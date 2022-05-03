Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські війська під час спроби захоплення Києва облаштували свої позиції навколо столиці України. Місце розташування окупантів виявлені біля населених пунктів Гостомель, Здвижівка, Озера, Савенки, Берестянка на Київщині.
Як вони виглядають зараз - у репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.
Залишки знищеного гелікоптера російських окупантів в полі біля Гостомеля.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+36 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар03.05.2022 18:33 Посилання
+27 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар03.05.2022 18:37 Посилання
+14 MAKAROV #508144
показати весь коментар03.05.2022 18:27 Посилання
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https://twitter.com/i/status/1520886716017655808
Їх там пару валяється на в'їзді до Озер.