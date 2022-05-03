Покинуті позиції російських окупантів в районі Гостомеля і Здвижівки під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська під час спроби захоплення Києва облаштували свої позиції навколо столиці України. Місце розташування окупантів виявлені біля населених пунктів Гостомель, Здвижівка, Озера, Савенки, Берестянка на Київщині.

Як вони виглядають зараз - у репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.















































Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж



































































Також дивіться: Знищена окупантами "Мрія". ФОТОрепортаж з Гостомеля







Залишки знищеного гелікоптера російських окупантів в полі біля Гостомеля.











































Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зруйнований окупантами міст через Ірпінь. ФОТОрепортаж







Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ