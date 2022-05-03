У Придністров’ї "знайшли" дрон з вибухівкою та звинуватили Україну у "спробі теракту". ФОТОрепортаж
"Міністерство внутрішніх справ" Придністров’я заявили про виявлення нібито українського дрону з вибуховим пристроєм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на молдавське видання Newsmaker.
Безпілотник ніби виявили в ніч на 3 травня поруч з телерадіоцентром "Маяк", який знаходиться під посиленою охороною після вибухів антен на минулому тижні.
"Спеціалісти дослідили місце виявлення безпілотника і прикріплений вантаж. До літального апарату була прикріплена пластикова 5-літрова каністра з невідомою коричневою рідиною і пластиковий бокс довжиною близько 60 см і 25 см у діаметрі з 2 кг пластиду. У вибухівку були закладені детонатори", - заявили в релізі "МВС".
У ньому зазначають також, що безпілотник нібито "був запущений з української сторони".
"Ймовірно, зловмисники планували диверсію. Їхньою метою був ангар, де встановлені механізми для охолодження трансформаторів радіотелецентру. Якщо б задумане їм вдалося реалізувати, з ладу було б виведено важливе обладнання ПРТЦ", - йдеться у повідомленні.
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А не сотнею грамів вибухвки на дроні.
Лайно кацапське.
из говна и палок - это к рахе !!!
Саме так і виглядають Українські безпілотники...
Канистра, шмат якогось паролону й пів метра дротів, ага...
Тепер хай оркі подумають - яке ж тоді гівно їхні танки, БеТееРи, катери й інші "анало-говнєти", якщо ми їх оттакими купками лахміття рвем в соплі...
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21 вік !!!
ілону маску покажіть свій винахід, та у середній вік відправляйтеся!!!