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"Ми кулі перетворимо на квіти": жителі Гостомеля оригінально декорують сліди від пострілів на паркані. ФОТО

Жителі Гостомеля намалювали квіти навколо слідів від пострілів на паркані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Верховної ради України.

"Ми кулі перетворимо на квіти. Подивіться уважно на цей паркан. Жителі Гостомеля намалювали квіти навколо слідів від пострілів. Українці — незламні", - йдеться у повідомленні.

Ми кулі перетворимо на квіти: жителі Гостомеля оригінально декорують сліди від пострілів на паркані 01
Ми кулі перетворимо на квіти: жителі Гостомеля оригінально декорують сліди від пострілів на паркані 02
Ми кулі перетворимо на квіти: жителі Гостомеля оригінально декорують сліди від пострілів на паркані 03

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обстріл (29006) паркан (67) малюнок (17) Гостомель (141)


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04.05.2022 14:15 Відповісти
красота побеждает смерть
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04.05.2022 14:19 Відповісти
Главное позитивное мышление
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04.05.2022 14:26 Відповісти
ага! і починайте мишебратничати....
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04.05.2022 15:08 Відповісти
Якщо придивитись ближче-бідний паркан нещадно потрощений.Просто сито.Але наш народ креативний.
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04.05.2022 16:59 Відповісти
 
 