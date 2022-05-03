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У Придністров’ї "знайшли" дрон з вибухівкою та звинуватили Україну у "спробі теракту". ФОТОрепортаж

"Міністерство внутрішніх справ" Придністров’я заявили про виявлення нібито українського дрону з вибуховим пристроєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання Newsmaker.

Безпілотник ніби виявили в ніч на 3 травня поруч з телерадіоцентром "Маяк", який знаходиться під посиленою охороною після вибухів антен на минулому тижні.

"Спеціалісти дослідили місце виявлення безпілотника і прикріплений вантаж. До літального апарату була прикріплена пластикова 5-літрова каністра з невідомою коричневою рідиною і пластиковий бокс довжиною близько 60 см і 25 см у діаметрі з 2 кг пластиду. У вибухівку були закладені детонатори", - заявили в релізі "МВС".

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У ньому зазначають також, що безпілотник нібито "був запущений з української сторони".

"Ймовірно, зловмисники планували диверсію. Їхньою метою був ангар, де встановлені механізми для охолодження трансформаторів радіотелецентру. Якщо б задумане їм вдалося реалізувати, з ладу було б виведено важливе обладнання ПРТЦ", - йдеться у повідомленні.

У Придністров’ї знайшли дрон з вибухівкою та звинуватили Україну у спробі теракту 01
У Придністров’ї знайшли дрон з вибухівкою та звинуватили Україну у спробі теракту 02
У Придністров’ї знайшли дрон з вибухівкою та звинуватили Україну у спробі теракту 03
У Придністров’ї знайшли дрон з вибухівкою та звинуватили Україну у спробі теракту 04
У Придністров’ї знайшли дрон з вибухівкою та звинуватили Україну у спробі теракту 05

Також читайте: Придністров'я не є великою загрозою для України, - Буданов

Автор: 

безпілотник (4288) наклеп (47) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+78
Якби ви гандони кацапськи були потрібні Україні, то вас би гаубицями 155 мм, з землею зрівняли!
А не сотнею грамів вибухвки на дроні.
Лайно кацапське.
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03.05.2022 18:56
+61
это шо???
из говна и палок - это к рахе !!!
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03.05.2022 18:56
+45
написали бы хоть баллончикм "Барактар", чтобы хоть кто-то поверил ))
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03.05.2022 18:57
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Якби ви гандони кацапськи були потрібні Україні, то вас би гаубицями 155 мм, з землею зрівняли!
А не сотнею грамів вибухвки на дроні.
Лайно кацапське.
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03.05.2022 18:56 Відповісти
А ті дебіли з анклаву так іпросяться нарватись на звіздюліну.
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03.05.2022 19:57 Відповісти
это шо???
из говна и палок - это к рахе !!!
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03.05.2022 18:56 Відповісти
эта наноонано технологии сколсофских оркоф...
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03.05.2022 19:07 Відповісти
Это что за хрень они соорудили? Во долбо..бы!
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03.05.2022 18:56 Відповісти
І по чому видно, що це український дрон? Навпаки, на фото він білими "пов'язками" перемотаний, так що кацапський.
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03.05.2022 18:57 Відповісти
написали бы хоть баллончикм "Барактар", чтобы хоть кто-то поверил ))
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03.05.2022 18:57 Відповісти
Крім того мали бути ще синьо-жовтий прапорець і неодмінно націоналістична література)
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03.05.2022 19:02 Відповісти
Новенькая книга Майн Кампф, как в Марике на базе Азова 😂
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03.05.2022 19:04 Відповісти
Подпись неразборчиво.
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03.05.2022 19:05 Відповісти
А поддельные украИнские паспорта куда уже делись ? Без них - незачет !
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03.05.2022 19:10 Відповісти
Кацапье - это просто гении идиотизма.
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03.05.2022 18:59 Відповісти
Так это же, Орлан 10 , это москали
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03.05.2022 18:59 Відповісти
Орлан 10 -- в першу чергу Ізраїль, а потім вже москалі...
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03.05.2022 19:14 Відповісти
Без візитки Яроша нє щітаєцца.
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03.05.2022 19:01 Відповісти
Басурін у відряджені в Тирасполі?
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03.05.2022 19:01 Відповісти
Тираспольские ******** по жизни тупие, хорошо бухают, сами ни на что не способни, им нужен хазяин как и свинособакам из рахи. Давно би всьо решили сами с Молдовой и Европой, но дибилизм и совкодрочерство не дают мислить
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03.05.2022 19:02 Відповісти
Егеш!
Саме так і виглядають Українські безпілотники...
Канистра, шмат якогось паролону й пів метра дротів, ага...
Тепер хай оркі подумають - яке ж тоді гівно їхні танки, БеТееРи, катери й інші "анало-говнєти", якщо ми їх оттакими купками лахміття рвем в соплі...
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03.05.2022 19:02 Відповісти
Тк там и написано 20кг маде ин чай и затерто.
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03.05.2022 19:03 Відповісти
Такі дрони можна купити у кожному воєнторзі у Бендерах.
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03.05.2022 19:03 Відповісти
Если честно , то "Воронежу" действительно нужно готовиться к какой-то ***** - плешЫвый перед мобилизацией точно где-то/кого-то взорвет . У него примета есть такая ....
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03.05.2022 19:05 Відповісти
Пепелац явно позичений фсбою в контрабасів
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03.05.2022 19:05 Відповісти
"Міністерство внутрішніх справ" Придністров'я - шукав не найшов на мапі світу такої країни Придністров'я і не скигліть або подавайте в суд якби і наша вибухівка це війна, хочете щоб бомби летіли з одного боку так не буває
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03.05.2022 19:05 Відповісти
дрон китайський-до чого тут Україна?
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03.05.2022 19:06 Відповісти
Хай Лукашенка спитають, - у того є всі карти.



2 марта 2022 11:00
В МИД вызвали посла Беларуси в связи с "фото Лукашенко": Он объяснил, что стрелка на карте в сторону Молдовы - ошибка и что никто на нас нападать не собирается
Из-за карты боевых действий, опубликованной пресс-службой президента Беларуси, на которой одна из стрелок предполагаемого наступления нацелена прямиком на Тирасполь, посла Беларуси вызвали в МИДЕИ для объяснений
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03.05.2022 19:08 Відповісти
"а я сейчас вам пакажу, аткуда гатовілась нападєніє"..©
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03.05.2022 19:11 Відповісти
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03.05.2022 19:24 Відповісти
Це не теракт, а денацифікацієя та демілітаризація.
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03.05.2022 19:08 Відповісти
Візітку Яроша - нє?
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03.05.2022 19:10 Відповісти
На мордорських ТБпомийках сьогодні вечером буде свято, соловйові-скабєєві будуть розповідати про українські ВПС, тобто що від них "залишилося" завдяки "спєцопєрациі)
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03.05.2022 19:10 Відповісти
Хай ще в Гутерріша і Столтенберга запитають, може, хтось з них загубив.
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03.05.2022 19:11 Відповісти
ДРОН КИТАЙСЬКИЙ НАПОВНЕННЯ РАШИСТСЬКЕ! ДЕБИЛИ ХОТЬ БИ ПОРТРЕТ БАНДЕРИ СТЕПАНА АНДРІЙОВИЧА НАКЛЕЇЛИ. ВИДНО ЩО ******* ЯК І ЇХ ПРЕЗЕРВАТИВ ПУЙЛО!
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03.05.2022 19:12 Відповісти
оце маразматики-контрабандисти!
21 вік !!!
ілону маску покажіть свій винахід, та у середній вік відправляйтеся!!!
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03.05.2022 19:12 Відповісти
Где визитка Яроша?
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03.05.2022 19:13 Відповісти
все скотчем перемотувати це москальські нанотехнології а ля аналоговнєт
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03.05.2022 19:17 Відповісти
Та е…те вы уже по этим долб…м чтоб успокоились
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03.05.2022 19:23 Відповісти
ДЛнр,Пмры-повна дегенерація за відносно невеличкий термін.
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03.05.2022 19:24 Відповісти
А де візитка Яроша?без неї не вірю!)))))
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03.05.2022 19:30 Відповісти
Так там картошка - беларуский след
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03.05.2022 19:34 Відповісти
Да пашли нах. со своими фейками. Если бы Украина хотела что то взорвать то не страдала бы такой примитивной детской х***ней как канистры с проводами и нормальную взрывчатку сделали бы. Да и вообще насрать на росийские фейки, Скорее всего ето чтобы отвлечь внимание.
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03.05.2022 19:35 Відповісти
Так вроде канистры в дронах ето аналоговнет ноу-хау розийской армии
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03.05.2022 19:37 Відповісти
З гівна, палок та пластикових бутилок - до москалів, тільки вних є такі технології.
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03.05.2022 19:38 Відповісти
Тупо пытаються дальше раскачать уже проваленный фейк. Тупой народ!
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03.05.2022 19:40 Відповісти
Нахрена взрывать ваш Маяк? вы ж там все уже подпилили!
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03.05.2022 19:42 Відповісти
А візитку Яроша вони часом не знайшли?
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03.05.2022 19:47 Відповісти
А візитівка Яроша там була?
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03.05.2022 20:02 Відповісти
дети. ну шо с них возьмеш.
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03.05.2022 20:23 Відповісти
Фальшивка. Там должны ещё лежать Украинский паспорт, зелёный парик и майн кампф.
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03.05.2022 20:56 Відповісти
І шматок сала 2х3 метра
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03.05.2022 21:53 Відповісти
а там дунайское сало шаровары бендеры и все жовто блакитне а еще черно красные труселя самого гитлера .....р
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04.05.2022 01:27 Відповісти
 
 