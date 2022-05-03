У Придністров’ї "знайшли" дрон з вибухівкою та звинуватили Україну у "спробі теракту". ФОТОрепортаж

"Міністерство внутрішніх справ" Придністров’я заявили про виявлення нібито українського дрону з вибуховим пристроєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання Newsmaker.

Безпілотник ніби виявили в ніч на 3 травня поруч з телерадіоцентром "Маяк", який знаходиться під посиленою охороною після вибухів антен на минулому тижні.

"Спеціалісти дослідили місце виявлення безпілотника і прикріплений вантаж. До літального апарату була прикріплена пластикова 5-літрова каністра з невідомою коричневою рідиною і пластиковий бокс довжиною близько 60 см і 25 см у діаметрі з 2 кг пластиду. У вибухівку були закладені детонатори", - заявили в релізі "МВС".

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У ньому зазначають також, що безпілотник нібито "був запущений з української сторони".

"Ймовірно, зловмисники планували диверсію. Їхньою метою був ангар, де встановлені механізми для охолодження трансформаторів радіотелецентру. Якщо б задумане їм вдалося реалізувати, з ладу було б виведено важливе обладнання ПРТЦ", - йдеться у повідомленні.











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