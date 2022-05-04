Війська РФ обстріляли із "Градів" два села на Дніпропетровщині, пошкоджено кілька десятків житлових будинків, - ОВА. ФОТО
Війська РФ обстріляли із "Градів" Великомихайлівську громаду у Синельниківському районі на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Поцілили по двом селам. Там пошкоджені кілька десятків житлових будинків, вибиті шибки у магазині, школі і дитячому садку. Людей не зачепило. Більшість місцевих мешканців виїхали з небезпечної території", - зауважив очільник регіону.
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а что такое для "града" 50-6 км??? нишо...
в самой обл нет никаких русотварей...а обстрелами они могут и до Львова доставать (правда уже не "градами")