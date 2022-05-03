Поліцейські-кінологи з США передали прикордонникам бронежилети для службових собак, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Службові собаки нерідко виконують не менш важливі завдання, аніж військовослужбовці.

На цьому наголошують у пресцентрі Державної прикордонної служби України, коментуючи передачу поліцейськими-кінологами з США бронежилети для службових собак, інформує Цензор.НЕТ.

"За кордоном службові собаки поліцейських, прикордонників та саперів обов'язково мають на собі бронежилети, тож тепер і наші чотирилапі помічники, які залучатимуться на службу в небезпечних районах, теж будуть захищені. Такий жилет здатен захистити собаку від уламків, вогнепальної, холодної зброї, від ударів камінням та палицями і не заважають рухатися. Тож тепер наші чотирилапі напарники озброєні та захищені на варті державних рубежів", - йдеться у повідомленні.

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