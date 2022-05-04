Посольство Швеції повернулося до Києва: Підтримуємо Україну та її героїчних громадян. ФОТО
Посольство Швеції в Україні повернулося до Києва.
Про це посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Команда посольства повернулася туди, де ми маємо бути: до Києва, підтримуючи Україну та її героїчних громадян, які захищають свободу своєї країни і свободу в Європі", - написав Тіберг.
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МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!
Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина.
Ви .... що сказали, те й зробили!!!)))