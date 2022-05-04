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10 тис. доларів за виготовлення документів для незаконного перетину кордону. У Львові затримано чоловіка. ФОТО

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито мешканця Львівщини, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон на період дії воєнного стану.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

10 тис. доларів за виготовлення документів для незаконного перетину кордону. У Львові затримано чоловіка 01
10 тис. доларів за виготовлення документів для незаконного перетину кордону. У Львові затримано чоловіка 02

"За даними слідства, громадянин за 10 тис доларів США з особи обіцяв виготовити і надати фіктивні документи про навчання у вишах Республіки Польща. На підставі отриманих документів військовозобов’язані чоловіки могли безперешкодно перетнути кордон через офіційні пункти пропуску. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання всієї суми від одного з бажаючих незаконно виїхати за межі України.Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ​Танкісту "ДНР", який приїхав розстрілювати маріупольців, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі співробітниками Слідчого управлінням ГУ НП у Львівській області та Управління СБУ у Львівській області.

кордон (4811) підробка (440) Офіс Генпрокурора (3272)


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Топ коментарі
+6
Ось такі совкові методи використовує країна яка бориться за "європейські цінності свободи і демократії"!
Чим ми кращі рашистів якшо розглядаємо чоловіків як запас пушечного мяса на війну?
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04.05.2022 15:48
+5
Суддів почніть стріляти, інакше багато бажаючих виїхати буде.
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04.05.2022 15:38
+4
Слухайте, вдома сидять тисячі диванних героїв, які не бажають за кордон, але і до війська не йдуть, бо не кликали. Навіщо тримати тих, хто хоче виїхати до сімї?
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04.05.2022 16:00
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Так такая такса давно действует.Только погранцов никто не ловит.
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04.05.2022 15:35 Відповісти
це дорого... і здали....тому
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04.05.2022 15:37 Відповісти
Потому что не зарегистрировал корпоративные права.
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04.05.2022 16:11 Відповісти
Суддів почніть стріляти, інакше багато бажаючих виїхати буде.
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04.05.2022 15:38 Відповісти
Взяв манатки...і вперед .
Хто гидоту тримає !?
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04.05.2022 15:52 Відповісти
Не зважайте. Просто погляньте коли воно зареєструвалося ...14.03.22.
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04.05.2022 16:00 Відповісти
Що значить хто тримає? Якби не тримали то тих хто виїхав було би не 5 млн а 10!
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04.05.2022 16:10 Відповісти
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05.05.2022 08:06 Відповісти
Ось такі совкові методи використовує країна яка бориться за "європейські цінності свободи і демократії"!
Чим ми кращі рашистів якшо розглядаємо чоловіків як запас пушечного мяса на війну?
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04.05.2022 15:48 Відповісти
Ссучених потрібно ..на будівництво бліндажів засилати.
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04.05.2022 15:54 Відповісти
Чим такі методи відрізняють нас від рашистів? Таке саме презирство до прав і свобод людей тільки під українським прапором!
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04.05.2022 16:02 Відповісти
"гарматного"
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04.05.2022 16:23 Відповісти
Слухайте, вдома сидять тисячі диванних героїв, які не бажають за кордон, але і до війська не йдуть, бо не кликали. Навіщо тримати тих, хто хоче виїхати до сімї?
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04.05.2022 16:00 Відповісти
Справа в тому, що Конституція України містить норму про право вільного вибору місця перебування, право на пересування (зокрема, за кордон).
І жоден Указ не може змінювати зазначені норми Конституції.
І Головне правове управління Верховної Ради на це вказувало в своєму висновку в березні 2022 (коли нардепи намагалися ввести відповідальність за виїзд з України, тому ці зміни до Кр.кодексу не пройшли).
Тобто вибачте, але права українців незаконно обмежені зараз.
Все треба робити по Закону, особливо зараз.
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04.05.2022 16:28 Відповісти
 
 