"Сину, спи спокійно", – на фронті героїчно загинув 19-річний воїн 1-ї гірсько-штурмової роти Руслан Тимофей. ФОТО
З0 квітня героїчно загинув випускник Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, боєць 1-ї гірсько-штурмової роти Руслан Тимофей.
Сумну звістку повідомив керівник навчального закладу Вадим Ластовицький на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Руслану було всього 19 років. Він був прикладом відваги та героїзму. Герої не вмирають. Руслане, ми обов’язково за тебе помстимося. Спочивай з Богом, герой. Вічна та світла пам’ять", – написав директор коледжу.
Десятки тернополян висловлюють співчуття з приводу гибелі молодого бійця.
"Серце на шматки! Діти наші, ангели наші, дякую Вам за те, що ціною своїх тільки розквітаючих життів ви обороняєте нашу українську землю. Як важко дивитись на вас усміхнених, гарних, сильних і усвідомлювати, що це уже Ангел. Сину, спи спокійно. Вічна тобі пам‘ять, честь і слава", – пишуть в коментарях.
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Царство Небесне всім полеглим за Україну.
Сподіваюсь живі не зіпсують ваші здобутки. Не відступлять. І не дадуть себе обдурити.
ГОРЕ!
Батьки загиблого героя- низький уклін від всього народу України!
Дуже важно навідь осмислити таку втрату-ВАШ СИН ГЕРОЙ НА ВІКИ!
ВИ- ГЕРОЇ!
Прийми ГОСПОДИ ДУШУ цього хлопця та інших наших побратимів які віддали життя за Україну!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
путін та інші суки пропутінські - проклинаємо вас навіки!
Героям Слава
який цвіт облітає з нашої калини...
які красені, генофонд, патріоти, Воїни відлітають у Вічність...
плачу...
світла Пам'ять Герою Украіни !!
Молодий ще ,по суті дитина!
Батькам сил моральних!