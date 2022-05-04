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Новини Фото Війна
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"Сину, спи спокійно", – на фронті героїчно загинув 19-річний воїн 1-ї гірсько-штурмової роти Руслан Тимофей. ФОТО

З0 квітня героїчно загинув випускник Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, боєць 1-ї гірсько-штурмової роти Руслан Тимофей.

Сумну звістку повідомив керівник навчального закладу Вадим Ластовицький на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Руслану було всього 19 років. Він був прикладом відваги та героїзму. Герої не вмирають. Руслане, ми обов’язково за тебе помстимося. Спочивай з Богом, герой. Вічна та світла пам’ять", – написав директор коледжу.

Сину, спи спокійно, – на фронті героїчно загинув 19-річний воїн 1-ї гірсько-штурмової роти Руслан Тимофей 01

Сину, спи спокійно, – на фронті героїчно загинув 19-річний воїн 1-ї гірсько-штурмової роти Руслан Тимофей 02
Сину, спи спокійно, – на фронті героїчно загинув 19-річний воїн 1-ї гірсько-штурмової роти Руслан Тимофей 03

Десятки тернополян висловлюють співчуття з приводу гибелі молодого бійця.

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"Серце на шматки! Діти наші, ангели наші, дякую Вам за те, що ціною своїх тільки розквітаючих життів ви обороняєте нашу українську землю. Як важко дивитись на вас усміхнених, гарних, сильних і усвідомлювати, що це уже Ангел. Сину, спи спокійно. Вічна тобі пам‘ять, честь і слава", – пишуть в коментарях.

Автор: 

Тернопіль (403) військовослужбовці (4800) втрати (4435)


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Топ коментарі
+57
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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04.05.2022 09:28
+53
Надвелику ціну платять українці за вільне життя.
Царство Небесне всім полеглим за Україну.
Сподіваюсь живі не зіпсують ваші здобутки. Не відступлять. І не дадуть себе обдурити.
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04.05.2022 09:31
+45
19 років! Дитина...Ненавиджу Росію, тварі, вбивці, горіть у пеклі! Гине наш цвіт націі, ми вас будемо ненавидіти поколіннями
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04.05.2022 09:36
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Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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04.05.2022 09:28 Відповісти
Надвелику ціну платять українці за вільне життя.
Царство Небесне всім полеглим за Україну.
Сподіваюсь живі не зіпсують ваші здобутки. Не відступлять. І не дадуть себе обдурити.
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04.05.2022 09:31 Відповісти
..Не просто за вільне життя, Ксенія,- а за право на існування! Щоб по наших могилах не повзали нащадки орків і щоб вони не поплюжили наш національний родовід, привласнюючи історію Русі! Нашу славу руських князів і славного козацтва!
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04.05.2022 11:32 Відповісти
Дякуємо тобі, Руслане!
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04.05.2022 09:34 Відповісти
19 років! Дитина...Ненавиджу Росію, тварі, вбивці, горіть у пеклі! Гине наш цвіт націі, ми вас будемо ненавидіти поколіннями
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04.05.2022 09:36 Відповісти
ненавидишь рашку? а чего же тогда пишешь с большой буквы да еще не правильно?
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04.05.2022 10:25 Відповісти
Тобі потрібно, щоб ми її "ненавиділи" правильно? ?? Так ось, вячеслав, іди за рускім корабльом...
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04.05.2022 13:24 Відповісти
Слава Герою України і світла пам'ять! 💙💛
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04.05.2022 09:38 Відповісти
Вічна та світла Пам'ять Герою... Низький уклін тобі Герой. Пробач нам синку... Люта та неминуча смерть козломордим рашафашистам.
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04.05.2022 09:39 Відповісти
Вічна Шана Герою!!!
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04.05.2022 09:39 Відповісти
Вічна пам'ять
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04.05.2022 09:44 Відповісти
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04.05.2022 09:48 Відповісти
Павшим Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!
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04.05.2022 09:52 Відповісти
Немає ще однієї практично дитини!!!
ГОРЕ!
Батьки загиблого героя- низький уклін від всього народу України!
Дуже важно навідь осмислити таку втрату-ВАШ СИН ГЕРОЙ НА ВІКИ!
ВИ- ГЕРОЇ!
Прийми ГОСПОДИ ДУШУ цього хлопця та інших наших побратимів які віддали життя за Україну!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!

путін та інші суки пропутінські - проклинаємо вас навіки!
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04.05.2022 10:00 Відповісти
😪
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04.05.2022 10:03 Відповісти
Слава Україні
Героям Слава
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04.05.2022 10:05 Відповісти
Совсем молодой. Вечная Тебе память.
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04.05.2022 10:10 Відповісти
плачу ... плачу... спи спокійно синку....
який цвіт облітає з нашої калини...
які красені, генофонд, патріоти, Воїни відлітають у Вічність...
плачу...
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04.05.2022 10:31 Відповісти
Дуже важко і боляче прощатися з такими красивими , молодими і сильними хлопцями , які віддають найдорожче - це життя 😪😪😪
світла Пам'ять Герою Украіни !!
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04.05.2022 10:32 Відповісти
Не може бути кордонів до 24 лютого. Тільки вільна Україна буде Подяка і Пам'ять для Героїв.
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04.05.2022 10:36 Відповісти
Царство Небесное малышу,как жаль! Он практически и не пожил,что такое 19 лет ... Да Покоится с Миром!!! скотина путин,** твою ***** мать,что ты творишь? **анный кгбэшник из ******** сионистской канторы!!!
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04.05.2022 10:41 Відповісти
Svitla Pam'yat' ...
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04.05.2022 10:42 Відповісти
А можно на передовую чуть постарше отправлять?
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04.05.2022 10:54 Відповісти
Герою Честь!
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04.05.2022 10:58 Відповісти
Господи, діти гинуть, як же тяжко. Царство небесне синочку, щирі співчуття його родині. Вічна пам'ять Герою.
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04.05.2022 11:00 Відповісти
Прийми,Господи,його душу та прихисти її.
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04.05.2022 11:20 Відповісти
Царство Небесне Тимофій!Воїн СВІТЛА!
Молодий ще ,по суті дитина!
Батькам сил моральних!
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04.05.2022 11:25 Відповісти
Горіть у аду кацапські орки! За кожну краплину цієї дитини ви заплатите страшну ціну. Герої не вмирають! Слава Україні!
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04.05.2022 12:25 Відповісти
 
 