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Новини Фото Війна
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Війська РФ обстріляли із "Градів" два села на Дніпропетровщині, пошкоджено кілька десятків житлових будинків, - ОВА. ФОТО

Війська РФ обстріляли із "Градів" Великомихайлівську громаду у Синельниківському районі на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поцілили по двом селам. Там пошкоджені кілька десятків житлових будинків, вибиті шибки у магазині, школі і дитячому садку. Людей не зачепило. Більшість місцевих мешканців виїхали з небезпечної території", - зауважив очільник регіону. 

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Війська РФ обстріляли із Градів два села на Дніпропетровщині, пошкоджено кілька десятків житлових будинків, - ОВА 01
Війська РФ обстріляли із Градів два села на Дніпропетровщині, пошкоджено кілька десятків житлових будинків, - ОВА 02
Війська РФ обстріляли із Градів два села на Дніпропетровщині, пошкоджено кілька десятків житлових будинків, - ОВА 03

Автор: 

армія рф (17749) обстріл (29021) ГРАД (146) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3836)


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щоб і кацапські хати горіли разом з їхніми сім'ями, сволочі паршиві
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04.05.2022 16:59 Відповісти
Їх Гради в же в Дніпр обл???
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04.05.2022 17:10 Відповісти
єто села в 40-50 км от Херсонской временно оккупированной обл...
а что такое для "града" 50-6 км??? нишо...
в самой обл нет никаких русотварей...а обстрелами они могут и до Львова доставать (правда уже не "градами")
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04.05.2022 17:26 Відповісти
Ця територіальна громада знаходиться на кордоні Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей неподалік Гуляйполя.
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04.05.2022 17:54 Відповісти
Зважаючи на дальність пострілу "Граду" виникає питання звідки вони стріляли?!!
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04.05.2022 17:23 Відповісти
Там Гуляйполе неподалік.
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04.05.2022 17:55 Відповісти
братский народ
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04.05.2022 17:24 Відповісти
Це все ж таки, мабуть, Великомихайлівка Покровського району, туди "Град" з-під Гуляйполя дістане. Бо до Великомихайлівки Синельниківського району від лінії зіткнення десь 60-70 км. Ганьба очільнику ОДА!
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04.05.2022 18:43 Відповісти
Об'єднаний Синельниковський район включає Смнельниковський, васильківський та Покровський райони.
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04.05.2022 19:50 Відповісти
 
 