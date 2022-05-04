УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13328 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 143 9

Посольство Швеції повернулося до Києва: Підтримуємо Україну та її героїчних громадян. ФОТО

Посольство Швеції в Україні повернулося до Києва.

Про це посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Команда посольства повернулася туди, де ми маємо бути: до Києва, підтримуючи Україну та її героїчних громадян, які захищають свободу своєї країни і свободу в Європі", - написав Тіберг.

Посольство Швеції повернулося до Києва: Підтримуємо Україну та її героїчних громадян 01

Також читайте: Швеція повертає посольство до Києва

Автор: 

Київ (19633) посол (1108) посольство (947) Швеція (965) Тіберг (7)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шведам за підтримку України-черговий респект...
показати весь коментар
04.05.2022 13:48 Відповісти
Посольство Швеції повернулося до Києва а посольство США ще... остерігається: Байден ще нє прішЬОл к єдіному мнєнію - ехать на парад в Москву, чи єщьо погодіть. т.е. есчьо

МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!

Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина.
показати весь коментар
04.05.2022 13:58 Відповісти
набор каких то бессвязных слов. у зеленского научился?
показати весь коментар
04.05.2022 14:23 Відповісти
Посольство США более рискует чем посольство Швеции. А еще, США в отличии от других посольств занимают огромную территорию, и кацапы может даже в него и попадут. США наш главный помощник в борьбе с фашизмом. А вот вы кому помогаете этим злым постом, это вопрос.
показати весь коментар
04.05.2022 14:40 Відповісти
То, кому он помогает своим постом - это не вопрос, а ответ )
показати весь коментар
04.05.2022 15:15 Відповісти
Дякуємо Швеція.
Ви .... що сказали, те й зробили!!!)))
показати весь коментар
04.05.2022 14:13 Відповісти
Шведи наші друзі, можливо вони ще не усвідомили, але Україна та Швеція справжні союзники, вже 300 років минуло пора виправляти помилки та вже ховати Імперію, бо нацарювались вже до фашизму
показати весь коментар
04.05.2022 14:44 Відповісти
Ще й кольори прапору майже однакові.
показати весь коментар
04.05.2022 15:10 Відповісти
 
 