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На Київщині на протитанкових мінах підірвався трактор та автомобіль ДСНС. ФОТО

У Київській області на протитанкових мінах окупантів підірвався трактор та автомобіль рятувальників ДСНС.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив очільник полиції Київщині Анрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

На Київщині на протитанкових мінах підірвався трактор та автомобіль ДСНС 01

"Сьогодні в полі біля села Гоголів тракторист натрапив на протитанкову міну. 35-річний потерпілий отримав осколкові поранення обох рук, а також правого стегна", - йдеться у дописі.

На Київщині на протитанкових мінах підірвався трактор та автомобіль ДСНС 02

Цієї ж доби у Зоні відчуження серед лісу на міні підірвались рятувальники ДСНС. Вибухом рознесло кабіну пожежної машини, п’ять осіб отримали поранення, з них двох госпіталізували з різними ступенями тяжкості.

На Київщині на протитанкових мінах підірвався трактор та автомобіль ДСНС 03

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На Київщині на протитанкових мінах підірвався трактор та автомобіль ДСНС 04

Поряд з місцем детонації виявили і знешкодили ще 5 мін.

На Київщині на протитанкових мінах підірвався трактор та автомобіль ДСНС 05

Поліцейський закликав жителів Київщини оминати лісові дороги, польові шляхи та узбіччя автотрас в районах, які були в окупації.

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Автор: 

вибух (4507) Київська область (4082) мінування (1218) Нєбитов Андрій (191)


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Топ коментарі
+20
Руссособак военнопленных пускать толпой на разминирование территорий ,хоть какая то от них польза будет
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04.05.2022 18:45
+9
Ох, господи, молюсь, щоб у них руки-ноги лишились на місці. такі мужні люди ці ДСНС. і СММ-щик у них класний. і песик Патрон)
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04.05.2022 18:46
+9
и так будет еще долго...этой уйни натыкано повсюду...
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04.05.2022 18:47
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Руссособак военнопленных пускать толпой на разминирование территорий ,хоть какая то от них польза будет
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04.05.2022 18:45 Відповісти
поддерживаю, садить в трактора пусть пашут, женевская конвенция не запрещает использовать труд военнопленых
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04.05.2022 18:52 Відповісти
Не подумав, чи що? краще б пішки пускати, нехай ідуть та підстрибують - шкода тракторів буде!
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25.07.2022 17:01 Відповісти
Ох, господи, молюсь, щоб у них руки-ноги лишились на місці. такі мужні люди ці ДСНС. і СММ-щик у них класний. і песик Патрон)
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04.05.2022 18:46 Відповісти
На фотографии ТМ-62, но если бы на такую наехали, техника так хорошо не выглядела бы, и тракторист с пожарниками так сравнительно хорошо не избежали бы беды, эта мина на танк рассчитана.
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04.05.2022 18:46 Відповісти
диванный спец?
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04.05.2022 18:59 Відповісти
сейчас да, но лет сорок назад приходилось такие на учениях устанавливать в шахматном порядке на местности, впрочем мины были учебными
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04.05.2022 19:07 Відповісти
Ты видел последствия наезда танка на противотанковую мину? Я видел. Не хуже Джавелина..Только снизу
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04.05.2022 19:13 Відповісти
все ужасные последствия наезда танка на мину, как впрочем и встреча с джавелином, это детонация боекомлекта, ни у трактора ни у пожарки на сколько мне известно БК нет
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05.05.2022 16:24 Відповісти
и так будет еще долго...этой уйни натыкано повсюду...
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04.05.2022 18:47 Відповісти
хіба по таких шляхах не має спочатку проїхати, прогрести спецтехніка для розміновування?
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04.05.2022 19:06 Відповісти
 
 