Одна людина загинула, двоє травмовані внаслідок російського обстрілу Гуляйполя, - Запорізька ОВА. ФОТОрепортаж

Внаслідок чергової збройної атаки росіян по Гуляйполю вчора ввечері пошкоджено приватні будинки місцевих жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Запорізької ОВА.

"Попередньо встановлено, що травмовано дві людини та одна загинула. Війська агресора обстріляли місто з важкої артилерії домівки мешканців Гуляйполя. Снаряди влучили в два приватні будинки. В результаті зруйновані дахи будівель, пошкоджені двері, вікна та територія домоволодіння мирного населення", - йдеться у дописі.

Поліцейські передали зібрали матеріали до УСБУ в Запорізькій області для відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

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Нагадаємо, у Запорізькій області в районі Гуляйполя тривають запеклі бої. Ворог зазнає значних втрат.

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