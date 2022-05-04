"Сину, спи спокійно", – на фронті героїчно загинув 19-річний воїн 1-ї гірсько-штурмової роти Руслан Тимофей. ФОТО

З0 квітня героїчно загинув випускник Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, боєць 1-ї гірсько-штурмової роти Руслан Тимофей.

Сумну звістку повідомив керівник навчального закладу Вадим Ластовицький на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Руслану було всього 19 років. Він був прикладом відваги та героїзму. Герої не вмирають. Руслане, ми обов’язково за тебе помстимося. Спочивай з Богом, герой. Вічна та світла пам’ять", – написав директор коледжу.





Десятки тернополян висловлюють співчуття з приводу гибелі молодого бійця.

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"Серце на шматки! Діти наші, ангели наші, дякую Вам за те, що ціною своїх тільки розквітаючих життів ви обороняєте нашу українську землю. Як важко дивитись на вас усміхнених, гарних, сильних і усвідомлювати, що це уже Ангел. Сину, спи спокійно. Вічна тобі пам‘ять, честь і слава", – пишуть в коментарях.