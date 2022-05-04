УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11083 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
8 756 16

Через російські обстріли у Харкові не залишилося жодного трамваю, знищено підстанції, зруйновано депо, - міськрада. ФОТОрепортаж

На узвозі Весніна у Харкові комунальники демонтують трамвайні колії. Цей вид транспорту був єдиним громадським наземним, який поєднував центр міста із Салтівкою.

Про демонтаж трамвайних колій повідомив 4 травня у фейсбуці харківський юрист Володимир Рисенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що у Харкові до війни проходили протести проти знищення цієї лінії.

"В Україні величезний дефіціт палива, 10 літрів в зуби і все. Купа народу втратила свої згорілі автомобілі, купа народу віддала їх на фронт, купа народу залишилась без роботи, бізнесу, квартир, без будь-яких доходів. Залишилась без нічого. Напишу капслоком - без НІЧОГО. Їм треба роботу і якось до неї добратись у величезному Харкові. При чому і зараз, і багато років після війни. Чи ви думаєте, що скінчиться війна і всі моментально розбагатіють? Громадський транспорт в Харкові вже геть не потрібний? Що треба в цих умовах? Ну, подумайте? Правильно. Під постійними обстрілами треба терміново ДЕ-МОН-ТУ-ВА-ТИ трамвайну лінію на Весніна. Той самий трамвай, проти знищення якого харків'яни протестували в мирний час, зараз самий час знищити. Бо ніхто протестувати зараз не вийде, а потім вже нічого не зробиш. Я вже, блін, не хочу казати, що демонтаж трамваю комунальниками замість термінових ремонтів наслідків обстрілів - це лютий треш. А виганяти комунальників на відкритий схил в сторону Салтівки - я навіть слів підібрати не можу", - зауважив Рисенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Харкові під час руху зайнявся трамвай, горіла кабіна водія та салон, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через російські обстріли у Харкові не залишилося жодного трамваю, знищено підстанції, зруйновано депо, - міськрада 01

Згодом з’явився коментар директора Депатаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрія Сидоренка.

Він повідомив, що через російські обстріли "трамваїв у Харкові більше немає", знищено підстанції, які забезпечували їхню роботу, зруйновано депо.

"Друге. Реконструкція спуску Весніна з розширенням проїжджої частини була запланована давно і початок робіт стояло у планах на березень цього року. Але тут прийшов брудний російський солдат і терміни трохи зрушили. Проте війна не привід відмовлятися від планів покращення транспортної інфраструктури Харкова. І, як би дивно це не звучало, зараз, коли машин у місті майже немає, реконструкція, що почалася, завдасть мінімум незручності тим городянам, хто залишився в Харкові", - переконує посадовець.

Також він розповів, що після війни півтора-два місяці піде лише на підготовку до запуску метрополітену, причому будуть складнощі із Салтівською гілкою - "вона поїде набагато пізніше за решту двох".

Також читайте: Мешканців Харкова просять обмежити пересування містом

"Мер Харкова Ігор Терехов зараз разом зі спеціалістами працює над оптимізацією маршрутів громадського транспорту, що насамперед стосується можливості доставки жителів Салтівки до центру, на Жуки та Олексіївку. Велику роль у цьому найближчому місяці гратиме і організація руху зі спуску Весніна, яка з'єднує центр міста із Салтівкою. Одна з основних ідей цієї оптимізації - пріоритет громадського транспорту, його екологічність та зручність для харків'ян та нова географія маршрутів. Десь на зміну трамваю прийде тролейбус, десь муніципальні автобуси", - уточнює Сидоренко.

Через російські обстріли у Харкові не залишилося жодного трамваю, знищено підстанції, зруйновано депо, - міськрада 02
Через російські обстріли у Харкові не залишилося жодного трамваю, знищено підстанції, зруйновано депо, - міськрада 03
Через російські обстріли у Харкові не залишилося жодного трамваю, знищено підстанції, зруйновано депо, - міськрада 04
Через російські обстріли у Харкові не залишилося жодного трамваю, знищено підстанції, зруйновано депо, - міськрада 05

В коментарях він додає, що наразі трамваїв у міста немає "від слова зовсім", але після перемоги їх рух буде відновлено на певних ділянках, на інших будуть тролейбуси й автобуси.

Також дивіться: Російські війська обстріляли центр Харкова. ВIДЕО

Зауважимо, що напередодні на сайті Харківської міськради повідомляли про роботу комунальників з прибирання трави на трамвайних шляхах, "щоб заздалегідь підготуватися до запуску трамваїв".

Через російські обстріли у Харкові не залишилося жодного трамваю, знищено підстанції, зруйновано депо, - міськрада 06
Через російські обстріли у Харкові не залишилося жодного трамваю, знищено підстанції, зруйновано депо, - міськрада 07
Через російські обстріли у Харкові не залишилося жодного трамваю, знищено підстанції, зруйновано депо, - міськрада 08

Читайте також: Окупанти намагаються наростити темпи наступальної операції на сході України, - Міноборони

Автор: 

міськрада (478) обстріл (29006) трамвай (236) Харків (5666)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
ЩО НЕ ЗРОЗУМІЛО ?
ЩЕ ПРИ КЕРНЕСІ ЗНИЩУВАВСЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ В ХАРКОВІ
ЩОБ ЛЮДИ ПЕРЕСІДАЛИ НА БИДЛЯЧІ СКОТОВОЗКИ МАРШРУТКИ
ПО 12 - 14 ГРН В ОДИН КІНЕЦЬ.
ВІЙНА ВІЙНОЮ, А ПЛАНИ КЕРНЕСА ТРЕБА ВИКОНУВАТИ.
показати весь коментар
04.05.2022 16:26
+5
нафига восстанавливать трамвай колеи 1520 так называемой русской... делайте или Европа 1435 мм или 1000 мм на ту или иную масса б-у транспорта есть в Европе и также Швейцария Stadler Rail*** Франция-Канада Alstom of the Americas *** и иные страны Татра-Чехия или Польша которая по сути выпускает то что ранее выпускала Татра.. также произведет трамваи причем длинные и маневренные за счет колеи и с кабинами туда0обратно что сэкономит кучу земли для кольца разворота..
показати весь коментар
04.05.2022 16:33
+3
М-да, трамвай це найкращий громадський транспорт.
показати весь коментар
04.05.2022 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЩО НЕ ЗРОЗУМІЛО ?
ЩЕ ПРИ КЕРНЕСІ ЗНИЩУВАВСЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ В ХАРКОВІ
ЩОБ ЛЮДИ ПЕРЕСІДАЛИ НА БИДЛЯЧІ СКОТОВОЗКИ МАРШРУТКИ
ПО 12 - 14 ГРН В ОДИН КІНЕЦЬ.
ВІЙНА ВІЙНОЮ, А ПЛАНИ КЕРНЕСА ТРЕБА ВИКОНУВАТИ.
показати весь коментар
04.05.2022 16:26 Відповісти
Ты когда последний раз в Харькове был???До войны весь Харьков перешёл на отличные турецкие автобусы Karsan оплата только электронным билетом e-ticket вместительные,удобные,ходили часто цена 8-10 грн.Говяные Богданы и Газели почти все с маршрутов убрали!!!Линию трамвайную что ломают не поддерживаю,но трамваи в Харькове на 90% хлам полный на весь Харьков штук 5 которые не старше 35+ было.Может после войны что то поменяется!!!
показати весь коментар
04.05.2022 16:53 Відповісти
Я прямо щас в Харькове, не пойму, мы про один город говорим? Турецкие автобусы-недомерки не закроют и 2% электротранспорта. Просто под шумок уничтожают трамвай "крепкие хозяйственники", сначала раздали бесплатных проездных а теперь пилят потому что не выгодно
показати весь коментар
04.05.2022 17:25 Відповісти
спокойно, если вы считаете что все война так быстро закончится, Хйла и ко повесят на площади, потом зальют бетоном и кацапы начнут платить репарации, в том числе ресурсами а-ля топливо на углеводородах, то это немного заблуждение. поэтому скорее всего электротранспорт восстановят (ну или народ в своем большинстве станет зарабатывать по 3-5к евро в месяц, чтобы иметь возможность заплатить, ну или энергетическая революция, ядерный синтез, колония на Марсе и вот это вот все).
показати весь коментар
04.05.2022 17:11 Відповісти
М-да, трамвай це найкращий громадський транспорт.
показати весь коментар
04.05.2022 16:32 Відповісти
нафига восстанавливать трамвай колеи 1520 так называемой русской... делайте или Европа 1435 мм или 1000 мм на ту или иную масса б-у транспорта есть в Европе и также Швейцария Stadler Rail*** Франция-Канада Alstom of the Americas *** и иные страны Татра-Чехия или Польша которая по сути выпускает то что ранее выпускала Татра.. также произведет трамваи причем длинные и маневренные за счет колеи и с кабинами туда0обратно что сэкономит кучу земли для кольца разворота..
показати весь коментар
04.05.2022 16:33 Відповісти
"делайте или Европа"
Той орк, що у вигляді харківського мера-самозванця, буде "дєлать" лише те, що міститься в його очиному мозоку, в його убогому світогляді.
показати весь коментар
04.05.2022 16:49 Відповісти
В Харкові і так не було трамваїв, один трамвай волік другого і один кондуктор на два трамваї, зайці ганяли з одного трамваю в інший і кондуктор за ними. Цирк на дроті.
показати весь коментар
04.05.2022 16:45 Відповісти
да, жаль, но, если поменяют на троллейбусы - тоже неплохо... Харьков - это город моей студенческой юности, я всегда всем рассказывала, что в Харькове есть все виды транспорта, на любой вкус и цвет и кошелек и всегда можно добраться куда хочешь...
показати весь коментар
04.05.2022 16:52 Відповісти
От же ******.
показати весь коментар
04.05.2022 16:57 Відповісти
Мюнхен был почти полностью уничтожен после второй мировой и был потом отстроен с учетом современных потребностей таких как транспорт, парковки , развязки. У Харькова есть хороший шанс избавиться от совкового наследия за ********** деньги. Вот только это ********** следовать довоенным планам. Сейчас только необходимое, потом план и только потом дуинг.
показати весь коментар
04.05.2022 17:10 Відповісти
В Києві на другу ніч війни в бою з ворожою ДРГ були обірвані тролейбусні дроти на площі Марченко. А за кілька днів при обстрілі Телевежі пошкоджені (заплутані, але не обірвані) тролейбусні дроти на вулиці Іллжнка. Пройшло вже 2 місяці, але їх ніхто не поспішає лагодити. Дістатись з Нивок до центру міста (або навіть до м.Сирець) - тільки маршрутками
показати весь коментар
04.05.2022 17:40 Відповісти
уничтожать бесценный травы одуваны и лопухи вовремя войны вверх преступления..кринж.....больные
показати весь коментар
04.05.2022 19:06 Відповісти
Трудно представить Харьков без трамваев.Когда был там студентом любил на них ездить,особенно в горку на Холодную Гору и дальше на Залютино
показати весь коментар
04.05.2022 20:20 Відповісти
 
 