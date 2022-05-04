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Новини Фото Війна
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Спікер парламенту Молдови Гросу приїхав у Бучу: "Цю війну необхідно зупинити, а воєнні злочини розслідувати та покарати винних". ФОТО

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу 4 травня відвідав місто Бучу.

Про це він повідомив у Tвітері, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз відвідую Бучу, одне з міст у передмісті Києва, яке зазнало неймовірних звірств російської армії", - написав Гросу.

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"Цю війну необхідно зупинити, а воєнні злочини розслідувати та покарати винних", - наголосив він.

Спікер парламенту Молдови Гросу приїхав у Бучу: Цю війну необхідно зупинити, а воєнні злочини розслідувати та покарати винних 01

Автор: 

Молдова (2086) Буча (542)


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Топ коментарі
+22
війни або виграють, або програють..... в молдаван є третій варіант - от самі ним і користуйтеся
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04.05.2022 16:57
+19
воно пришелепкувате - якшо війну припинити то хто ж їх покарає ???
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04.05.2022 16:57
+13
виявляється, анєкдоти про молдаван небезпідставні
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04.05.2022 16:58
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воно пришелепкувате - якшо війну припинити то хто ж їх покарає ???
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04.05.2022 16:57 Відповісти
війни або виграють, або програють..... в молдаван є третій варіант - от самі ним і користуйтеся
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04.05.2022 16:57 Відповісти
виявляється, анєкдоти про молдаван небезпідставні
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04.05.2022 16:58 Відповісти
а вот вам Анекдот из жизни

1992 год - Болградская (УКРАИНА) дивизия ВДВ выдвинулась против полиции Молдовы на защиту "Гагаузкой Республики"
2022 год... без слов... в фотографиях:


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04.05.2022 17:09 Відповісти
Україна, не рахуючи трьох Майданів, сама вже 9-й рік б'ється за Незалежність.
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04.05.2022 17:20 Відповісти
А про " вагітних " хохлів ,які тікають з України в Молдову, теж анекдоти ходять. Не кажучи про десятки тисяч чоловіків , які переховуються від війни в тій же Молдові. Не всі ж такі патріоти , як ви -пишете коментарії, прямо з першої лінії фронту.
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04.05.2022 17:39 Відповісти
Найсмішніший анекдот - то про "десятки тисяч" українських чоловіків, що переховуються в Молдавії. Напишіть "сотні тисяч" і додайте "вагітних" - буде ще смішніше до усикону.
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04.05.2022 17:56 Відповісти
Тікають не украінські чоловіки, а саме хохли. І це не анекдот, в Чернівцях та Одесі це добре налагоджена схема.
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04.05.2022 18:45 Відповісти
Пула Гросу смотри внимательно если не вернёте пидростровье будут у вас такие же Бучи.
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04.05.2022 16:57 Відповісти
Знаючи бурятів тувинцків і скотостопольців, псковців, від Молдоваської сср ликшиться Молдобуча розміром з всю Молдову, їх чоловіки не підуть захищати, побіжуть через румунський кордон
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04.05.2022 17:00 Відповісти
Успокойся
никуда молдован не побегут
а будут защищать свои землю
мы это тоже умеем
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04.05.2022 17:55 Відповісти
Мобилизацию уже объявили, умелкин?
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04.05.2022 18:06 Відповісти
Держитесь Братья. Если мы падем - Вы следующие.

Хотя, может быть и у Вас начнется в самое ближайшее время......
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04.05.2022 18:27 Відповісти
Мы уже видели Кто мы и Что мы для ва

Большинство сдешних комментариев преисполненные ненависти и презрения по отношению к молдованам показывают что НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

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04.05.2022 17:11 Відповісти
Не трынди здесь вам дают советы что бы потом поздно не было.
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04.05.2022 17:16 Відповісти
Мне вот что интересно - Массовое (во всех темах про Молдову) разжигание презрения к Молдове - Соседу и, да - союзнику (после войны узнаете Что и Как) Украины... это в интересах Украины или Рашизма ?

что ослепляет господина Бутусова - интоксикоз из анекдотами про тупых молдаван или самоообман-облегчение за боль вины борьбы с "молдофашизмом" в 1990-х?

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04.05.2022 17:29 Відповісти
У меня кум молдованин и к вам отношусь по братски и дружески. Но дело в том что вас кошмарят с одной стороны подкасапские гагаузы а с другой касапские приднестровцы почему вы не чего не делаете чтобы положить этому конец.
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04.05.2022 17:36 Відповісти
Наверное потому, почему Украина ничего не делала 8 лет, пока не началось полноценное вторжение. А так бы договаривались до сих пор с лднр
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04.05.2022 17:42 Відповісти
Подскажите - а Как именно... начать против Гагаузии и Приднестровья "Специальную военную операцию"? еще скажите - КАКАЯ из стран мира поддержит такое?
и... Сколько часов пройдет с момента ее начала до первых ракетных ударов РФ по Кишиневу и высадки десанта РФ по всей Молдове?

ПС:
ПОВОД который вы просите дать России для нападения на Молдову - почему на этом сайте ЭТО так распространено???

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04.05.2022 17:53 Відповісти
Мы тоже придерживаем Украину
но у меня такой же вопрос??
почему с 2014 не освободили свой Донбасс и Крым???
всему своё время
ращберемся и с приднестровьем
а пока сепары сами бегут оттуда кстати большенство в южные районы Украины
там видимо много которые из подерживают
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04.05.2022 17:53 Відповісти
Не дуркуй! У меня первая жена была молдаванка калированная, с молдаванами в армии служил, с молдаванами дома дружил! Все кого я знаю к молдаванам хорошо относятся.
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04.05.2022 19:06 Відповісти
Куйло ватное
разборки с Приднестровьем это наше дело
как нибудь разберёмся
не впервые
разберись с Донбассом и Крымом - потом указывай нам что делать
кто тебе даёт право оскорблять молдован которые приняли более 100 тыс беженцев в свои дома???
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04.05.2022 17:51 Відповісти
так выгони нах те 100 тыс беженцев! чего ты ими прикрываешься?

санкции хотя бы против рашки прими! а то про какие то "ракетные удары" рассказываешь и кацапские десанты

Приднестровье собралось Украину атаковать - когда ты с ним собираешь разбираться? Когда войдешь в состав эсэсэсэр-2 ?
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04.05.2022 18:11 Відповісти
Ты просто рашинский провокатор. Тьфу на тебе.

А помогать Украине будем не взирая на диванных пулеметчиков как ты.
Украина нам поможет и без просьб, как и мы это делаем. А такие как ты и создавали приднестровье, крымнаш, днр и лнр.

Бей рашистов!
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04.05.2022 18:33 Відповісти
Нах это надо? Ещё пусть с Мадагаскара кто-то приедет и поплачет. Что с защитниками Мариуполя?
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04.05.2022 16:58 Відповісти
який сенс нам з молдаванських терпіл? їх скоро і так бомбити почнуть
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04.05.2022 17:00 Відповісти
нас уже бомбили... ровно 30 лет назад - "братья" из РОССИИ... и УКРАИНЫ

мож узнаете кого на фото?

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04.05.2022 17:17 Відповісти
До 2014 мы тоже не думали что касапы питарасы конченные.
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04.05.2022 17:41 Відповісти
Прекратите срач - в Украине гибнут люди от зверств кацапов . Постесняйтесь хотя бы . Иначе можно сделать вывод , что Вы с Приднестровья
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04.05.2022 17:46 Відповісти
справа - Гиркин! кого тебе еще надо узнать?

именно потому что тебя бомбили кацапы - ты всю дорогу голосуешь за прокацапских Додонов себе в президенты? Стокгольмский синдром?
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04.05.2022 18:13 Відповісти
Я стесняюсь спросить, а вы почему "с...бались" в Эстонию?
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04.05.2022 17:44 Відповісти
Сам терпило
начнут бомьбить будет защищаться!!!
тебе какое дело??
ты же поможешь молдаванам как молдаване помогли украинским беженцам которых более 100 тыс приняли в свои дома и накормили
может пойдёшь войной на молдаван как в 92- ом ваши воевали против молдаван вместе с сепарации с Приднестровья???
мы тогда сумели отстоять 14- б армию
и если надо ещё отстои
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04.05.2022 17:59 Відповісти
Що, що ви тоді зробили з 14 Армією?... Можна детальніше?
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04.05.2022 18:28 Відповісти
я там был. Они сражались....
но это были 90-е и было другое время и им никто не помог, и Украина в том числе.
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04.05.2022 18:38 Відповісти
Ну так и забирайте Приднестровье. Сейчас самый момент реально это сделать. Хватит ныть и вино пить. После победы над рабссеей пригоните пару десятков цистерн на Майдан.
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04.05.2022 17:01 Відповісти
що б молдован підняв руку на росіянина?вони на це ніколи не підуть,бо "там же наши люди могут пострадать" на росії перебуває близько 500 тис.заробітчан з Молдови переважно у сфері будівництва...
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04.05.2022 17:08 Відповісти
Раскрою вам маленький "секрет" - Молдове Приднестровье не нужно от слова СОВСЕМ, вот почему
- 15% ватного электората Приднестровья хватит с легкостью опрокинуть про-европеский выбор (макс. 55%) парламента Молдовы в унитаз рашизма
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04.05.2022 17:58 Відповісти
У вас, як з"ясовується, і здорові думки інколи прокидаються...
Лише маленьке уточнення - то не "ватний електорат" Придністрянщини, а етнічні українці споконвіків проживаючі на своїй споконвічно українській землі. Тому свого часу там воювали українські добровольці-націоналісти з УНА-УНСО. За свою землю і свій народ.
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04.05.2022 18:21 Відповісти
А щось привіз? Бо таких піар-туристів щось стало забагато. З голими руками і повним ротом слів хай вдома сидять.
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04.05.2022 17:07 Відповісти
Війну не можна "зупинити". Можна перемогти ворога або зазнати поразки. А оцю маячню "немає військового вирішення" ми слухали 4 роки при Порошенко, а потім "просто перестати стріляти" ще 3 роки при Зеленському. Ворога треба нищити на полі бою, а не бовтати язиками за столом переговорів.
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04.05.2022 17:09 Відповісти
Война остановится когда с мокалей "сдерут величие" и лишат ядерного оружия.
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04.05.2022 17:09 Відповісти
Moldavan kaneshno hatel chtob tak srazhu i astanavilas , no tak dela nepaidjot , vaina dalzhna iti do pabedi ...tobish do kapitulacii ********** , jesli net , to takoje budet pradalzhatsa snova i snova !!!!
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04.05.2022 17:18 Відповісти
Ще один геній знайшовся!
Потрібно зупинити війну?
Так зупини, придурок!
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04.05.2022 17:18 Відповісти
ЕЩЁ ОДИН ОСТАНОВИТЕЛЬ ВОЙНЫ ПОЯВИЛСЯ. ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.05.2022 17:18 Відповісти
Ще один зупинятор. Треба вже зібрати в одній палаті всіх, хто вимагає зупинити війну. Вони ********** волати, ні до кого конкретно не звертаючись. Зазвичай це ті, хто мало на що впливає, тому їх часто ставлять на чолі величезних бюрократичних роздутих нікчемних організацій.
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04.05.2022 17:26 Відповісти
Мамалижники та розум, поняття не тотожне...
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04.05.2022 18:52 Відповісти
Усіх , хто пропонує війну зупинити , треба посилати .
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04.05.2022 19:29 Відповісти
Дорогие вы наши украинцы - давайте жить дружно - враг у нас один!
Если вспомнить немножко истории, то нужно сказать что Молдова первая стала жертвой рашки ровно 30 лет назад (если не считать рижского омона и оккупацию Вильнюсского телецентра). Тогда мы воевали как могли и чем могли, не обошлось и без предательства на высшем уровне, а то приднестровье могло быть меньше. Мы очень маленькие, никто нам не помогал кроме Румынии (но и они были слабые после свержения Чаушеску) и, объективно, не могли делать большого. Но, к великому сожалению, Украина тогда не было тем государством которое оно сейчас является и создание приднестровья было (мягко говоря) при полном попустительстве Украины, а если назвать вещи своими именами - то при активном содействии Украины! Очень много украинцев приехало и воевало на стороне оккупантов, их активно поддерживали те 37-38% украинского населения приднестровья. Они и сейчас там полная вата. Кроме того, те 6-7% украинцев живущих на правой стороне Днестра все эти 30 лет не поддержали молдаван никогда - они постоянно (как и остальные нацменьшинства) голосуют за коммунистов, причисляют себя к русскоязычным, ждут рашку и не изучили за 30 лет румынского языка (за редким исключением). Да, надо признать, что и молдаван нечем хвалить - примерно 30-35% смотрят туда-же. Если плюсовать 4,5% гагаузов (эти особенные - они самые ярые сторонники рашистов), 4% русских, 2% болгар - вот и получается 50-55% ватного населения Молдовы (и это без приднестровья!). К сожалению, надо исходить из этого факта. Поэтому наша задача сейчас помогать, несмотря не на что, беженцам (кроме сбежавших, есть реальные беженцы), а ваша задача воевать! и постараться не потерять (как мы когда-то потеряли) того энтузиазма и сплоченности которые у Вас есть сейчас! Вам весь мир помогает и Вы должны, обязаны победить! Только так и мы победим и избавимся и от приднестровья! Да поможет Вам Бог!
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04.05.2022 21:44 Відповісти
Вы в общем-то все сказали верно. Есть у нас такой засранец Корчинский, который 30 лет назад воевал в приднестровье вместе с Гиркиным на стороне раши. Да еще долго этим гордился. А в последние 10 лет резко стал патриотом Украины. Если рашисты все-таки начнут реализовывать свой план то у вас не будет выхода кроме как воевать. Они не только в одесскую область полезут, а и Молдову захотят сожрать. И главное, ваше правительство не должно мешать Украине наносить удары по оркам в Приднестровье или зайти туда чтобы их уничтожить словами: "Это же наша территория, как вы можете" и т.д. А лучше официально обратится за военной помощью чтобы все было законно. А если вы попытаетесь остаться нейтральными и давить на жалость что у вас нет армии - это не поможет, а только еще больше разозлит х@йло. Он воспримет это как согласие на оккупацию.
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04.05.2022 23:42 Відповісти
Полностью согласен. Только так.
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05.05.2022 10:07 Відповісти
 
 