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Новини Фото Війна
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Одна людина загинула, двоє травмовані внаслідок російського обстрілу Гуляйполя, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж

Внаслідок чергової збройної атаки росіян по Гуляйполю вчора ввечері пошкоджено приватні будинки місцевих жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Запорізької ОВА.

"Попередньо встановлено, що травмовано дві людини та одна загинула. Війська агресора обстріляли місто з важкої артилерії домівки мешканців Гуляйполя. Снаряди влучили в два приватні будинки. В результаті зруйновані дахи будівель, пошкоджені двері, вікна та територія домоволодіння мирного населення", - йдеться у дописі.

Поліцейські передали зібрали матеріали до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

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Одна людина загинула, двоє травмовані внаслідок російського обстрілу Гуляйполя, - Запорізька ОВА 01
Одна людина загинула, двоє травмовані внаслідок російського обстрілу Гуляйполя, - Запорізька ОВА 02
Одна людина загинула, двоє травмовані внаслідок російського обстрілу Гуляйполя, - Запорізька ОВА 03

Нагадаємо, у Запорізькій області в районі Гуляйполя тривають запеклі бої. Ворог зазнає значних втрат.

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Автор: 

Гуляйполе (101) обстріл (29006) ОДА (1630) Запорізька область (3701)


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Ой, не мана вас батька Махно! Но, нічого, за то є його нащадки. Вони ще скажуть своє слово! Ждіть, мерзота!
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04.05.2022 16:01 Відповісти
прибыли первые из Мариуполя и тут обстрел
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04.05.2022 16:10 Відповісти
 
 