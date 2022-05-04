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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Сьогодні у Києві відбудеться прощання з "кіборгом"-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами. ФОТО

Руслан Боровик із позивним Багдад - боєць ДШВ, "кіборг", знаний і як військовий, і як фотограф, загинув у боях із російськими окупантами на сході України.

Прощання з воїном відбудеться 4 травня об 11:00 у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці Павло Тука.

"Прийдіть хто може і віддайте шану справжньому герою.

Дуже хотіли вирватись, але, на жаль, це неможливо…" - написав він.

Сьогодні у Києві відбудеться прощання з кіборгом-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У боях із російськими окупантами на сході загинув "кіборг"-десантник 95-ї бригади Руслан Боровик. ФОТО

У Боровика залишилися дружина і дві малі доньки. Меншу – Ганнусю – запам’ятали, коли вона на Марші захисників 2020 року танцювала перед колоною ветеранів-десантників, яку очолював батько.

Автор: 

смерть (6774) втрати (4435) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126)


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Топ коментарі
+40
Вічна Шана Герою!!!
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04.05.2022 09:40
+38
Вічна пам'ять всім героям полеглим за волю України...
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04.05.2022 09:40
+28
Вічна пам'ять
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04.05.2022 09:43
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Вічна Шана Герою!!!
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04.05.2022 09:40 Відповісти
Вічна пам'ять всім героям полеглим за волю України...
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04.05.2022 09:40 Відповісти
Вічна пам'ять
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04.05.2022 09:43 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
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04.05.2022 09:46 Відповісти
Слава Герою України! 💙💛
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04.05.2022 09:50 Відповісти
Світла Пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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04.05.2022 09:51 Відповісти
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04.05.2022 09:58 Відповісти
Слава Україні
Героям Слава
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04.05.2022 09:58 Відповісти
Знайомі кажуть на сході зараз м'сорубка, ворог несе втрати але несемо нажаль і ми.
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04.05.2022 10:00 Відповісти
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04.05.2022 10:01 Відповісти
Яких хлопчиків ми втрачаємо! Смерть ворогам! А героям вічна слава!!!
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04.05.2022 10:09 Відповісти
Frieden in Ruhe...
Svitla Pam'yat' ...
Geroi ne vmirayut' !!!
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04.05.2022 10:23 Відповісти
Вечная память.
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04.05.2022 10:45 Відповісти
Герою Честь!
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04.05.2022 10:59 Відповісти
Шана
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04.05.2022 11:22 Відповісти
Слава Герою
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04.05.2022 11:54 Відповісти
Низько кланяюся герою та його подвигу.
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04.05.2022 13:06 Відповісти
За рахунок таких людей Україна і існує. Не було би Боровиків не було би і України.
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05.05.2022 00:13 Відповісти
 
 