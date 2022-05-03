Нацполіція показала наслідки удару окупантів по коксохімічному заводу в Авдіївці. ФОТОрепортаж
Поліція задокументувала наслідки удару по коксохімічному заводу в Авдіївці, є вбиті та поранені.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"Окупанти поцілили у групу робітників, які сідали в автобус після закінчення зміни. Кількість жертв уточнюється. На місці працювали поліцейські та рятувальники.
Першу допомогу постраждалим надавали парамедики зі складу поліції та ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Відкрите кримінальне провадження за ознаками ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+25 Чайка Київ
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+5 Сліпий
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+2 Саша Паш
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Розквітне знов прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожен окупант
Але спочатку ... вся його родина