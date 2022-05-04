На Київщині на протитанкових мінах підірвався трактор та автомобіль ДСНС. ФОТО

У Київській області на протитанкових мінах окупантів підірвався трактор та автомобіль рятувальників ДСНС.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник полиції Київщині Анрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в полі біля села Гоголів тракторист натрапив на протитанкову міну. 35-річний потерпілий отримав осколкові поранення обох рук, а також правого стегна", - йдеться у дописі.

Цієї ж доби у Зоні відчуження серед лісу на міні підірвались рятувальники ДСНС. Вибухом рознесло кабіну пожежної машини, п’ять осіб отримали поранення, з них двох госпіталізували з різними ступенями тяжкості.

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Поряд з місцем детонації виявили і знешкодили ще 5 мін.

Поліцейський закликав жителів Київщини оминати лісові дороги, польові шляхи та узбіччя автотрас в районах, які були в окупації.

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