
і що. у нас за зраду затримували дільничного і начальника райвідділу поліції. вже знов на посадах. а гучно змі розповідала про їх затримання.
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03.05.2022 16:12 Відповісти
200% скрысил от Иванова , главного спонсора СН и куратора таможни
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03.05.2022 16:36 Відповісти
Вірно!! ЦЯ падла іще та!! Мля кому війна кому мать родная!! Немає слів!
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03.05.2022 17:03 Відповісти
на передову копати траншею!
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03.05.2022 17:16 Відповісти
Военную помощь за взятки пропускает?
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03.05.2022 17:40 Відповісти
а як прізвище чувака? хтось підкаже?
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03.05.2022 17:46 Відповісти
Відпустіть бідолаху! 🤑 На фоні новин з 24.02 щодо масштабів зловживань митників на заході він виглядає лохом з цими 3200usd...
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03.05.2022 18:09 Відповісти
Не заніс в общак СН під час війни.
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03.05.2022 18:21 Відповісти
Трудовой фронт...
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03.05.2022 18:29 Відповісти
Корупцію потрібно тлумачити як злочин проти держави-державну зраду. А у військовий час до повної конфіскації майна (майна мами, тещі...дітей)+ 20 років позбавлення волі . имхо
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03.05.2022 19:35 Відповісти
Ничего, откупится и завтра выпустят. Украину погубит коррупция.
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03.05.2022 20:03 Відповісти
Попутал ты, болезный. Это Украина погубит коррупцию.
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03.05.2022 20:38 Відповісти
Ви вже за@ бали їх задержувати,вже посадіть хоч одного
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04.05.2022 08:45 Відповісти
 
 