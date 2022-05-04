Одна людина загинула, двоє травмовані внаслідок російського обстрілу Гуляйполя, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж
Внаслідок чергової збройної атаки росіян по Гуляйполю вчора ввечері пошкоджено приватні будинки місцевих жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Запорізької ОВА.
"Попередньо встановлено, що травмовано дві людини та одна загинула. Війська агресора обстріляли місто з важкої артилерії домівки мешканців Гуляйполя. Снаряди влучили в два приватні будинки. В результаті зруйновані дахи будівель, пошкоджені двері, вікна та територія домоволодіння мирного населення", - йдеться у дописі.
Поліцейські передали зібрали матеріали до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
Нагадаємо, у Запорізькій області в районі Гуляйполя тривають запеклі бої. Ворог зазнає значних втрат.
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