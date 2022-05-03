Заступника начальника митного поста "Полтава" затримано під час одержання хабаря, - прокуратура. ФОТО

Київською міською прокуратурою спільно з Головним управлінням з протидії системним загрозам управлінню державою СБ України на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди затримано заступника начальника митного поста "Полтава" Полтавської митниці Держмитслужби. (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуротуру Києва.

За наявною інформацією, посадовець вимагав від керівника підприємства, яке здійснює імпорт на територію України товарів промислового значення, неправомірну вигоду за безперешкодне здійснення митного оформлення товарів та проведення інших митних процедур.

У ході досудового розслідування задокументовано низку фактів отримання неправомірної вигоди посадовцем.

3 травня 2022 року у ході контролю за вчиненням злочину особу затримали "на гарячому" в м. Полтава після одержання 3200 дол. США чергової суми неправомірної вигоди.

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Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення інших посадових осіб причетних до вчинення злочину.