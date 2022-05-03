Нацполіція показала наслідки удару окупантів по коксохімічному заводу в Авдіївці. ФОТОрепортаж

Поліція задокументувала наслідки удару по коксохімічному заводу в Авдіївці, є вбиті та поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Окупанти поцілили у групу робітників, які сідали в автобус після закінчення зміни. Кількість жертв уточнюється. На місці працювали поліцейські та рятувальники.







Першу допомогу постраждалим надавали парамедики зі складу поліції та ДСНС", - йдеться у повідомленні.

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