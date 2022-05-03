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Новини Фото Війна
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Дві особи дістали поранення внаслідок обстрілу Львова рашистами, - Садовий. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Внаслідок обстрілу Львова російськими окупантами поранено дві особи.

Про це повідомив мер Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо одна людина поранена. Триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанцій", - йдеться в повідомленні.

Пізніше очільник міста повідомив, що поранено дві особи, їм надається медична допомога.

Внаслідок обстрілу є проблеми з постачанням води, а також з електропостачанням.

Також читайте: У зв'язку з ворожим обстрілом залізничних підстанцій низка поїздів прямуватиме із затримкою, - "Укрзалізниця"

Дві особи дістали поранення внаслідок обстрілу Львова рашистами, - Садовий 01
Дві особи дістали поранення внаслідок обстрілу Львова рашистами, - Садовий 02

Автор: 

Львів (3087) обстріл (28993) Садовий Андрій (536)


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Топ коментарі
+10
***, коли вже вже я почую, що в відповідь жахнули по мерзкві, там метро стоїть, світла немає, і інша херня, чого зелебомбики бояться? Розказують, що нам таке озброєння надали, що мама рідна, а по суті, щось не видно.....
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03.05.2022 22:33
+10
як мінімум севастополь давно пора розхерачити
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03.05.2022 22:39
+5
да воду выключили когда прилетело. наверное из соображений безопасности. сейчас вода и свет есть. не сейте панику.
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03.05.2022 22:29
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Судя по новостям сейчас атаки идут на трансформаторные подстанции с высоким напряжением - более 10кВ.
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03.05.2022 22:17 Відповісти
В мене є все.
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03.05.2022 22:27 Відповісти
да воду выключили когда прилетело. наверное из соображений безопасности. сейчас вода и свет есть. не сейте панику.
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03.05.2022 22:29 Відповісти
Гєна,ти якщо зі Львова пишеш,то хоча-б українською коментуй.А щодо води-був стрибок напруги,відключились насоси подачі води.Наразі проблема з водою там де постачання з городоцького водогону.В решті районів міста вода подається.
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03.05.2022 22:44 Відповісти
Враньё
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03.05.2022 22:40 Відповісти
***, коли вже вже я почую, що в відповідь жахнули по мерзкві, там метро стоїть, світла немає, і інша херня, чого зелебомбики бояться? Розказують, що нам таке озброєння надали, що мама рідна, а по суті, щось не видно.....
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03.05.2022 22:33 Відповісти
як мінімум севастополь давно пора розхерачити
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03.05.2022 22:39 Відповісти
севастополь маленький город лучше метро в рашке разбомбить
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04.05.2022 00:05 Відповісти
Буде на складі лежати поки москалі не вилучать туди.
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03.05.2022 22:52 Відповісти
Ну то що може час вже на русню щось запустити?
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03.05.2022 22:44 Відповісти
а що "щось"?
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03.05.2022 22:48 Відповісти
Так розказують, що є чим навіть кримський міст "жахнуть", хоча або брешуть, або бздять....
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03.05.2022 22:51 Відповісти
на днях вже точно будуть HIMARSи з радіусом 300 км-тоді точно буде чим звізданути.До Севостополя з Одеси 286 км.(приблизно)
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03.05.2022 22:58 Відповісти
до попереднього
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5212585405515669&set=pcb.5212586952182181&type=3&theater
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03.05.2022 23:11 Відповісти
Видно зе-влада, зе-боїться...Не зрозуміло чого...
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03.05.2022 22:49 Відповісти
от 9 травня )(уйло офіційно рашистам скаже шо війна.всє на фронт то ді можна жахнути. але поки шо нема чим..жахнути на далекі відстані і нема кількості такої
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03.05.2022 23:20 Відповісти
Це дебіл Ківа накаркав . Львів Львів , треба бомбити. Шкода що втік , але нічого найдемо…
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03.05.2022 23:45 Відповісти
За яйця треба підвісити Киву ,на площадці ринок…Щоб не карка
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03.05.2022 23:47 Відповісти
 
 