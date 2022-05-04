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Сьогодні у Києві відбудеться прощання з "кіборгом"-десантником 95-ї бригади Русланом Боровиком, який загинув у боях із російськими окупантами. ФОТО
Руслан Боровик із позивним Багдад - боєць ДШВ, "кіборг", знаний і як військовий, і як фотограф, загинув у боях із російськими окупантами на сході України.
Прощання з воїном відбудеться 4 травня об 11:00 у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці Павло Тука.
"Прийдіть хто може і віддайте шану справжньому герою.
Дуже хотіли вирватись, але, на жаль, це неможливо…" - написав він.
У Боровика залишилися дружина і дві малі доньки. Меншу – Ганнусю – запам’ятали, коли вона на Марші захисників 2020 року танцювала перед колоною ветеранів-десантників, яку очолював батько.
Топ коментарі
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+38 Александр Чуднивец #474549
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