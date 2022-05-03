Дві особи дістали поранення внаслідок обстрілу Львова рашистами, - Садовий. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Внаслідок обстрілу Львова російськими окупантами поранено дві особи.

Про це повідомив мер Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо одна людина поранена. Триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанцій", - йдеться в повідомленні.

Пізніше очільник міста повідомив, що поранено дві особи, їм надається медична допомога.

Внаслідок обстрілу є проблеми з постачанням води, а також з електропостачанням.

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