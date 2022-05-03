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Поліцейські-кінологи з США передали прикордонникам бронежилети для службових собак, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Службові собаки нерідко виконують не менш важливі завдання, аніж військовослужбовці.

На цьому наголошують у пресцентрі Державної прикордонної служби України, коментуючи передачу поліцейськими-кінологами з США бронежилети для службових собак,  інформує Цензор.НЕТ.

"За кордоном службові собаки поліцейських, прикордонників та саперів обов'язково мають на собі бронежилети, тож тепер і наші чотирилапі помічники, які залучатимуться на службу в небезпечних районах, теж будуть захищені. Такий жилет здатен захистити собаку від уламків, вогнепальної, холодної зброї, від ударів камінням та палицями і не заважають рухатися. Тож тепер наші чотирилапі напарники озброєні та захищені на варті державних рубежів", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські-кінологи з США передали прикордонникам бронежилети для службових собак, - ДПСУ 01
Поліцейські-кінологи з США передали прикордонникам бронежилети для службових собак, - ДПСУ 02
Поліцейські-кінологи з США передали прикордонникам бронежилети для службових собак, - ДПСУ 03

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Поліцейські-кінологи з США передали прикордонникам бронежилети для службових собак, - ДПСУ 04
Поліцейські-кінологи з США передали прикордонникам бронежилети для службових собак, - ДПСУ 05
Поліцейські-кінологи з США передали прикордонникам бронежилети для службових собак, - ДПСУ 06

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6104) прикордонники (1105) собаки (100) Бронежилет (157)


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Топ коментарі
+21
нифигасе. прикольно. и полезно. четырелапые спецеазовцы.
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03.05.2022 19:24
+20
броники для Байроктарчиков ))))

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03.05.2022 19:28
+16
Дякуємо США 👍🏼✊🙏🏼❤️
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03.05.2022 19:25
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нифигасе. прикольно. и полезно. четырелапые спецеазовцы.
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03.05.2022 19:24 Відповісти
Хунта одобрямс👍
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03.05.2022 19:30 Відповісти
Дякуємо США 👍🏼✊🙏🏼❤️
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03.05.2022 19:25 Відповісти
броники для Байроктарчиков ))))

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03.05.2022 19:28 Відповісти
Броньованы комісари Рекси - будуть гризти альошей і ваньок на раз два три!
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03.05.2022 19:29 Відповісти
І Патрончику буде бронежилет?🥰🥰🥰
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03.05.2022 19:30 Відповісти
Буде! І марка від Укрпошти нашому Патрончику теж буде: https://wz.lviv.ua/news/456585-marka-iz-patronom «Укрпошта» випустить марку із Патроном (ФОТО)
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03.05.2022 20:07 Відповісти
У Патрончика есть бронежелетик, а как же без него...😊
https://www.youtube.com/watch?v=MlmbiXRCuMc
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03.05.2022 22:24 Відповісти
Дякуємо!
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03.05.2022 19:35 Відповісти
Непереможні песобандеріцв
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03.05.2022 19:37 Відповісти
Прикольно)))
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03.05.2022 19:38 Відповісти
а разгрузки дадут?
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03.05.2022 19:41 Відповісти
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03.05.2022 20:01 Відповісти
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03.05.2022 19:41 Відповісти
собака тоже солдат Украины и должна быть защишена. Спасибо американским друзьям.
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03.05.2022 19:42 Відповісти
Якi собачки красунчики! Нехай всi будуть живi-здорoвi!
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03.05.2022 20:13 Відповісти
Ну, и хто їх, собачок, буде вчити рідній мові.
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03.05.2022 20:21 Відповісти
А тактические очки ?
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03.05.2022 20:59 Відповісти
А шоломи?
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03.05.2022 21:15 Відповісти
Зимні та літні!
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03.05.2022 22:00 Відповісти
Красені-захисники!

Слава українським песикам!
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03.05.2022 21:25 Відповісти
Собакены довольны )))))
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03.05.2022 21:51 Відповісти
чапы по кличке хрюшки)
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04.05.2022 01:28 Відповісти
 
 