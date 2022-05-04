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Новини Фото Війна
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По низці населених пунктів Луганщини окупанти завдали ракетно-бомбових ударів, загинули дві людини, - ОВА. ФОТО

По Сєверодонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4 завдано ракетно-бомбових ударів, за добу загинули дві людини.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Крім того, окупанти проводили штурмові дії в районі Попасної, де бої тривають.

"Вчора кожне наше місто потерпало від ворога. Чотири населені пункти витримали ракетно-бомбові удари. Попасну росіяни не просто руйнують – вони видаляють її з мапи Луганщини як населений пункт. 34 рази ворог вдарив по житловим районам області", – наголосив  Гайдай.

Загинули дві людини – жінка з Лисичанська та чоловік з Попасної. Поранені дві жінки з Лисичанська.

Зокрема, здійснено 10 артобстрілів Лисичанська, вісім – Сєверодонецька, ще 10 – Попаснянської та Гірської громад.

Як зазначається, пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів.

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По низці населених пунктів Луганщини окупанти завдали ракетно-бомбових ударів, загинули дві людини, - ОВА 01
По низці населених пунктів Луганщини окупанти завдали ракетно-бомбових ударів, загинули дві людини, - ОВА 02
По низці населених пунктів Луганщини окупанти завдали ракетно-бомбових ударів, загинули дві людини, - ОВА 03
По низці населених пунктів Луганщини окупанти завдали ракетно-бомбових ударів, загинули дві людини, - ОВА 04
По низці населених пунктів Луганщини окупанти завдали ракетно-бомбових ударів, загинули дві людини, - ОВА 05
По низці населених пунктів Луганщини окупанти завдали ракетно-бомбових ударів, загинули дві людини, - ОВА 06

Чотири будинки в Сєверодонецьку, 12 – у Лисичанську, сім – в Оріховому, шість – в Рубіжному, чотири – в Гірському, чотири – в Попасній, два – у Врубівці.

У Лисичанську полум’ям було охоплено будівлю Луганського обласного медичного центру небезпечних інфекційних хвороб та одну зі шкіл міста. У Сиротиному – єдину в населеному пункті школу. У Сєверодонецьку – торговельний центр.

"Тим часом на фронті відбито 12 атак ворога – знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (з них 3 РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять автомобілів ворога. Підрозділи ППО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", - нагадує Гайдай.

Автор: 

обстріл (29006) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4890)


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По низці населених пунктів Луганщини окупанти... Редакторів, текстовиків немає...?
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04.05.2022 08:48 Відповісти
Стратегія спаленої землі. Написала б нічого нового, але зруйновані оселі,поранені і загиблі. Тримайтесь, не всё коту масленица. Буде оркам тут феніта
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04.05.2022 09:01 Відповісти
М-дэ. Это не восемь лет бамбежек
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04.05.2022 09:15 Відповісти
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04.05.2022 09:55 Відповісти
 
 