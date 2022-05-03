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Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська під час спроби захоплення Києва облаштували свої позиції навколо столиці України. Місце розташування окупантів виявлені біля населених пунктів Гостомель, Здвижівка, Озера, Савенки, Берестянка на Київщині.

Як вони виглядають зараз - у репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 01
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 02
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 03
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 04
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 05
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 06
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 07
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 08
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 09
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 10
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 11
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 12
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 13
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 14
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 15
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 16
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 17
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 18
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 19
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 20
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 21
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 22
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 23

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 24
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 25
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 26
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 27
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 28
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 29
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 30
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 31

Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 32
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 33
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 34
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 35
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 36
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 37
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 38
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 39
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 40
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 41
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 42
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 43
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 44
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 45
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 46
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 47
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 48
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 49
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 50
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 51
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 52
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 53
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 54
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 55
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 56

Також дивіться: Знищена окупантами "Мрія". ФОТОрепортаж з Гостомеля


Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 57
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 58

Залишки знищеного гелікоптера російських окупантів в полі біля Гостомеля.

Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 59
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 60
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 61
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 62
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 63
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 64
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 65
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 66
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 67
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 68
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 69

Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 70
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 71
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 72
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 73
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 74
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 75
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 76
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 77
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 78
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 79

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зруйнований окупантами міст через Ірпінь. ФОТОрепортаж


Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 80
Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом 81

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

армія рф (17713) Київська область (4080) Богачук Олег (1457) Гостомель (141)


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Топ коментарі
+36
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03.05.2022 18:33
+27
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03.05.2022 18:37
+14
На ******** накопали,сразу видно, что росияне делали. Все через жопу, бестолковый народ.
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03.05.2022 18:27
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зацените мульт уматовый: приключения москаля в Украине ))
https://twitter.com/i/status/1520886716017655808
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03.05.2022 18:25 Відповісти
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03.05.2022 18:34 Відповісти
свино-фауна...
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03.05.2022 18:25 Відповісти
какая там фауна? Клоака!
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03.05.2022 18:28 Відповісти
"русский мир" во всей красе. Для истории надо оставить и побольше задокументировать
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03.05.2022 18:26 Відповісти
и не одного зашкваренного орка на фото. Абыдно однако
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03.05.2022 18:27 Відповісти
12 фото снизу, не?
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03.05.2022 18:39 Відповісти
Ні, то саморобний 'манєкєн' )
Їх там пару валяється на в'їзді до Озер.
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03.05.2022 19:06 Відповісти
Схоже "да"
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03.05.2022 19:29 Відповісти
На ******** накопали,сразу видно, что росияне делали. Все через жопу, бестолковый народ.
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03.05.2022 18:27 Відповісти
В общем, первобытные люди, тупиковая ветка
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03.05.2022 18:28 Відповісти
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03.05.2022 18:33 Відповісти
Ром "Капитан Морган" пили. Пираты ХХI века, ***...
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03.05.2022 18:34 Відповісти
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03.05.2022 18:37 Відповісти
Ух и дали им тут звизды!!! Слава ЗСУ!!!
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03.05.2022 18:38 Відповісти
Сміттєва армія кацапів.
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03.05.2022 18:43 Відповісти
Не удивительно. В Украину приехало едкостное быдло из быдло-страны.
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03.05.2022 18:47 Відповісти
Наче кроти рили.
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03.05.2022 18:50 Відповісти
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03.05.2022 19:30 Відповісти
Жиза ) В мене в Бучі сперли робота-пилесмокчувача а станцію залишили
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03.05.2022 20:37 Відповісти
асвабадетеле...****!!! Чтоб вы все передохли и чтоб ваша проклятая рашистская ********* развалилась на отдельные города-народные республики. И чтоб КАЖДАЯ из этих республик враждовала со всеми другими и чтоб на раССею пришла вечная война, как вы проклятые кацапы любите. Чтоб вы дохли сражаясь друг с другом. Чтоб земля ваша не родила. Чтоб голод и всякая моровая язва и болезнь посетила КАЖДЫЙ ваш проклятый дом. Да не будет вам прощения ни в этом веке, ни в будущем. Да будут имена ваши поганые истерты из Книги Жизни. Да станете на Страшном Суде ошуею Господа и да пойдете в проклятие вечное и геену огненную, где вам каинитам-сатанистам самое место. Будьте прокляты раССеянские мраZи. Аминь.
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03.05.2022 19:47 Відповісти
Вони рили рилом..облаштовувались надовго,вести війну.
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03.05.2022 19:47 Відповісти
Ох і тварюки-найманці-запроданці
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03.05.2022 20:42 Відповісти
просто: підараси-кацапи
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03.05.2022 22:42 Відповісти
Кацапи це гандонеску реальні.
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04.05.2022 13:43 Відповісти
Доброго вечора, підкажіть будь ласка де знаходиться броньована вантажівка, дуже потрібне її місце знаходження
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24.05.2022 22:48 Відповісти
 
 