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Нацполіція показала наслідки удару окупантів по коксохімічному заводу в Авдіївці. ФОТОрепортаж

Поліція задокументувала наслідки удару по коксохімічному заводу в Авдіївці, є вбиті та поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Нацполіція показала наслідки удару окупантів по коксохімічному заводу в Авдіївці 01

"Окупанти поцілили у групу робітників, які сідали в автобус після закінчення зміни. Кількість жертв уточнюється. На місці працювали поліцейські та рятувальники.

Нацполіція показала наслідки удару окупантів по коксохімічному заводу в Авдіївці 02
Нацполіція показала наслідки удару окупантів по коксохімічному заводу в Авдіївці 03
Нацполіція показала наслідки удару окупантів по коксохімічному заводу в Авдіївці 04

Першу допомогу постраждалим надавали парамедики зі складу поліції та ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу окупантами Авдіївського коксохімічного заводу загинули 10 осіб, 15 поранені, – Донецької ОВА

Нацполіція показала наслідки удару окупантів по коксохімічному заводу в Авдіївці 05

Відкрите кримінальне провадження за ознаками ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Автор: 

обстріл (28993) Нацполіція (15260) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+25
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03.05.2022 20:28
+5
Є в мене мрія що цей день прийде

Розквітне знов прекрасна Україна

І в лютих муках здохне кожен окупант

Але спочатку ... вся його родина
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03.05.2022 20:45
+2
Пво? де воно?не чули.
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03.05.2022 20:32
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03.05.2022 20:28 Відповісти
Пво? де воно?не чули.
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03.05.2022 20:32 Відповісти
Какое пво в Донецкой области? Как ты себе это представляешь?
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03.05.2022 20:40 Відповісти
Я про Донець взагалі мовчу, і так знаю, що нема. Раз вже у Львові в 500м від мене ракети падають, то пво очевидно немає.
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03.05.2022 20:59 Відповісти
Дорогущие и модные противоракетные установки аля Пэтриот, Железный купол имеют далеко не 100% перехвата. А у нас пво это старые зенитные пушки или ручные зенитные комплексы, которые позволяют далеко не все перехватить.
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03.05.2022 21:21 Відповісти
Пэтриот и Железный купол - 90% перехвата. С-300 - до 70%. Как Байден подпишет лэнд-лиз (почему еще не подписал???) срочно надо ввозить Пэтриот.
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03.05.2022 21:53 Відповісти
Какое ПВО против Урагана? Там подлетное время - 1 минута.
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03.05.2022 21:54 Відповісти
Там жо линии фронта 2 км. Какое может быть ПВО?
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03.05.2022 20:41 Відповісти
К тому же это не ПВО, а по сути ПРО нужно. Космическое. Лазерное.
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03.05.2022 21:55 Відповісти
Лучше ответь - какой может быть завод????
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03.05.2022 22:38 Відповісти
Людей сколько раз просили эвакуироваться оттуда?
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03.05.2022 20:33 Відповісти
Є в мене мрія що цей день прийде

Розквітне знов прекрасна Україна

І в лютих муках здохне кожен окупант

Але спочатку ... вся його родина
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03.05.2022 20:45 Відповісти
Я не розумію людей!Як можна було працювати, коли поруч фронт..
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03.05.2022 20:46 Відповісти
кушать захочешь - пойдешь работать
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03.05.2022 20:54 Відповісти
А якого ху. біля лініїї фронту завод працює і люди на ньому працюють?!!
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03.05.2022 21:16 Відповісти
Люди- фигня. Заводик должен работать.
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03.05.2022 22:37 Відповісти
Заводик не робе проте хтось має підтримувати обладнання. Влітку я сам сідав у міський автобус на цій самій зупинці. Якби завод працював загиблих було б набагато більше!
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03.05.2022 23:08 Відповісти
 
 