По низці населених пунктів Луганщини окупанти завдали ракетно-бомбових ударів, загинули дві людини, - ОВА. ФОТО
По Сєверодонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4 завдано ракетно-бомбових ударів, за добу загинули дві людини.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
Крім того, окупанти проводили штурмові дії в районі Попасної, де бої тривають.
"Вчора кожне наше місто потерпало від ворога. Чотири населені пункти витримали ракетно-бомбові удари. Попасну росіяни не просто руйнують – вони видаляють її з мапи Луганщини як населений пункт. 34 рази ворог вдарив по житловим районам області", – наголосив Гайдай.
Загинули дві людини – жінка з Лисичанська та чоловік з Попасної. Поранені дві жінки з Лисичанська.
Зокрема, здійснено 10 артобстрілів Лисичанська, вісім – Сєверодонецька, ще 10 – Попаснянської та Гірської громад.
Як зазначається, пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів.
Чотири будинки в Сєверодонецьку, 12 – у Лисичанську, сім – в Оріховому, шість – в Рубіжному, чотири – в Гірському, чотири – в Попасній, два – у Врубівці.
У Лисичанську полум’ям було охоплено будівлю Луганського обласного медичного центру небезпечних інфекційних хвороб та одну зі шкіл міста. У Сиротиному – єдину в населеному пункті школу. У Сєверодонецьку – торговельний центр.
"Тим часом на фронті відбито 12 атак ворога – знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (з них 3 РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять автомобілів ворога. Підрозділи ППО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", - нагадує Гайдай.
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