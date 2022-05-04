"Ми кулі перетворимо на квіти": жителі Гостомеля оригінально декорують сліди від пострілів на паркані. ФОТО
Жителі Гостомеля намалювали квіти навколо слідів від пострілів на паркані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Верховної ради України.
"Ми кулі перетворимо на квіти. Подивіться уважно на цей паркан. Жителі Гостомеля намалювали квіти навколо слідів від пострілів. Українці — незламні", - йдеться у повідомленні.
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LoraUA
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