"Ми кулі перетворимо на квіти": жителі Гостомеля оригінально декорують сліди від пострілів на паркані. ФОТО

Жителі Гостомеля намалювали квіти навколо слідів від пострілів на паркані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Верховної ради України.

"Ми кулі перетворимо на квіти. Подивіться уважно на цей паркан. Жителі Гостомеля намалювали квіти навколо слідів від пострілів. Українці — незламні", - йдеться у повідомленні.





