10 тис. доларів за виготовлення документів для незаконного перетину кордону. У Львові затримано чоловіка. ФОТО

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито мешканця Львівщини, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон на період дії воєнного стану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.





"За даними слідства, громадянин за 10 тис доларів США з особи обіцяв виготовити і надати фіктивні документи про навчання у вишах Республіки Польща. На підставі отриманих документів військовозобов’язані чоловіки могли безперешкодно перетнути кордон через офіційні пункти пропуску. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання всієї суми від одного з бажаючих незаконно виїхати за межі України.Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

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Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі співробітниками Слідчого управлінням ГУ НП у Львівській області та Управління СБУ у Львівській області.