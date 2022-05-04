Через російські обстріли у Харкові не залишилося жодного трамваю, знищено підстанції, зруйновано депо, - міськрада. ФОТОрепортаж

На узвозі Весніна у Харкові комунальники демонтують трамвайні колії. Цей вид транспорту був єдиним громадським наземним, який поєднував центр міста із Салтівкою.

Про демонтаж трамвайних колій повідомив 4 травня у фейсбуці харківський юрист Володимир Рисенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що у Харкові до війни проходили протести проти знищення цієї лінії.

"В Україні величезний дефіціт палива, 10 літрів в зуби і все. Купа народу втратила свої згорілі автомобілі, купа народу віддала їх на фронт, купа народу залишилась без роботи, бізнесу, квартир, без будь-яких доходів. Залишилась без нічого. Напишу капслоком - без НІЧОГО. Їм треба роботу і якось до неї добратись у величезному Харкові. При чому і зараз, і багато років після війни. Чи ви думаєте, що скінчиться війна і всі моментально розбагатіють? Громадський транспорт в Харкові вже геть не потрібний? Що треба в цих умовах? Ну, подумайте? Правильно. Під постійними обстрілами треба терміново ДЕ-МОН-ТУ-ВА-ТИ трамвайну лінію на Весніна. Той самий трамвай, проти знищення якого харків'яни протестували в мирний час, зараз самий час знищити. Бо ніхто протестувати зараз не вийде, а потім вже нічого не зробиш. Я вже, блін, не хочу казати, що демонтаж трамваю комунальниками замість термінових ремонтів наслідків обстрілів - це лютий треш. А виганяти комунальників на відкритий схил в сторону Салтівки - я навіть слів підібрати не можу", - зауважив Рисенко.

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Згодом з’явився коментар директора Депатаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрія Сидоренка.

Він повідомив, що через російські обстріли "трамваїв у Харкові більше немає", знищено підстанції, які забезпечували їхню роботу, зруйновано депо.

"Друге. Реконструкція спуску Весніна з розширенням проїжджої частини була запланована давно і початок робіт стояло у планах на березень цього року. Але тут прийшов брудний російський солдат і терміни трохи зрушили. Проте війна не привід відмовлятися від планів покращення транспортної інфраструктури Харкова. І, як би дивно це не звучало, зараз, коли машин у місті майже немає, реконструкція, що почалася, завдасть мінімум незручності тим городянам, хто залишився в Харкові", - переконує посадовець.

Також він розповів, що після війни півтора-два місяці піде лише на підготовку до запуску метрополітену, причому будуть складнощі із Салтівською гілкою - "вона поїде набагато пізніше за решту двох".

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"Мер Харкова Ігор Терехов зараз разом зі спеціалістами працює над оптимізацією маршрутів громадського транспорту, що насамперед стосується можливості доставки жителів Салтівки до центру, на Жуки та Олексіївку. Велику роль у цьому найближчому місяці гратиме і організація руху зі спуску Весніна, яка з'єднує центр міста із Салтівкою. Одна з основних ідей цієї оптимізації - пріоритет громадського транспорту, його екологічність та зручність для харків'ян та нова географія маршрутів. Десь на зміну трамваю прийде тролейбус, десь муніципальні автобуси", - уточнює Сидоренко.









В коментарях він додає, що наразі трамваїв у міста немає "від слова зовсім", але після перемоги їх рух буде відновлено на певних ділянках, на інших будуть тролейбуси й автобуси.

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Зауважимо, що напередодні на сайті Харківської міськради повідомляли про роботу комунальників з прибирання трави на трамвайних шляхах, "щоб заздалегідь підготуватися до запуску трамваїв".







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